Xa Thi Mạn bỏ hào môn, chọn sự nghiệp thay vì kết hôn với đại gia

Sao quốc tế 23/05/2026 20:30

Xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu trang sức gần đây, Xa Thi Mạn gây chú ý với diện mạo gợi cảm và vóc dáng trẻ trung ở tuổi 50.

Xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu trang sức gần đây, Xa Thi Mạn tiết lộ từng nhiều lần được cầu hôn khi còn trẻ. Năm 19 tuổi, trong thời gian du học tại Thụy Sĩ, Xa Thi Mạn từng được một người đàn ông quỳ gối cầu hôn dù cả 2 chưa chính thức hẹn hò.

Đến năm 21 tuổi, cô tiếp tục được bạn trai giàu có người Đài Loan tạo bất ngờ bằng cách giấu nhẫn trong người tuyết. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn từ chối vì không muốn trở thành “phu nhân chỉ biết đi mua sắm và gội đầu mỗi ngày”, đồng thời muốn tập trung cho việc học và sự nghiệp.

Sau khi trở về Hong Kong, Xa Thi Mạn tham gia Hoa hậu Hong Kong 1997 và gia nhập TVB. Dù từng bị chê về diễn xuất và giọng nói, cô dần khẳng định tên tuổi qua các phim như Thâm Cung Nội Chiến, Sứ Đồ Hành Giả, Diên Hi Công Lược, Nữ Hoàng Tin Tức... Cô cũng thừa nhận từng được tặng một chiếc nhẫn “mang ý nghĩa đặc biệt”, nhưng cuối cùng từ chối vì cảm thấy “ý nghĩa quá lớn”.

Chia sẻ này khiến cư dân mạng nhắc lại chuyện tình giữa Xa Thi Mạn và Trần Hạo Dân năm 2006. Khi đó, nam diễn viên được cho là đã chi số tiền lớn để tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái và mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham dự. Tuy nhiên, cặp đôi chia tay sau khoảng 4 năm hẹn hò vì lịch trình công việc bận rộn cùng những tin đồn tình cảm xoay quanh Trần Hạo Dân.

Hiện tại, Xa Thi Mạn không hối hận khi từng đặt sự nghiệp lên trên hôn nhân. Nữ diễn viên chọn cuộc sống tự do và dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ đang bệnh.

Trong video được một khán giả chia sẻ trên Weibo, diễn viên Xa Thi Mạn lái chiếc Porsche 911 Carrera GTS (991.2) đến Nhà thi đấu Hồng Quán, Hong Kong để ủng hộ concert của Fama.

