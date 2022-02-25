Ba mẹ đã từng thấy con chơi và chăm sóc một chú gấu con thích rất nhiệt tình chưa? Có một người bạn 'tưởng tượng' như vậy có bình thường đối với trẻ em không?

Nuôi dạy con 25/02/2022 08:52

Khi lớn lên, bạn có bao giờ nhớ lại mình từng có một "người bạn tưởng tượng không?". Một người bạn thân nhất, người hoàn toàn "có thật" với chỉ riêng bạn? 

Ba mẹ đã từng thấy con chơi và chăm sóc một chú gấu con thích rất nhiệt tình chưa? Có một người bạn 'tưởng tượng' như vậy có bình thường đối với trẻ em không? - Ảnh 1

Không thể nói rằng có nhiều người đã từng tưởng tưởng về một người bạn "không có thật". Thuật ngữ "người bạn tưởng tượng" có vẻ vẫn được nhắc đến thường xuyên đối với trẻ nhỏ.

Khái niệm này được khám phá bởi vì gần đây nhiều bậc phụ huynh đã tự hỏi liệu rằng trẻ em có đang trải qua điều này hay không. Vẫn đang khám phá môi trường xung quanh và những từ ngữ của mình do tuổi tác, những em bé thường nhắc đến tên cụ thể của một người bạn mà trẻ chơi cùng. Một cái tên xa lạ trong giới hạn thông thường của trẻ, nhiều cha mẹ tự hỏi liệu người bạn này có hoàn toàn không tồn tại trong "thế giới thực" của chúng ta hay không. 

Theo tờ eMentalHealth : "Các nghiên cứu xác nhận rằng trẻ em có những người bạn tưởng tượng có xu hướng giàu trí tưởng tượng, nhìn ra quan điểm của người khác tốt hơn và có khả năng giải trí tốt hơn. Họ có xu hướng lớn lên trở thành những người trưởng thành sáng tạo, giàu trí tưởng tượng, có tính xã hội. "

Ba mẹ đã từng thấy con chơi và chăm sóc một chú gấu con thích rất nhiệt tình chưa? Có một người bạn 'tưởng tượng' như vậy có bình thường đối với trẻ em không? - Ảnh 2
Những đứa trẻ có những người bạn tưởng tượng có xu hướng giàu trí tưởng tượng và có khả năng tự giải trí tốt hơn. (Hình ảnh: Olena Yakobchuk qua Dreamstime)

Hầu hết trẻ em đều có một người bạn tưởng tượng

Nghiên cứu về những người bạn tưởng tượng cũng đã phát hiện ra rằng khoảng 65% trẻ em sẽ có một người bạn như vậy vào một thời điểm nào đó trong thời thơ ấu. Các chuyên gia đã khuyên rằng trẻ em có một người bạn tưởng tượng có thể mang lại lợi ích to lớn, ngay cả đối với cha mẹ của chúng. 

Tiến sĩ Marjorie Taylor, tác giả của cuốn sách Những người bạn đồng hành tưởng tượng và những đứa trẻ tạo ra chúng, đã viết: "Một người bạn tưởng tượng cho bạn một cánh cửa để biết con bạn đang nghĩ gì và đang làm gì". Họ đang cung cấp cho bạn cơ hội tốt để nói về điều gì đó. 

Mặc dù được coi là bình thường khi trải qua thời thơ ấu, nhưng liệu người lớn có thực sự hình thành tình bạn hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng của họ không? Xem xét vấn đề này sâu hơn và thấy rằng nó thực sự tương đối không phổ biến. 

Ba mẹ đã từng thấy con chơi và chăm sóc một chú gấu con thích rất nhiệt tình chưa? Có một người bạn 'tưởng tượng' như vậy có bình thường đối với trẻ em không? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Vào tháng 1 năm 2020, tờ Healthline đã xuất bản Những điều cần biết về những người bạn tưởng tượng. Trong một nghiên cứu gần đây, các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng 7,5% người trưởng thành cho biết đã trải qua thời thơ ấu với một người bạn tưởng tượng. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm do các biến chứng khác khi chơi, chẳng hạn như các bệnh tâm thần nặng như tâm thần phân liệt. 

Với tư cách là một bậc cha mẹ, sẽ tốt hơn khi biết rằng việc có một người bạn tưởng tượng là hoàn toàn bình thường nếu đó là điều đang xảy ra với đứa con của bạn. Tuy nhiên, một câu hỏi phổ biến của các bậc cha mẹ có con cái sử dụng trí tưởng tượng để kết bạn là: "Điều này có nghĩa là chúng không thể kết bạn thực sự ư?" 

Đây có lẽ là cách suy nghĩ quá kỹ về tình huống. "Tất nhiên con bạn có thể kết bạn thực sự!"

Ba mẹ đã từng thấy con chơi và chăm sóc một chú gấu con thích rất nhiệt tình chưa? Có một người bạn 'tưởng tượng' như vậy có bình thường đối với trẻ em không? - Ảnh 4
Có một người bạn tưởng tượng không có nghĩa là con bạn không thể kết bạn thực sự. (Hình ảnh: Thomas Holt qua Dreamstime)

Bạn không nên để trẻ cảm thấy rằng có một người bạn tưởng tượng là một điều xấu, trừ khi trẻ hình thành những hành vi xấu và thói quen tiêu cực và đổ lỗi cho "bạn của chúng" khi bị khiển trách. 

Một ý tưởng hay khi những sự cố như vậy xảy ra là trừng phạt con bạn một cách thích đáng và cả người bạn tưởng tượng. Ngoài ra, hãy chắc chắn khen ngợi như vậy bất cứ khi nào một tình huống tích cực xảy ra. 

Theo Nationwidechildrens.org, điều quan trọng cần nhớ là: "Cuối cùng, sự hiện diện của một hoặc hai người bạn tưởng tượng thường là một dấu hiệu tốt cho sự phát triển bình thường của trẻ". Các chuyên gia nhi khoa cũng viết: "Thực tế là chơi theo trí tưởng tượng được coi là một cột mốc quan trọng của sự phát triển thời thơ ấu." 

Hay khuyến khích sự sáng tạo của con và dạy con cách khám phá thêm bằng trí tưởng tượng của mình khi con tiếp tục phát triển trong tương lai.

Theo Nspirement

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Bi kịch câm lặng mà không ai quan tâm đến khiến con cái chúng ta bất an: Đừng im thin thít, hãy vỗ về con ngay để tránh những tai hại này!

Nếu con bạn dễ nổi cơn tam bành vì những lý do tưởng như nhỏ nhặt nhất hoặc chẳng vì lý do gì thì dù bạn là bậc cha mẹ tốt đến đâu, bạn sẽ không thể luôn giữ được bình tĩnh trong thời gian con bạn lên cơn nóng.

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