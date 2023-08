Nỗi lo của cha mẹ với một đứa trẻ nhạy cảm và bật mí 8 cách giúp con vượt qua cảm xúc tiêu cực nhanh chóng

Nếu con bạn bộc phát cảm xúc ở nơi công cộng, đừng cố gắng kìm nén cảm xúc của chúng bằng cách yêu cầu chúng ngừng than vãn. Chấp nhận những cảm xúc đó và nói chuyện với con bạn về chuyện của con. Hãy ngồi bên cạnh con và cố gắng hiểu tại sao con lại cảm thấy như vậy, nhưng đừng cố gắng đưa ra một giải pháp nhanh chóng. Điều bạn có thể làm là dạy chúng cách giải quyết cảm xúc khi ở nơi công cộng để chúng không tạo ra những tình huống khó chịu.

2. Cho con biết rằng bộc lộ cảm xúc là điều hoàn toàn ổn

Nhiều bậc cha mẹ sẽ kéo con cái của họ đến một nơi nào đó riêng tư nếu chúng bắt đầu khóc và tạo ra một cảnh tượng không đẹp ở nơi công cộng. Khi làm điều này, đứa trẻ cảm thấy như cảm xúc của chúng không quan trọng và chúng đang làm sai điều gì đó. Thay vì làm điều đó, bạn có thể ngồi đó với họ, nhận ra cảm xúc của họ và cho họ biết là ổn. Cố gắng kết nối với họ và thể hiện rằng bạn ủng hộ họ thay vì hành động như những gì mọi người nghĩ là tất cả những gì quan trọng đối với bạn.

3. Chỉ ra "cái nhìn sai lầm" của con và đề xuất các phương án thay thế

Những đứa trẻ nhạy cảm cao có thể làm cho những đứa trẻ khác phản cảm với biểu hiện của chúng mà không hề nhận ra. Vì vậy, điều quan trọng là cha mẹ phải chứng minh biểu hiện đó trông như thế nào. Con bạn cần biết chúng trông như thế nào khi bị ai đó làm phiền hoặc khó chịu. Điều này có thể khiến con lo lắng lúc đầu, nhưng nó có thể mang lại kết quả tuyệt vời nếu bạn tiếp tục làm.

Bước thứ hai là cha mẹ sẽ đưa ra các phản ứng thay thế. Hãy cho chúng biết rằng nếu một số đứa trẻ khác làm phiền chúng, chúng có thể bỏ đi hoặc phải hít thở một hơi sâu vì khó chịu. Đếm đến 10 cũng có thể giúp con thoát khỏi tình trạng khó chịu và điều chỉnh cảm xúc của mình.

4. Hãy kiên nhẫn và cho con thời gian "ở một mình"

Nhiều bậc cha mẹ vội vàng đưa trẻ tham gia nhiều hoạt động sau khi trẻ vào mẫu giáo. Tuy nhiên, một đứa trẻ nhạy cảm không thích đám đông trẻ em và các hoạt động ồn ào và thích ở nhà hơn. Bạn có thể dành nhiều thời gian riêng tư với con để đọc và chơi bất kỳ trò chơi nào khiến con vui. Đừng lo lắng về việc giao tiếp xã hội của con vì điều quan trọng hơn đối với con ở thời điểm này là cảm thấy được xác nhận và chấp nhận.

5. Từ từ giúp họ vượt qua nỗi sợ hãi

Làm điều gì đó hơi sợ hãi là một cách để đứa trẻ vượt qua nỗi sợ hãi của chúng. Tuy nhiên, đây là một quá trình rất tế nhị, cần được thực hiện dần dần và hết sức nhạy cảm. Thật đáng kinh ngạc khi trẻ em vượt qua nỗi sợ hãi nhanh chóng như thế nào khi đã sử dụng đúng phương pháp. Tuy nhiên, bạn cần đảm bảo rằng trẻ không cảm thấy đây là một hình phạt vì chúng đã làm sai.

6. Nuôi một con vật cưng có thể giúp ích rất nhiều

Thú cưng đã được chứng minh là người bạn đồng hành hoàn hảo cho những đứa trẻ có tính nhạy cảm cao. Điều này là do những con vật cưng thường nhạy cảm và giàu lòng trắc ẩn như những đứa trẻ. Do đó, trẻ kết nối với một người bạn lông lá dễ dàng hơn là với một người bạn có thể kích thích cảm xúc của chúng một cách tiêu cực. Đối với con, mối liên hệ với động vật có thể mang lại sự hiểu biết mà con cần trong một thế giới dường như quá sức đối với mình.

7. Tạo không gian an toàn xung quanh ngôi nhà của bạn

Những đứa trẻ nhạy cảm thường dễ tiếp nhận với môi trường của chúng hơn và khá dễ bị kích động. Đây là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải tạo ra một không gian an toàn trong nhà để con có thể xử lý cảm xúc của mình. Đây có thể là nơi con có thể thực hiện tất cả các hoạt động ưa thích hoặc phòng ngủ, nơi con có thể nằm xuống và để bạn đọc truyện cho con nghe. Làm cho con cảm thấy như con có thể sử dụng không gian an toàn của mình bất cứ khi nào con muốn nghỉ ngơi.

8. Hãy thật nhẹ nhàng với các phương pháp kỷ luật của bạn

Con bạn có thể có một ý thức đạo đức mạnh mẽ và sẽ gọi bạn ra nếu bạn có hành động đạo đức giả. Con cũng sẽ tự đánh giá mình một cách khắc nghiệt nếu con không tuân thủ các quy tắc mà bạn đã đặt ra trong nhà của mình. Đó là lý do tại sao bạn phải tạo ra các giới hạn và ranh giới áp dụng cho mọi người trong ngôi nhà của bạn. Tránh phán xét và đảm bảo rằng kết quả của hình phạt là công bằng và được áp dụng cho mọi thành viên trong gia đình bạn.

Theo Brightside