Con bồn chồn khó ngủ khiến ba mẹ lo lắng? 7 lời khuyên từ các chuyên gia đào tạo giấc ngủ chuyên sâu có thể xoa dịu bất kỳ em bé khó ngủ nào

Nuôi dạy con 22/02/2022 09:26

Cha mẹ có thể rất căng thẳng khi không biết phải làm gì lúc con quấy khóc khó ngủ. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bậc phụ huynh giải pháp để giúp con ngủ ngon suốt đêm.

Trong khi trẻ sơ sinh ngủ hơn 16 giờ mỗi ngày, trẻ từ 3-4 tháng ngủ 5 giờ đồng hồ. Bạn có thể bắt đầu bằng cách để con bạn ngủ trong phòng của bạn và cho con nằm trong cũi của nó, theo một thói quen đi ngủ nhất quán. Bằng cách này, bạn có thể bắt đầu ngủ thêm 2 giờ mà bạn đã bỏ lỡ vì phải trông con.

Sau đây là một danh sách các mẹo và những điều cần tránh khi để giúp em bé khó ngủ đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn.

1. Đừng đặt con bạn trong nôi khi ngủ

Con bồn chồn khó ngủ khiến ba mẹ lo lắng? 7 lời khuyên từ các chuyên gia đào tạo giấc ngủ chuyên sâu có thể xoa dịu bất kỳ em bé khó ngủ nào - Ảnh 1

Tất cả chúng ta đều có xu hướng thức dậy vào nửa đêm, ngay cả khi đó là em bé sơ sinh của chúng ta. Nếu con bạn đã ngủ và bạn đặt chúng vào cũi, chúng có thể bắt đầu thức giấc trong đêm vì chúng sẽ không thể nhận ra môi trường xung quanh. Sau đó, con sẽ cần một chút xoa dịu để trở lại giấc ngủ.

Giải pháp là đặt con vào cũi khi chúng đang nửa tỉnh nửa mê cơn buồn ngủ. Điều này không chỉ giúp bạn không bị thức giấc vào ban đêm mà còn có thể dạy bé tự vào giấc ngủ.

2. Thay phiên dỗ con với "đối tác" của bạn

Con bồn chồn khó ngủ khiến ba mẹ lo lắng? 7 lời khuyên từ các chuyên gia đào tạo giấc ngủ chuyên sâu có thể xoa dịu bất kỳ em bé khó ngủ nào - Ảnh 2

Cụm từ "Làm việc theo nhóm giúp ước mơ thành công" sẽ thực sự bắt đầu có hiệu lực khi bạn có em bé. Cách tốt nhất để có được giấc ngủ liên tục cho bạn và người bạn đời của bạn là thay phiên nhau ngủ với con bạn. Nếu bạn là một "con cú đêm", tốt nhất có thể thảo luận để ông xã của bạn ở bên con vào buổi sáng, hoặc ngược lại và thay phiên với bạn.

3. Dạy bé cách tìm núm vú giả trong đêm

Con bồn chồn khó ngủ khiến ba mẹ lo lắng? 7 lời khuyên từ các chuyên gia đào tạo giấc ngủ chuyên sâu có thể xoa dịu bất kỳ em bé khó ngủ nào - Ảnh 3

Trẻ sơ sinh khóc, đó là điều bình thường. Nhưng việc khóc vì những lý do như làm mất núm vú giả có thể khiến trẻ khó chịu. Đơn giản chỉ cần đặt một vài chiếc trong góc cũi của em bé, và khi chúng mất một chiếc suốt đêm, hãy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chúng và đặt vào cùng một góc. Có thể mất khoảng một tuần để bé học cách tìm núm vú giả.

4. Đừng để bé thức khuya

Con bồn chồn khó ngủ khiến ba mẹ lo lắng? 7 lời khuyên từ các chuyên gia đào tạo giấc ngủ chuyên sâu có thể xoa dịu bất kỳ em bé khó ngủ nào - Ảnh 4

Đôi khi, "logic" của mọi thứ không phải lúc nào cũng chính xác. Nếu con bạn thức khuya, điều đó không có nghĩa là chúng sẽ ngủ lâu hơn. Nó hoàn toàn ngược lại, con bạn sẽ thực sự mệt mỏi hơn theo cách này. Có thể mất nhiều thời gian hơn để con đi vào giấc ngủ và con có thể thức dậy thường xuyên hơn trong đêm.

Tuy nhiên, việc này đi kèm với tuổi tác. Trong khi trẻ sơ sinh có thể sẽ đi ngủ muộn hơn thì trẻ từ 3 đến 4 tháng lại chuẩn bị đi ngủ vào khoảng 7 giờ tối đến 8 giờ tối.

5. Theo dõi con bạn ăn bao nhiêu để có giấc ngủ ngon

Con bồn chồn khó ngủ khiến ba mẹ lo lắng? 7 lời khuyên từ các chuyên gia đào tạo giấc ngủ chuyên sâu có thể xoa dịu bất kỳ em bé khó ngủ nào - Ảnh 5

Điều quan trọng là phải cho trẻ bú đủ để trẻ có thể ngủ ngon. Trong 8 tuần đầu, lý tưởng là cho chúng ăn 2 đến 3 giờ một lần, và nếu con vẫn muốn ăn hàng giờ thì có thể chúng vẫn chưa ăn đủ trong mỗi lần cho ăn.

Ví dụ, nếu bạn cho con bú sữa mẹ, hãy theo dõi xem chúng ăn bao nhiêu phút. Nếu con ăn lâu hơn vào ban đêm và ít hơn vào ban ngày, thì điều này được gọi là ăn vặt và cần tránh.

6. Hít thở hương thơm từ dầu oải hương

Con bồn chồn khó ngủ khiến ba mẹ lo lắng? 7 lời khuyên từ các chuyên gia đào tạo giấc ngủ chuyên sâu có thể xoa dịu bất kỳ em bé khó ngủ nào - Ảnh 6

Mùi dầu oải hương có thể giúp cha mẹ cảm thấy thư thái và bình tĩnh hơn để hành động theo những cách cũng giúp con họ bình tĩnh hơn. Theo cách này, cha mẹ sẽ vuốt ve, chạm và mỉm cười với con nhiều hơn, và con có thể nhìn cha mẹ thường xuyên hơn, ít khóc hơn và có được giấc ngủ sâu, chất lượng hơn.

7. Không nên bế trẻ nhỏ trên ghế ô tô

Con bồn chồn khó ngủ khiến ba mẹ lo lắng? 7 lời khuyên từ các chuyên gia đào tạo giấc ngủ chuyên sâu có thể xoa dịu bất kỳ em bé khó ngủ nào - Ảnh 7

Không nên cho em bé ngồi vào ghế ô tô khi bé chưa ngủ hoặc đang đi du lịch vì bé không thể di chuyển và co duỗi người thoải mái. Con dựa vào ghế xe hơi của mình, điều này có thể tạo ra một điểm mềm trên cái đầu nhỏ bé của con.

Nếu bạn thường xuyên bế con trên ghế dành cho trẻ để gắn vào ô tô, bạn sẽ ít có cơ hội tiếp xúc với chúng, gây ra tình trạng chậm phát triển ngôn ngữ. Thay vào đó, hãy bồng con hoặc cho connằm sấp.

Theo Brightside

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