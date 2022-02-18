Con có xu hướng bị kích động: Bí quyết giúp ba mẹ giải quyết hành vi bạo lực của con

Nuôi dạy con 18/02/2022 09:30

Bạn có bị kích động bởi hành vi hung hăng của con bạn không? Bạn có thường nghĩ rằng mình đã thất bại với tư cách là cha mẹ trong việc giúp con bạn quản lý cảm xúc của chúng không? Đừng lo lắng vì điều tiết cảm xúc là một kỹ năng mà tất cả chúng ta có thể học dần dần theo thời gian.

Mặc dù một số trẻ thậm chí có thể mất nhiều thời gian hơn để làm chủ hành vi của bản thân, nhưng với tư cách là cha mẹ, bạn chỉ cần kiên nhẫn và nên thực hiện các hành động của riêng mình, coi đó là rào cản để kiểm soát hoặc quản lý các tình huống khó khăn.

Dưới đây là một số kỹ thuật mà mọi bậc cha mẹ nên tuân thủ để giải quyết hành vi bạo lực của con.

Kỹ năng quản lý cơn tức giận

Con có xu hướng bị kích động: Bí quyết giúp ba mẹ giải quyết hành vi bạo lực của con - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Dạy con kỹ năng quản lý cơn tức giận là vô cùng cần thiết. Nếu con nổi giận quá thường xuyên hoặc vì những điều nhỏ nhặt, hãy yêu cầu con hít thở sâu hoặc đi thẳng về phòng. Học cách nhận biết và thể hiện những cảm xúc như đau buồn và thất vọng cùng với việc thảo luận về sự cần thiết của việc đối phó với những cảm xúc này một cách lành mạnh, thông qua việc phát triển các kỹ thuật để quản lý cảm xúc một cách an toàn mà không làm tổn thương bản thân hoặc người khác.

Tránh các hình phạt "tác động vật lý" lên con

Con có xu hướng bị kích động: Bí quyết giúp ba mẹ giải quyết hành vi bạo lực của con - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Hãy ngừng đánh con như một hình phạt, chúng sẽ bối rối không biết tại sao bạn được phép đánh chúng trong khi chúng không được phép. Thay vì điều chỉnh vấn đề, những hình phạt như vậy có thể khiến con bạn trở nên hung dữ hơn. Cha mẹ là người thầy vĩ đại nhất của trẻ, nhiều lúc con sẽ bắt chước những gì con thấy bạn làm. Do đó, hãy trở thành tấm gương tốt cho con và dạy thêm cho con về hành vi xã hội cũng như các kỹ thuật thông minh hơn để đối phó với sự tức giận, buồn bã và thất vọng theo cách phù hợp với xã hội. Một ví dụ như nếu con bạn làm điều gì đó không phù hợp, bạn có thể yêu cầu con dọn dẹp hành lang như một hình phạt hoặc giảm thời gian xem TV hoặc giảm thời gian chơi game.

Đặt quy tắc

Con có xu hướng bị kích động: Bí quyết giúp ba mẹ giải quyết hành vi bạo lực của con - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Đưa ra các chuẩn mực liên quan đến sự tôn trọng cho cả gia đình. Tất cả mọi người, kể cả người lớn tuổi nên biết rõ rằng không được phép đấm, đá, cắn hoặc các hình thức bạo lực thể chất khác trong nhà của bạn. Lập kế hoạch cho những hậu quả nghiêm trọng của việc vi phạm những quy tắc này. Hãy nhớ "đóng khung" mọi quy tắc với một thông điệp tích cực.

Khen thưởng hành vi tích cực

Con có xu hướng bị kích động: Bí quyết giúp ba mẹ giải quyết hành vi bạo lực của con - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Khen thưởng là kỹ thuật tốt nhất để ủng hộ hoặc đánh giá cao điều gì đó tốt. Ngay cả khi con bạn không làm được điều gì phi thường, hãy khen thưởng hạnh kiểm tích cực của chúng. Quan trọng nhất, hãy nhớ rằng không phải lúc nào bạn cũng phải tặng quà hoặc phần thưởng. Đôi khi lời khen ngợi và sự công nhận có thể tạo ra tác động mạnh mẽ trong việc học hỏicủa con. Thí dụ như nếu con bạn cư xử tốt trước mặt khách, đừng quên khen ngợi hoặc hôn con sau khi khách rời đi.

Thảo luận nhưng không can thiệp vào con

Con có xu hướng bị kích động: Bí quyết giúp ba mẹ giải quyết hành vi bạo lực của con - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Khi trẻ đang bày tỏ cảm xúc của mình, hãy tỏ ra bình tĩnh. Can thiệp vào cảm xúc bộc phát của con có thể khiến con trở nên hung hăng hơn. Thay vào đó, cuối cùng, hãy giúp con mô hình hóa và quản lý cảm xúc của mình. Nhiều khi cha mẹ thậm chí có xu hướng trả đũa khi con nổi cơn thịnh nộ hoặc có hành động hung hăng. Ví dụ như nếu con bạn đang ép buộc bạn phải đến cửa hàng và mua thứ gì đó chúng thích. Đừng phản ứng hoặc mua vì đây là cách gián tiếp khuyến khích hành vi xấu của con. Thay vào đó, hãy tiếp tục công việc của bạn và phản ứng sau.

Theo Times of india

Làm thế nào trẻ sơ sinh có thể học hỏi ngay từ trong bụng mẹ và 4 cách để giúp chúng làm điều đó!

Làm thế nào trẻ sơ sinh có thể học hỏi ngay từ trong bụng mẹ và 4 cách để giúp chúng làm điều đó!

Kiến thức về việc học trước khi bé được sinh ra không được phổ biến rộng rãi, nhưng một số nghiên cứu được thực hiện trong thời gian gần đây đã xác nhận rằng điều đó xảy ra và có thể thực hiện được. 

Xem thêm
Từ khóa:   con bạo lực phải làm sao phương pháp giáo dục con cách giúp con bình tĩnh

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?