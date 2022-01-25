Theo quan niệm đầu tròn mới đẹp, phụ huynh Trung Quốc thi nhau đội mũ bảo hiểm để ‘nắn’ đầu cho con

Cha mẹ nào cũng muốn rằng con mình sẽ là người hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, các phụ huynh Trung Quốc đang tin vào một quan niệm cho rằng ‘đắp khuôn’ cho trẻ sở hữu chiếc đầu xinh xinh hơn dẫn đến một xu hướng mới kỳ lạ.

Các bậc cha mẹ ở Trung Quốc đang cho con của họ đeo các sản phẩm chỉnh hình dạng đầu, như mũ bảo hiểm, để làm cho đầu của con tròn hơn. Theo quan niệm, một bộ phận cha mẹ Trung Quốc cho rằng đầu tròn là đẹp nhất và họ đang thực hiện các biện pháp để giúp con của họ có đầu tròn. Vì trẻ sơ sinh có xương sọ mềm nên các bậc cha mẹ đang sử dụng các sản phẩm chỉnh hình dạng đầu như mũ bảo hiểm và gối để tạo hình tròn cho đầu của trẻ, theo trang South China Morning Post đưa tin.

Xuất phát từ quan niệm đầu tròn mới đẹp, phụ huynh Trung Quốc đua nhau "tạo hình" đầu cho con Các bậc cha mẹ đang so sánh việc cho con đội mũ bảo hiểm chỉnh hình đầu với việc niềng răng, họ nói rằng nó có cùng chức năng vì nó chỉnh sửa một bộ phận cơ thể. Các bậc cha mẹ còn đang thi nhau cho con mình “chỉnh sửa đầu” dẫu cho có sự phản đối của các thành viên khác trong gia đình vì lo lắng về tình trạng sức khỏe của em bé sẽ bị ảnh hưởng. Các công ty dường như luôn “ăn theo” những nhu cầu không cần thiết của người dân, họ đang tận dụng điều này để làm lợi thế của họ và cho ra đời một loạt thiết bị “chỉnh sửa đầu” như mũ bảo hiểm, tấm lót ngủ đặc biệt và gối. Những thiết bị như vậy có thể có giá khoảng 4.300 USD và các phiên bản rẻ hơn cũng có sẵn.

Sản phẩm tấm lót ngủ giúp chỉnh hình đầu cho trẻ Các thông báo cho thấy rằng hầu hết các bà mẹ Trung Quốc đang mua thiết bị cho con gái của họ vì niềm tin rằng phụ nữ nên theo một chuẩn mực vẻ đẹp nhất định. Tuy nhiên, ngày nay thế giới và mọi người thoáng hơn trong trong nhìn nhận và đánh giá về giá trị của vẻ đẹp là như thế nào, khái niệm về xu hướng làm đẹp của một bộ phận phụ huynh Trung Quốc có thể trở nên không cần thiết. Nhưng có lẽ chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết được người Trung Quốc có chấp niệm về sự hoàn hảo như thế nào!

Phát hiện con ăn trộm tiền, cách xử lý của hai người mẹ khác nhau làm nên 2 cuộc đời trái ngược Đối với mỗi đứa trẻ, cả thế giới quay lưng lại cũng không sao, chỉ cần thế giới của con luôn tin tưởng, bao dung và chỉ cho con đường đi đúng. Thế giới của con chính là Mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/theo-quan-niem-dau-tron-moi-dep-phu-huynh-trung-quoc-thi-nhau-doi-mu-bao-hiem-de-nan-dau-cho-con-446326.html