Cách làm su su xào trứng ngon bùi, chuẩn hao cơm tại nhà!

Su su xào trứng với hương vị thơm bùi, đậm đà khi ăn, ăn kèm với chén cơm trắng nóng hổi thì đúng chuẩn vị bữa cơm mẹ nấu nhé!
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Nội dung bài viết
- Su su xào trứng - món ăn mang hương vị bữa cơm gia đình
- Cách làm su su xào trứng chuẩn ngon và đơn giản
Su su xào trứng là món ăn dân dã, với thành nguyên liệu dễ tìm, cách chế biến đơn giản cùng hương vị thơm ngon hấp dẫn, cả nhà đều yêu thích. Không chỉ có vậy, thành phần dinh dưỡng từ món ăn dân dã này còn khiến bạn bất ngờ nữa đấy! Hãy cùng chúng tôi khám phá từ A-Z về món su su xào trứng này nhé!
Su su xào trứng - món ăn mang hương vị bữa cơm gia đình
Su su là cây thuộc họ bầu bí có vị ngọt nhẹ nhàng, xuất xứ từ Mexico và một số khu vực khác thuộc Mỹ Latinh. Hiện nay, su su được biết đến gần như trên toàn thế giới và ở Việt Nam, su su là một loại quả vô cùng quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày.
Không chỉ nổi bật với vị giòn ngon, dễ dàng kết hợp với những nguyên liệu khác, su su còn là nguồn cung cấp dưỡng chất tuyệt vời cho người thưởng thức.
Cụ thể, một quả su su khoảng 203g cung cấp các chất dinh dưỡng như sau:
- Calo: 39
- Carb: 9g
- Protein: 2g
- Chất béo: 0g
- Chất xơ: 4g, chiếm 14% lượng tiêu thụ được khuyến cáo hàng ngày (RDI)
- Vitamin C: 26% RDI
- Vitamin B9 (folate): 47% RDI
- Vitamin K: 10% RDI
- Vitamin B6: 8% RDI
- Manga: 19% RDI
- Đồng: 12% RDI
- Kẽm: 10% RDI
- Kali: 7% RDI
- Magie: 6% RDI
Nhờ vào hàm lượng chứa calo, chất béo, natri và carb thấp nên su su rất lành mạnh và phù hợp với nhiều chế độ ăn khác nhau.
Không chỉ vậy, việc đưa su su vào bữa ăn mỗi ngày còn mang lại các công dụng chữa bệnh tuyệt vời như: bảo vệ tim mạch, kiểm soát lượng đường trong máu, hỗ trợ thai kỳ, giúp xương chắc khỏe, hỗ trợ hệ tiêu hóa và giàu chất chống oxy hóa,...
Đặc biệt, nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng: một số chất trong su su có thể làm chậm sự tăng trưởng và tiến triển của một số loại tế bào ung thư, chẳng hạn như ung thư cổ tử cung và bệnh bạch cầu.
Quả là một loại rau củ tuyệt vời phải không nào? Giờ thì hãy cùng bắt tay ngay vào chế biến món su su xào trứng thơm ngon, bổ dưỡng và siêu đơn giản tại nhà nhé!
Cách làm su su xào trứng chuẩn ngon và đơn giản
Nguyên liệu cần chuẩn bị
- Su su 1 trái
- Trứng gà 1 quả
- Hành tím 2 củ
- Hành lá 2 nhánh
- Ngò rí 2 nhánh
- Dầu ăn 1 muỗng canh
- Gia vị thông dụng (Hạt nêm/ đường/ bột ngọt/ tiêu xay) 1 ít
Các bước tiến hành làm su su xào trứng thơm ngon, chuẩn món mẹ làm
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu
- Đầu tiên, trái su su mua về, bạn bào sạch hết vỏ, đồng thời đem rửa trực tiếp dưới vòi nước sạch, rồi tiến hành để ráo và tiến hành thái hoặc bào thành những sợi mỏng nhé.
- Tiếp đó là hành lá và ngò rí, bạn cắt bỏ rễ, rửa sạch với nước cho hết bụi đất, rồi để ráo và thái nhuyễn ra là được.
- Còn về hành tím, bạn cũng lột vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn.
- Cuối cùng, bạn đập 1 quả trứng gà vào chén, rồi lần lượt nêm thêm vào 1/2 muỗng cà phê hạt nêm và 1/2 muỗng cà phê tiêu xay, rồi dùng đũa khuấy đều cho các nguyên liệu được hòa tan nhé.
Bước 2: Xào su su với trứng
- Ở công đoạn này, trước hết, bạn bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn đun vào đun ở lửa vừa.
- Khi thấy dầu sôi, bạn cho 2 củ hành tím đã băm nhuyễn vào phi cho thơm lên.
- Kế đó, bạn thêm lần lượt toàn bộ phần su su đã cắt, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/3 muỗng cà phê bột ngọt và 3 muỗng canh nước lọc vào chung, rồi tiến hành đảo đều trong khoảng 3 phút.
- Khi thấy su su đã dần chín, bạn chỉ cần đổ từ từ chén trứng gà đã được đánh tan vào, rồi nhanh tay xào đều trong vòng 2 phút là được nhé.
- Cuối cùng, khi tất cả nguyên liệu đã chín mềm thì bạn chỉ việc nêm nếm gia vị cho vừa ăn, rồi rắc thêm chút hành lá, ngò rí đã cắt vào, đảo đều thêm lần nữa, là có thể tắt bếp và cho ra đĩa thưởng thức ngay khi còn nóng rồi nhé.
Thành phẩm
Món su su xào trứng vừa chín tới, với hương thơm nức mũi cùng sắc vàng xanh mát mắt, khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận ngay được vị ngọt mềm của su su, kết hợp với trứng gà béo ngậy, xen lẫn chút hăng hăng của hành lá và ngò rí, đảm bảo thơm ngon không dừng đũa được luôn nhé!
Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon, chất lượng
Mẹo chọn mua su su tươi ngon
- Bạn nên chọn những quả su su có lớp vỏ màu xanh nhạt, không bị thâm đen hoặc đang dần chuyển sang các màu sắc lạ thường nào khác.
- Ngoài ra, dùng tay ấn vào cảm thấy được su su có độ săn chắc rõ rệt, không bị mềm nhũn hoặc dập úng quá nhiều.
- Bên cạnh đó, bạn nên hạn chế mua những quả su su có quá nhiều khía trên bề mặt, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi nồng nặc, vì đó có thể là su su bị xịt quá nhiều thuốc tăng trưởng, vị không được thơm ngon tự nhiên và cũng không tốt cho sức khỏe người tiêu thụ.
Mẹo chọn mua trứng gà tươi mới, chất lượng
- Trứng gà tươi ngon là những quả có lớp vỏ màu nâu sẫm, trông đều màu và không quá nhợt nhạt, đồng thời không xuất hiện các đốm li ti lạ thường nào trên bề mặt.
- Đặc biệt, khi dùng tay sờ vào trứng mới, bạn sẽ có cảm giác hơi sần sùi và nhám. Trái lại, nếu thấy bề mặt trứng quá láng mịn thì đó là trứng gà đã bị để lâu ngày.
- Ngoài ra, bạn nên tránh mua trứng đã bị nứt hoặc khi lắc thử thì nghe có tiếng động, vì đó thường là trứng không còn tươi mới, ăn sẽ không ngon nữa.
Trên đây là cách làm món su su xào trứng thơm ngon, dinh dưỡng, chuẩn món mẹ nấu tại nhà. Với hương vị thơm ngon hấp dẫn cùng cách làm đơn giản như này, chị em đưa vào bữa ăn trưa hay tối đều chuẩn ngon và hao cơm hết nhé. Đảm bảo hương vị dân dã này sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất đấy! Chúc các chị em trổ tài chế biến thành công nhé!