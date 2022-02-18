Mặc dù một số trẻ thậm chí có thể mất nhiều thời gian hơn để làm chủ hành vi của bản thân, nhưng với tư cách là cha mẹ, bạn chỉ cần kiên nhẫn và nên thực hiện các hành động của riêng mình, coi đó là rào cản để kiểm soát hoặc quản lý các tình huống khó khăn.

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Dạy con kỹ năng quản lý cơn tức giận là vô cùng cần thiết. Nếu con nổi giận quá thường xuyên hoặc vì những điều nhỏ nhặt, hãy yêu cầu con hít thở sâu hoặc đi thẳng về phòng. Học cách nhận biết và thể hiện những cảm xúc như đau buồn và thất vọng cùng với việc thảo luận về sự cần thiết của việc đối phó với những cảm xúc này một cách lành mạnh, thông qua việc phát triển các kỹ thuật để quản lý cảm xúc một cách an toàn mà không làm tổn thương bản thân hoặc người khác.

Tránh các hình phạt "tác động vật lý" lên con

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Hãy ngừng đánh con như một hình phạt, chúng sẽ bối rối không biết tại sao bạn được phép đánh chúng trong khi chúng không được phép. Thay vì điều chỉnh vấn đề, những hình phạt như vậy có thể khiến con bạn trở nên hung dữ hơn. Cha mẹ là người thầy vĩ đại nhất của trẻ, nhiều lúc con sẽ bắt chước những gì con thấy bạn làm. Do đó, hãy trở thành tấm gương tốt cho con và dạy thêm cho con về hành vi xã hội cũng như các kỹ thuật thông minh hơn để đối phó với sự tức giận, buồn bã và thất vọng theo cách phù hợp với xã hội. Một ví dụ như nếu con bạn làm điều gì đó không phù hợp, bạn có thể yêu cầu con dọn dẹp hành lang như một hình phạt hoặc giảm thời gian xem TV hoặc giảm thời gian chơi game.

Đặt quy tắc

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Đưa ra các chuẩn mực liên quan đến sự tôn trọng cho cả gia đình. Tất cả mọi người, kể cả người lớn tuổi nên biết rõ rằng không được phép đấm, đá, cắn hoặc các hình thức bạo lực thể chất khác trong nhà của bạn. Lập kế hoạch cho những hậu quả nghiêm trọng của việc vi phạm những quy tắc này. Hãy nhớ "đóng khung" mọi quy tắc với một thông điệp tích cực.

Khen thưởng hành vi tích cực

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Khen thưởng là kỹ thuật tốt nhất để ủng hộ hoặc đánh giá cao điều gì đó tốt. Ngay cả khi con bạn không làm được điều gì phi thường, hãy khen thưởng hạnh kiểm tích cực của chúng. Quan trọng nhất, hãy nhớ rằng không phải lúc nào bạn cũng phải tặng quà hoặc phần thưởng. Đôi khi lời khen ngợi và sự công nhận có thể tạo ra tác động mạnh mẽ trong việc học hỏicủa con. Thí dụ như nếu con bạn cư xử tốt trước mặt khách, đừng quên khen ngợi hoặc hôn con sau khi khách rời đi.

Thảo luận nhưng không can thiệp vào con

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Khi trẻ đang bày tỏ cảm xúc của mình, hãy tỏ ra bình tĩnh. Can thiệp vào cảm xúc bộc phát của con có thể khiến con trở nên hung hăng hơn. Thay vào đó, cuối cùng, hãy giúp con mô hình hóa và quản lý cảm xúc của mình. Nhiều khi cha mẹ thậm chí có xu hướng trả đũa khi con nổi cơn thịnh nộ hoặc có hành động hung hăng. Ví dụ như nếu con bạn đang ép buộc bạn phải đến cửa hàng và mua thứ gì đó chúng thích. Đừng phản ứng hoặc mua vì đây là cách gián tiếp khuyến khích hành vi xấu của con. Thay vào đó, hãy tiếp tục công việc của bạn và phản ứng sau.

Theo Times of india