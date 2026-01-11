Ăn quả su su thường xuyên, cơ thể nhận về nhiều lợi ích nhưng không phải ai cũng biết

Người tiêu dùng có thể linh hoạt chế biến su su trong nhiều món ăn đa dạng như canh, xào, hấp, hoặc làm salad tươi mát, giúp tăng hương vị đồng thời bổ sung dưỡng chất đầy đủ.

Quả su su chứa nguồn vitamin phong phú như vitamin C, B6, B9 (Folate) và K, bên cạnh đó còn cung cấp các khoáng chất thiết yếu như mangan, kẽm, đồng, kali, magiê cùng một lượng chất xơ dồi dào. Nhờ sự kết hợp hài hòa này, su su trở thành một thực phẩm lý tưởng phù hợp với nhiều chế độ ăn từ ăn thường, ăn kiêng cho đến ăn chay, giúp giữ cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể một cách hiệu quả.

Quả su su là "người bạn đồng hành" lý tưởng cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng nhờ hàm lượng calo cực thấp và hoàn toàn không chứa chất béo bão hòa hay cholesterol. Lượng chất xơ dồi dào trong su su giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân một cách tự nhiên và bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch

Việc ăn su su thường xuyên giúp cải thiện lưu thông máu và giảm huyết áp nhờ chứa nhiều hoạt chất thực vật giúp giãn mạch máu. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ dồi dào trong loại quả này còn giúp giảm mức cholesterol xấu, từ đó ngăn ngừa các bệnh lý nguy hiểm như xơ vữa động mạch, đau thắt ngực và đột quỵ.

Cải thiện chức năng hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan trong quả su su giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả. Ngoài ra, su su còn hỗ trợ sự phát triển của các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn và tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất từ các loại thực phẩm khác.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Các nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất tự nhiên trong su su có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột và hấp thụ đường. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn, đặc biệt có lợi cho những người đang điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 hoặc những người có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường chức năng gan và thải độc

Chiết xuất từ quả su su có tác dụng hỗ trợ gan trong việc chuyển hóa chất béo và giảm tích tụ mỡ trong gan. Việc bổ sung su su vào thực đơn giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương do độc tố, đồng thời hỗ trợ quá trình đào thải các chất cặn bã ra khỏi cơ thể một cách hiệu quả hơn.