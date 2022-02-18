Nói dối con có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của chúng như thế nào?

Nuôi dạy con 18/02/2022 05:50

Có một sự thật rằng tất cả chúng ta đều có lúc nói dối trẻ con. Khi chúng kiên trì đến sân chơi hoặc khi chúng muốn điều gì đó không tốt, ba mẹ đôi lúc không ngần ngại nói những lời nói dối để chúng nguôi ngoai. Đó là một trong những cách dễ dàng nhất để giải quyết các yêu cầu ngẫu nhiên của con mà không gây ra bất kỳ tiếng ồn hay phiền phức nào. 

Cha mẹ thân yêu ơi, nếu bạn thường xuyên phải nói dối để giải quyết cơn giận dữ của con mình thì bạn phải suy nghĩ kỹ vì nó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến hiện tại cũng như tương lai của chúng. Đó là những gì một nghiên cứu mới cho thấy.
Tại sao nói dối lại có hại?

Nói dối con có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của chúng như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Những lời nói dối trắng trợn dường như vô hại và bạn có thể cảm thấy rằng không có gì sai khi sử dụng chúng vào những lúc bạn gặp khó khăn. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu ở Singapore thực hiện đã tiết lộ rằng chỉ cần một chút không trung thực với trẻ em cũng có thể ảnh hưởng xấu đến con cái của chúng ta. Lời giải thích của bạn có thể thuyết phục chúng một lúc, nhưng nó có thể có tác động tiêu cực lâu dài đến con bạn. Chúng có nhiều khả năng nói dối hơn khi lớn lên và thậm chí có thể gặp khó khăn khi đối mặt với những thách thức về tâm lý và xã hội.
Nghiên cứu cho thấy điều gì?

Nói dối con có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của chúng như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Trong nghiên cứu được thực hiện trên 379 thanh niên Singapore, đã chỉ ra rằng những người tham gia bị nói dối khi còn nhỏ có nhiều khả năng giấu cha mẹ mọi thứ hơn khi trưởng thành. Bên cạnh đó, họ thậm chí lớn lên trở nên ích kỷ hơn và trải qua nhiều cảm giác tội lỗi và xấu hổ hơn. Họ thậm chí còn gặp khó khăn khi gặp những thách thức về tâm lý và xã hội. Các nhà nghiên cứu đã rút ra những kết luận này sau khi tiến hành một nghiên cứu chi tiết, nơi những người tham gia được yêu cầu hoàn thành bốn bảng câu hỏi trực tuyến. Trong lần đầu tiên, họ được yêu cầu nhớ lại nếu cha mẹ nói với họ những lời nói dối liên quan đến việc ăn, đi hoặc ở, hành vi sai trái của trẻ và tiêu tiền khi còn nhỏ.

Nói dối con có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của chúng như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Bảng câu hỏi thứ hai yêu cầu những người tham gia nhớ lại tần suất họ đã nói dối cha mẹ khi trưởng thành liên quan đến các vấn đề như hoạt động và hành động của họ hoặc cường điệu về các sự kiện.
Trong hai bảng câu hỏi cuối cùng, những người tham gia phải điền vào hai bảng câu hỏi đo lường mức độ khó khăn về tâm lý xã hội và xu hướng hành xử ích kỷ và bốc đồng của họ.
Kết quả

Nói dối con có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của chúng như thế nào? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Vào cuối cuộc nghiên cứu, người ta kết luận rằng cha mẹ nói dối con cái khiến con cái của họ có nguy cơ phát triển một số vấn đề về hành vi như hung hăng, vi phạm quy tắc và xâm phạm đạo đức xã hội. Tuy nhiên, có một số hạn chế đối với nghiên cứu, như chỉ dựa trên phiên bản của những người trưởng thành trẻ tuổi qua trải nghiệm cá nhân của họ về việc nói dối của cha mẹ. Cần có nhiều nghiên cứu hơn trong đó các đầu vào từ phụ huynh cũng có thể được xem xét.
Thay vì nói dối con cái của bạn
Thay vì nói dối con cái của bạn, khi bị mắc kẹt trong một tình huống khó khăn, hãy cố gắng giải thích tình hình bằng cách cho chúng những lý do xác đáng. 

Nói dối con có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của chúng như thế nào? - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Khi bạn cố gắng xoa dịu họ bằng cách đưa ra những lý do xác đáng thay vì nói dối, điều đó sẽ khiến con dễ tiếp thu hơn. Trẻ em có thể không phải lúc nào cũng hài lòng với câu trả lời của bạn và có thể phản đối một chút, nhưng điều này sẽ dạy cho chúng tính trung thực và chúng sẽ thực hành điều đó ngay cả khi chúng lớn lên.

Theo Times of india

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