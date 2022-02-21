Cha mẹ có thể có ảnh hưởng lớn đến sự lựa chọn nghề nghiệp của con nhưng đó không hẳn lúc nào cũng là điều tốt

Dưới đây là cách thiết lập những nền tảng để có ảnh hưởng lành mạnh đến việc chọn nghề nghiệp của con trẻ mà ba mẹ nên lưu ý.

Rất có thể nhiều phụ huynh đã từng nhìn thấy con mình nói về mơ ước và về về tất cả những nghề nghiệp mà chúng có thể lớn lên sẽ làm. Có thể đứa trẻ yêu mặt trăng sẽ là một nhà chiêm tinh, một đứa trẻ yêu thích giúp nướng sẽ là một đầu bếp bánh ngọt. Những khả năng khi con chúng ta còn nhỏ dường như là vô tận, nhưng mặc dù thật thú vị khi xem xét các lựa chọn nghề nghiệp của con mình, nhưng điều cần thiết là phải lưu ý đến là mức độ ảnh hưởng của chúng ta với tư cách là cha mẹ và người chăm sóc đối với ước mơ của chúng.

Theo một cuộc khảo sát gần đây của Joblist , 1/10 thanh thiếu niên gen Z cho biết cha mẹ của họ bắt đầu ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của họ khi họ 5 tuổi hoặc nhỏ hơn. 48 phần trăm số người được khảo sát cảm thấy rằng cha mẹ ảnh hưởng mạnh mẽ đến con đường sự nghiệp của họ, trong khi gần 40 phần trăm cảm thấy áp lực khi nghe theo lời khuyên nghề nghiệp của cha mẹ.

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Daniele Clarke, một nhà tâm lý học và là người sáng lập Superpower Kids - một chương trình dạy trẻ em về các giá trị, cho biết: "Vì cha mẹ thường sống với trẻ trong những năm đầu đời nên họ có xu hướng ảnh hưởng tương đối mạnh mẽ đến cách con họ đưa ra quyết định nghề nghiệp. Trong khi hầu hết các bậc cha mẹ cho biết có ít hoặc không ảnh hưởng đến sự nghiệp của con cái họ, nghiên cứu cho thấy rằng trẻ em có nhận thức khác khi cho rằng cha mẹ chúng đóng một vai trò quan trọng trong sự lựa chọn nghề nghiệp của chúng."

Đó là sự thật. Sự quan tâm của cha mẹ đến mọi thứ, từ việc học ở trường và thành tích giáo dục đến nguyện vọng của con có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề nghiệp của chúng.

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Có nhiều cách ảnh hưởng của cha mẹ đến sự lựa chọn nghề nghiệp có thể có lợi. Ba mẹ thường biết sở thích của con mình và có thể giúp chúng liên kết những niềm yêu thích đó với nghề nghiệp mà chúng phù hợp ngay từ sớm. Và theo nhà tâm lý Clarke, sự hỗ trợ về mặt tài chính và tình cảm xã hội của cha mẹ cho một con đường sự nghiệp cụ thể có thể thúc đẩy lòng tự trọng và hiệu quả nghề nghiệp của trẻ. Nhưng cũng có những hạn chế đối với ảnh hưởng của ba mẹ. "Điều nguy hiểm là trẻ em có thể khao khát một nghề nghiệp tuân theo các chuẩn mực và giá trị của cha mẹ mà không phát triển ý thức về bản thân của chúng."

Cha mẹ có thể hỗ trợ khát vọng nghề nghiệp của con mình như thế nào?

Theo khảo sát, gần 2/3 phụ huynh cho biết họ thất vọng vì con mình không theo được nghề nghiệp họ mong muốn. Vậy làm thế nào để chúng ta cân bằng mong muốn và ước mơ của chúng ta với ước mơ của con cái chúng ta?

Suy ngẫm về bản thân

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Trước khi thảo luận về lựa chọn nghề nghiệp với con, Clarke nói rằng cha mẹ nên dành thời gian để suy nghĩ về những kỳ vọng của bản thân, những mong muốn chưa được thực hiện trong thời thơ ấu và những gì ảnh hưởng đến sự lựa chọn nghề nghiệp của chính họ. Điều đó có thể giúp cha mẹ tránh được việc đẩy con mình theo một hướng nhất định.

Cung cấp sự tiếp xúc với mọi hoại động cho con

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Nếu có thể, hãy cho con bạn tham gia nhiều hoạt động bắt đầu từ khi còn nhỏ để chúng có thể trải nghiệm nhiều thứ khác nhau và phát triển một loạt các kỹ năng. Nhà tâm lý học lâm sàng Aura Priscel cho biết: "Nếu những kỹ năng này mà đứa trẻ phát triển là theo ý thích của chúng và chúng muốn tiếp tục thử nghiệm, thì điều cần thiết là phải cho nó liên tục vì chúng có thể chọn một nghề nghiệp liên quan đến những gì chúng làm và thích".

Lắng nghe tâm tư con

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Lắng nghe con bạn về những điều chúng thích và những điều chúng không thích và tránh phán xét. Hãy nhớ rằng tham vọng của một đứa trẻ thay đổi khi chúng lớn lên không có gì lạ, nhưng điều quan trọng là phải hỗ trợ khi chúng khám phá những điều thích và không thích mới.

Đưa ra ý kiến ​​của bạn

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Nhà tâm lý học Priscel nói rằng cha mẹ nên nói chuyện với con cái về các lựa chọn nghề nghiệp và cảm thấy thoải mái khi đưa ra ý kiến. Tuy nhiên, các vấn đề có thể nảy sinh khi cha mẹ bắt đầu ép buộc ý kiến ​​của con. Priscel giải thích: "Nếu đứa trẻ chọn nghề mà cha mẹ không thích, chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định đó của con. Chúng ta có thể đưa ra ý kiến ​​của mình, nhưng không đến mức coi ý kiến ​​của mình là lựa chọn tốt nhất".

Đừng quên chúc cho niềm đam mê của con

Làm cho quá trình tìm kiếm đam mê của con trở nên thú vị, không tạo thêm áp lực và thúc đẩy sự tò mò của trẻ.

"Các con tôi phải hạnh phúc và chúng phải phù hợp với điều đó", Klaus Di Giovanna, một nhà sản xuất rượu thế hệ thứ năm chia sẻ khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng các con gái của mình sẽ tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình hay không. Đó là một mục tiêu đáng ngưỡng mộ của bất kỳ bậc cha mẹ nào đối với sự lựa chọn nghề nghiệp của con mình.

Theo Parents