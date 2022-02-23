Bi kịch câm lặng mà không ai quan tâm đến khiến con cái chúng ta bất an: Đừng im thin thít, hãy vỗ về con ngay để tránh những tai hại này!

Thêm vào đó là sự xấu hổ của bạn về hành vi của con bạn nếu con bạn nghịch ngợm ở nơi công cộng và làm mất thời gian của bạn. Bởi vì cả con bạn và bạn đều không thể làm gì trong cơn giận dữ.

Bạn có thể khó chịu và sau đó tức giận với cả con bạn và chính bạn khi con nổi cáu vô cớ. Đồng thời, bạn có thể cảm thấy mình thật bất lực và sau đó là sự mệt mỏi và mất tinh thần kéo đến với bạn.

Ngăn chặn cơn giận dữ không phải là một công việc khó khăn như bạn nghĩ, sau đây là những cách à bạn có thể thực hiện.

Những tiếng la hét và những giọt nước mắt cũng sẽ không thể không có hậu quả. Những cơn giận dữ thường xuyên ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ, và chúng cũng có thể trở thành một thói quen thực sự xấu.

1. Sự tách rời

Ảnh minh họa

Phương pháp này đồng thời vừa dễ nhất vừa khó nhất. Ý tưởng chính của nó là tách bạn ra khỏi cơn giận dữ của con bạn và không phản ứng theo bất kỳ cách nào trước hành vi ngỗ ngược như vậy.

Ccah dễ dàng là bạn không nên làm bất cứ điều gì cả. Tiếp tục, hoặc bắt đầu làm bất cứ điều gì bạn đang làm và không để ý đến đứa trẻ đang la hét.

Nhưng khó khăn chính là ở chỗ. Cố gắng bỏ qua cơn giận dữ khi cơn giận của bạn đang sôi sục bên trong bạn và bạn muốn chấm dứt tất cả điều này ngay lập tức là một nhiệm vụ khó khăn.

Tuy nhiên, hãy giữ khuôn mặt của bạn thẳng và chuyển sang một số nhiệm vụ cụ thể và đơn giản. Chẳng hạn như dọn dẹp một chút hoặc thu dọn đồ chơi nằm xung quanh của con. Sẽ là tốt nhất nếu bạn rời khỏi vùng lân cận của những đứa con đang tức giận của mình và đợi cho đến khi chúng đến với bạn theo ý muốn.

Có một sắc thái trong phương pháp này: bạn nên kiềm chế không chỉ lưỡi mà cả khuôn mặt và ngôn ngữ cơ thể. Con bạn không được thấy rằng bạn đang cáu kỉnh theo bất kỳ cách nào, bởi vì cơn giận dữ không đáng xuất hiện với gia đình bạn, hãy xem nó chỉ là một người lạ khó chịu và không đáng để bạn quan tâm. Khi con bạn cuối cùng đến gần bạn, đừng nhắc chúng về những gì đã trôi qua bằng cách mắng mỏ đứa nhỏ với đôi mắt đỏ bừng và sưng húp đó.

Hoàn thành nhiệm vụ bạn cũng con đã làm cùng nhau và sau đó cũng vui vẻ cùng nhau.

2. Mất tập trung

Ảnh minh họa

Cách này là phổ biến nhất và rất đơn giản: đánh lạc hướng con bạn bằng một câu hỏi đột ngột hoặc lời kêu gọi hành động để sự chú ý của chúng chuyển từ khóc sang tương tác với người lớn.

Câu hỏi có thể là một câu hỏi khó đòi hỏi ít nhất một chút suy nghĩ thoáng qua, hoặc nó có thể là một câu hỏi rất đơn giản để khiến đứa trẻ mất cảnh giác bởi sự hiển nhiên của nó.

Câu hỏi khó: "Này con, cậu bé đó sẽ làm gì với chiếc xích đu nhỉ? Cậu bé kia không đu đưa!" (với điều này, ít nhất bạn nên quay lại và nhìn vào cậu bé), "Có phải đó là tiếng chuông điện thoại vừa rồi không?" là những câu hỏi ví dụ

Câu hỏi hiển nhiên: "Chà! Mũi của con đâu rồi?", "Chà, có phải đôi giày này con đang đi không?"

Một hành động mà bạn nói với đứa trẻ nên đơn giản và được thực hiện gần như máy móc. "Bình tĩnh" không phải là một hành động dễ để con làm lúc nóng giận. Ngược lại đứng lên khỏi sàn và ngừng khóc cũng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng bởi vì con bạn muốn nằm xuống và khóc ngay lúc tức giận, mè nheo.

Ảnh minh họa

Hãy thử những gợi ý như sau: "Con đã làm bẩn quần của mình, hãy phủi bụi đi" hoặc "Tóc con rối bời rồi, hãy chỉnh sửa lại đi con". Không cần phải nói rằng bất kỳ câu hỏi nào nên được đặt ra với một giọng hoàn toàn thích thú hoặc ngạc nhiên, trong khi lời kêu gọi hành động phải bình tĩnh và không có tranh luận với con nhé.

3. Chuyển hướng sự chú ý

Ảnh minh họa

Phương pháp này có lẽ là khó nhất, và nó sẽ chỉ phù hợp với những phụ huynhđã hoàn toàn chắc chắn về tài năng diễn xuất của họ.

Sau khi đi dạo trở về, bạn để lại đứa trẻ đang khóc ở cửa và bắt đầu sờ soạng trong túi xách của mình. "Chà, có bao nhiêu thứ ở đây ta?! Phong bì nè, một số thẻ nè... Ôi mẹ phải làm gì với tất cả những thứ này, sao nhiều đồ vậy nhỉ? Hãy xem có gì trong túi còn lại của mẹ nè". Đứa trẻ gần như chắc chắn sẽ chuyển sự chú ý của chúng sang một tấm thiệp dành hoặc một phong bì bạn đnag tìm kiếm trong túi.

Và nếu bạn đối mặt với cơn giận dữ mà không tức giận với những lời của con như, "Mẹ/ Ba thật xấu tính!". Bạn có thể làm dịu con bằng cách nói về những món con thích. "Loại thuốc" tốt nhất cho những em bé đang cáu kỉnh là một chiếc bánh!. Bạn hãy thử bắt tay vào làm một chiếc bánh nào đó cho con thì ít nhất sẽ không có cơn giận dữ nào cho ngày hôm đó.

4. Mức độ nghiêm trọng

Ảnh minh họa

Hãy lưu ý rằng nghiêm trọng không có nghĩa là tàn nhẫn. Phương pháp nghiêm khắc chỉ dành cho những bậc cha mẹ có thể kiềm chế cơn giận của mình.

Lựa chọn đầu tiên là quyết định của người lớn mà không phụ thuộc vào hành vi của đứa trẻ. Nếu đã đến giờ về nhà và con bạn đã được nói trước điều này và nó không muốn và nổi cơn tam bành, bạn không nên nhường nhịn, không nên căng thẳng hoặc giải thích bất cứ điều gì với đứa trẻ đang la hét, bạn chỉ cần nắm tay con và đưa về nhà.

Cần có một hình phạt cho những hành vi sai trái. Ví dụ, nếu con bạn bắt đầu la hét khi đi dạo buổi sáng, bạn sẽ bỏ mặc chúng mà không cho đi dạo vào buổi tối nữa, hoặc nếu trẻ không muốn thu dọn đồ chơi vứt lung tung và bắt đầu khóc về điều đó, bạn hãy tự thu dọn chúng nhưng không trả lại cho con chơi trong một thời gian.

Phương pháp này phù hợp cho trẻ từ ba tuổi trở lên.

5. Sự dịu dàng

Ảnh minh họa

Đây hoàn toàn là cách dễ chịu nhất. Bạn chỉ cần ôm và vuốt ve đứa con đang khóc của mình.

"Bố/ Mẹ yêu con mà, phải không nè?" Vâng, hãy nhắc con về điều đó. Nếu con la hét và khóc, thì chắc chắn con đang cảm thấy tồi tệ, lời an ủi ngay lúc đó có thể dập tắc sự tức giận đnag bùng nổ của trẻ. Cả một đứa trẻ mới biết đi và một cậu bé hay cô bé trước tuổi đi học đều cần tình yêu và sự quan tâm của bạn.

Ôm cũng là cách sẽ giúp con bình tĩnh lại, khiến con nhớ rằng con người nhỏ bé đỏ hỏn và hay khóc này là sinh mệnh quý giá nhất trên thế giới này của ba mẹ!

Theo Brightside