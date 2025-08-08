Đèn học cho bé loại nào tốt? Tư vấn từ chuyên gia BSUC

Nhiều bậc phụ huynh thường cảm thấy tự hào khi con mình là đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, biết chia sẻ, biết nói “làm ơn” và “cảm ơn”, ít khi cãi lại hay nổi loạn. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài ngoan ngoãn đó có thể là một vấn đề tâm lý sâu xa: xu hướng luôn muốn làm hài lòng người khác.