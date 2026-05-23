Mẹ chồng chửi té tát khi thấy con dâu để bỉm bẩn trên bàn, nhưng khi biết sự thật lại vô cùng hối hận

Tâm sự gia đình 23/05/2026 21:02

Liên ngậm ngùi tâm sự nỗi lòng làm dâu vất vả, khổ cự trăm đường. Cô chỉ được người ta ghen tị khi lấy được Trí, người đàn ông giỏi giang lại có gốc gác. Nhưng thật ra cô phải sống theo khuôn phép khắt khe của mẹ chồng. Vì ngay từ đầu mẹ của Trí không thích Liên làm con dâu. Đến khi về sống cùng, bà tìm mọi cách để làm khó cô con dâu có xuất thân tỉnh lẻ này.

Bà xét nét tìm lỗi của Liên mỗi ngày. Chỉ cần Liên làm sai điều gì là bà sẽ gọi thẳng cho cha mẹ ruột của cô ở quê. Bà còn nói cô không được dạy dỗ tử tế, đến cả việc làm dâu cũng không tròn bổn phận.

 

Đến khi cô mang thai, mẹ chồng cũng không bớt khó tính đi. Sống trong cảnh nhìn mẹ chồng nguýt lườm mỗi ngày, chồng lại đi làm xa thường xuyên, Liên căng thẳng đến mức sinh non.

Sức khỏe của con cô yếu hơn những đứa trẻ khác. Mẹ chồng cô lại không màng giúp đỡ con dâu mới sinh. Bà còn mặt nặng mày nhẹ trách cô có việc đẻ con thôi cũng không làm tốt được. Chịu đủ lời khó nghe từ mẹ chồng, Liên chỉ muốn ôm con về nhà ngoại nhưng lại nghĩ làm thế Trí sẽ khó xử.

Sau khi sinh thì Liên cũng mắc chứng hay quên như nhiều phụ nữ khác. Cô hay để đồ ở chỗ nào rồi lại không nhớ. Mẹ chồng dặn dò cô cũng không nhớ hết, có khi còn phải lấy giấy ghi lại, cuối cùng thì để tờ giấy ở đâu cũng quên mất. Đến khi Liên vào bếp thì tính hay quên này khiến cô vài lần bị mẹ chồng la mắng không ngớt. Liên không muốn thế nhưng cô cũng không biết phải làm sao để khá hơn.

Nhiều lần Liên bị mẹ chồng mắng thậm tệ, bà nói sẽ đuổi cô về nhà cha mẹ đẻ. Cô nghe mà nước mắt cứ rơi, tủi thân và mỏi mệt vô cùng.

Đến một hôm, mẹ chồng thấy cái bỉm bẩn của cháu để trên bàn trà trong phòng khách thì lại gọi thẳng con trai xuống nhà trách mắng:

“Con coi vợ con kìa, sống gì mà dơ bẩn quá. Không được thì về nhà mẹ đẻ mà ở, con dâu hỗn láo riết quen nết!”.

Liên nghe thế thì lơ ngơ không biết chuyện gì. Chồng cô lúc này đã ở dưới nhà, anh giận gằn giọng với mẹ mình:

“Mẹ ơi vợ con sau sinh đãng trí là chuyện thường. Mẹ đừng làm khó cô ấy nữa. Cô ấy căng thẳng quá nên giờ có dấu hiệu trầm cảm. Mẹ không thấy thời sự hay nói phụ nữ sau sinh trầm cảm nguy hiểm sao à? Mẹ cũng là phụ nữ mà, mẹ hiểu với thương vợ con một chút. Con đi làm xa đã đành, mẹ cứ đay nghiến cô ấy mãi thế thì sao con yên tâm. Mẹ cứ thế thì con thà đem vợ ra ngoài ở cho thoải mái hơn”.

Liên chia sẻ khi nghe chồng cô nói thế thì mẹ chồng cô im lặng rồi tỏ ra áy náy. Chồng cũng không đợi bà đáp lại mà kéo vợ về phòng. Hóa ra dù phải thường đi công tác nhưng Trí luôn gọi cho vợ con mỗi ngày. Anh phát hiện vợ mình dạo này có nhiều biểu hiện lạ, đầu óc căng thẳng mệt mỏi. Thấy tình hình không ổn nên anh quyết định về nhà một thời gian dài để giúp vợ ổn định lại. Cũng từ ngày hôm đó, mẹ chồng bớt cay nghiệt với Liên hơn. Cô lại có chồng ở bên chăm sóc, yêu thương. Anh cũng hứa sẽ thu xếp công việc, để không phải xa nhà nhiều nữa. Nhờ vậy mà cuộc sống của Liên dần dễ thở hơn. 

