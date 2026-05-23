'Sao đẹp nhất Đài Loan' Lâm Chí Linh tiết lộ bí quyết hòa hợp trong gia đình chồng 'tam đại đồng đường' ở Nhật

Sao quốc tế 23/05/2026 12:46

Trong chương trình trò chuyện do MC Từ Hy Đệ chủ trì hôm 3/5, Lâm Chí Linh nói về cuộc sống thường nhật trong 6 năm hôn nhân, từ mối quan hệ với chồng đến việc thích nghi với gia đình chồng người Nhật.

Trong chương trình trò chuyện do MC Từ Hy Đệ chủ trì hôm 3/5, Lâm Chí Linh cho biết nửa kia là người đàn ông của gia đình, luôn về nhà lúc 5 giờ chiều mỗi ngày để ăn tối với con trai, sống rất lành mạnh, chỉ thỉnh thoảng giao lưu bạn bè và luôn đi ngủ lúc 9h30 tối.

 

Từ ngày lấy nhau, diễn viên luôn tiễn chồng ra cửa mỗi khi anh rời nhà. Ngày nào cô cũng nói với chồng và con trai: "Em yêu anh/Mẹ yêu con". Cô không quên dành lời khen ngợi cho Akira, gọi anh là "người đàn ông đích thực" của thế hệ mới, không chỉ sẵn lòng giúp chăm sóc con cái mà còn ủng hộ cô khi cô cân nhắc việc trở lại nghiệp diễn sau hơn 6 năm kết hôn.

'Sao đẹp nhất Đài Loan' Lâm Chí Linh tiết lộ bí quyết hòa hợp trong gia đình chồng 'tam đại đồng đường' ở Nhật - Ảnh 1

Ngôi sao cũng thẳng thắn thừa nhận, chính cô là người ngỏ lời về đám cưới với Akira. Sau đó, để quản lý tốt cuộc sống gia đình, cô không ngần ngại tạm gác sự nghiệp diễn xuất, trở thành nội trợ toàn thời gian và dành trọn tâm huyết cho gia đình.

Trong chương trình, Lâm Chí Linh còn tiết lộ về cuộc sống với gia đình chồng. Về làm dâu, ba năm đầu hôn nhân, cô dành toàn bộ thời gian cho gia đình, lo liệu mọi việc nấu nướng và việc nhà. Tuy nhiên, 6 tháng gần đây, họ chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn, cô vẫn sống chung với gia đình chồng và chị dâu. Mẹ chồng cô chủ yếu lo việc nấu nướng và mọi thành viên sẽ ăn cơm cùng nhau mỗi ngày.

'Sao đẹp nhất Đài Loan' Lâm Chí Linh tiết lộ bí quyết hòa hợp trong gia đình chồng 'tam đại đồng đường' ở Nhật - Ảnh 2

Khi nói đến việc hòa hợp với gia đình chồng người Nhật, Lâm Chí Linh thừa nhận lúc đầu cô gặp không ít khó khăn, không chỉ vì rào cản ngôn ngữ mà còn có cảm giác xa cách rõ rệt. Ví dụ, mẹ chồng và em gái chồng ban đầu đều phải trang điểm xong mới chịu gặp cô. Tuy nhiên, cô không vì thế mà chùn bước, thậm chí thường dùng những cử chỉ dịu dàng để xóa đi sự xa lạ.

Mỗi lần gặp mặt, cô đều chủ động ôm mẹ chồng, bố chồng và em chồng, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa mọi người và cuối cùng đã "cảm hóa" được cả gia đình.

