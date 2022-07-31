Cách làm su su xào trứng ngon bùi, chuẩn hao cơm tại nhà!

Su su xào trứng là món ăn dân dã, với thành nguyên liệu dễ tìm, cách chế biến đơn giản cùng hương vị thơm ngon hấp dẫn, cả nhà đều yêu thích. Không chỉ có vậy, thành phần dinh dưỡng từ món ăn dân dã này còn khiến bạn bất ngờ nữa đấy! Hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món su su xào trứng này nhé!

Không chỉ nổi bật với vị giòn ngon, dễ dàng kết hợp với những nguyên liệu khác, su su còn là nguồn cung cấp dưỡng chất tuyệt vời cho người thưởng thức.

Su su là cây thuộc họ bầu bí có vị ngọt nhẹ nhàng, xuất xứ từ Mexico và một số khu vực khác thuộc Mỹ Latinh. Hiện nay, su su được biết đến gần như trên toàn thế giới và ở Việt Nam, su su là một loại quả vô cùng quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày.

Cụ thể, một quả su su khoảng 203g cung cấp các chất dinh dưỡng như sau:

Calo: 39

Carb: 9g

Protein: 2g

Chất béo: 0g

Chất xơ: 4g, chiếm 14% lượng tiêu thụ được khuyến cáo hàng ngày (RDI)

Vitamin C: 26% RDI

Vitamin B9 (folate): 47% RDI

Vitamin K: 10% RDI

Vitamin B6: 8% RDI

Manga: 19% RDI

Đồng: 12% RDI

Kẽm: 10% RDI

Kali: 7% RDI

Magie: 6% RDI

Nhờ vào hàm lượng chứa calo, chất béo, natri và carb thấp nên su su rất lành mạnh và phù hợp với nhiều chế độ ăn khác nhau.

Không chỉ vậy, việc đưa su su vào bữa ăn mỗi ngày còn mang lại các công dụng chữa bệnh tuyệt vời như: bảo vệ tim mạch, kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ thai kỳ, giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ hệ tiêu hóa và giàu chất chống oxy hóa,...

Đặc biệt, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng: một số chất trong su su có thể làm chậm sự tăng trưởng và tiến triển của một số loại tế bào ung thư, chẳng hạn như ung thư cổ tử cung và bệnh bạch cầu.

Quả là một loại rau củ tuyệt vời phải không nào? Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món su su xào trứng thơm ngon, bổ dưỡng và siêu đơn giản tại nhà nhé!

Cách làm su su xào trứng chuẩn ngon và đơn giản

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đơn giản cho món su su xào trứng thơm ngon!

Su su 1 trái

Trứng gà 1 quả

Hành tím 2 củ

Hành lá 2 nhánh

Ngò rí 2 nhánh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng (Hạt nêm/ đường/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít

Các bước tiến hành làm su su xào trứng thơm ngon, chuẩn món mẹ làm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Công đoạn sơ chế các nguyên liệu!

- Đầu tiên, trái su su mua về, bạn bào sạch hết vỏ, đồng thời đem rửa trực tiếp dưới vòi nước sạch, rồi tiến hành để ráo và tiến hành thái hoặc bào thành những sợi mỏng nhé.

- Tiếp đó là hành lá và ngò rí, bạn cắt bỏ rễ, rửa sạch với nước cho hết bụi đất, rồi để ráo và thái nhuyễn ra là được.

- Còn về hành tím, bạn cũng lột vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn.

- Cuối cùng, bạn đập 1 quả trứng gà vào chén, rồi lần lượt nêm thêm vào 1/2 muỗng cà phê hạt nêm và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, rồi dùng đũa khuấy đều cho các nguyên liệu được hòa tan nhé.

Bước 2: Xào su su với trứng

Các bước xào su su với trứng cho vị chuẩn ngon!

- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn đun vào đun ở lửa vừa.

- Khi thấy dầu sôi, bạn cho 2 củ hành tím đã băm nhuyễn vào phi cho thơm lên.

- Kế đó, bạn thêm lần lượt toàn bộ phần su su đã cắt, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt và 3 muỗng canh nước lọc vào chung, rồi tiến hành đảo đều trong khoảng 3 phút.

- Khi thấy su su đã dần chín, bạn chỉ cần đổ từ từ chén trứng gà đã được đánh tan vào, rồi nhanh tay xào đều trong vòng 2 phút là được nhé.

- Cuối cùng, khi tất cả nguyên liệu đã chín mềm thì bạn chỉ việc nêm nếm gia vị cho vừa ăn, rồi rắc thêm chút hành lá, ngò rí đã cắt vào, đảo đều thêm lần nữa, là có thể tắt bếp và cho ra đĩa thưởng thức ngay khi còn nóng rồi nhé.

Thành phẩm

Su su xào trứng ngon mắt ngon miệng!

Món su su xào trứng vừa chín tới, với hương thơm nức mũi cùng sắc vàng xanh mát mắt, khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận ngay được vị ngọt mềm của su su, kết hợp với trứng gà béo ngậy, xen lẫn chút hăng hăng của hành lá và ngò rí, đảm bảo thơm ngon không dừng đũa được luôn nhé!

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng

Mẹo chọn mua su su tươi ngon

- Bạn nên chọn những quả su su có lớp vỏ màu xanh nhạt, không bị thâm đen hoặc đang dần chuyển sang các màu sắc lạ thường nào khác.

- Ngoài ra, dùng tay ấn vào cảm thấy được su su có độ săn chắc rõ rệt, không bị mềm nhũn hoặc dập úng quá nhiều.

- Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế mua những quả su su có quá nhiều khía trên bề mặt, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi nồng nặc, vì đó có thể là su su bị xịt quá nhiều thuốc tăng trưởng, vị không được thơm ngon tự nhiên và cũng không tốt cho sức khỏe người tiêu thụ.

Mẹo chọn mua trứng gà tươi mới, chất lượng

- Trứng gà tươi ngon là những quả có lớp vỏ màu nâu sẫm, trông đều màu và không quá nhợt nhạt, đồng thời không xuất hiện các đốm li ti lạ thường nào trên bề mặt.

- Đặc biệt, khi dùng tay sờ vào trứng mới, bạn sẽ có cảm giác hơi sần sùi và nhám. Trái lại, nếu thấy bề mặt trứng quá láng mịn thì đó là trứng gà đã bị để lâu ngày.

- Ngoài ra, bạn nên tránh mua trứng đã bị nứt hoặc khi lắc thử thì nghe có tiếng động, vì đó thường là trứng không còn tươi mới, ăn sẽ không ngon nữa.

Trên đây là cách làm món su su xào trứng thơm ngon, dinh dưỡng, chuẩn món mẹ nấu tại nhà. Với hương vị thơm ngon hấp dẫn cùng cách làm đơn giản như này, chị em đưa vào bữa ăn trưa hay tối đều chuẩn ngon và hao cơm hết nhé. Đảm bảo hương vị dân dã này sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất đấy! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!