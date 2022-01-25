Theo quan niệm đầu tròn mới đẹp, phụ huynh Trung Quốc thi nhau đội mũ bảo hiểm để ‘nắn’ đầu cho con

Nuôi dạy con 25/01/2022 11:39

Cha mẹ nào cũng muốn rằng con mình sẽ là người hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, các phụ huynh Trung Quốc đang tin vào một quan niệm cho rằng ‘đắp khuôn’ cho trẻ sở hữu chiếc đầu xinh xinh hơn dẫn đến một xu hướng mới kỳ lạ.

Các bậc cha mẹ ở Trung Quốc đang cho con của họ đeo các sản phẩm chỉnh hình dạng đầu, như mũ bảo hiểm, để làm cho đầu của con tròn hơn.

Theo quan niệm, một bộ phận cha mẹ Trung Quốc cho rằng đầu tròn là đẹp nhất và họ đang thực hiện các biện pháp để giúp con của họ có đầu tròn. Vì trẻ sơ sinh có xương sọ mềm nên các bậc cha mẹ đang sử dụng các sản phẩm chỉnh hình dạng đầu như mũ bảo hiểm và gối để tạo hình tròn cho đầu của trẻ, theo trang South China Morning Post đưa tin.

Theo quan niệm đầu tròn mới đẹp, phụ huynh Trung Quốc thi nhau đội mũ bảo hiểm để ‘nắn’ đầu cho con - Ảnh 1
Xuất phát từ quan niệm đầu tròn mới đẹp, phụ huynh Trung Quốc đua nhau "tạo hình" đầu cho con

Các bậc cha mẹ đang so sánh việc cho con đội mũ bảo hiểm chỉnh hình đầu với việc niềng răng, họ nói rằng nó có cùng chức năng vì nó chỉnh sửa một bộ phận cơ thể. Các bậc cha mẹ còn đang thi nhau cho con mình “chỉnh sửa đầu” dẫu cho có sự phản đối của các thành viên khác trong gia đình vì lo lắng về tình trạng sức khỏe của em bé sẽ bị ảnh hưởng. 

Các công ty dường như luôn “ăn theo” những nhu cầu không cần thiết của người dân, họ đang tận dụng điều này để làm lợi thế của họ và cho ra đời một loạt thiết bị “chỉnh sửa đầu” như mũ bảo hiểm, tấm lót ngủ đặc biệt và gối. Những thiết bị như vậy có thể có giá khoảng 4.300 USD và các phiên bản rẻ hơn cũng có sẵn. 

Theo quan niệm đầu tròn mới đẹp, phụ huynh Trung Quốc thi nhau đội mũ bảo hiểm để ‘nắn’ đầu cho con - Ảnh 2
Sản phẩm tấm lót ngủ giúp chỉnh hình đầu cho trẻ
Theo quan niệm đầu tròn mới đẹp, phụ huynh Trung Quốc thi nhau đội mũ bảo hiểm để ‘nắn’ đầu cho con - Ảnh 3

Các thông báo cho thấy rằng hầu hết các bà mẹ Trung Quốc đang mua thiết bị cho con gái của họ vì niềm tin rằng phụ nữ nên theo một chuẩn mực vẻ đẹp nhất định. Tuy nhiên, ngày nay thế giới và mọi người thoáng hơn trong trong nhìn nhận và đánh giá về giá trị của vẻ đẹp là như thế nào, khái niệm về xu hướng làm đẹp của một bộ phận phụ huynh Trung Quốc có thể trở nên không cần thiết. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết được người Trung Quốc có chấp niệm về sự hoàn hảo như thế nào!

Phát hiện con ăn trộm tiền, cách xử lý của hai người mẹ khác nhau làm nên 2 cuộc đời trái ngược

Phát hiện con ăn trộm tiền, cách xử lý của hai người mẹ khác nhau làm nên 2 cuộc đời trái ngược

Đối với mỗi đứa trẻ, cả thế giới quay lưng lại cũng không sao, chỉ cần thế giới của con luôn tin tưởng, bao dung và chỉ cho con đường đi đúng. Thế giới của con chính là Mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   chỉnh hình đầu cho con xu hướng làm đẹp ở Trung Quốc ba mẹ muốn con đẹp hơn

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?