Đẹp trai, con nhà gia giáo, lương tháng 100 triệu nhưng đưa bạn gái về ra mắt lại 'chia đôi cuộc tình' vì lý do khó đỡ

Tâm sự Eva 23/05/2026 13:28

Tôi không biết mọi người như thế nào, bản thân tôi thì thấy yêu phụ nữ thông minh rất mệt mỏi. Mỗi lần nảy sinh mâu thuẫn, tôi luôn phải là người giảng hòa. Nếu không, tôi cần tìm được những luận cứ để phản biện.

Mới đây trong một hội nhóm anh chàng chia sẻ hành trình tìm vợ éo le của mình khiến dân mạng chia thành nhiều ý kiến trái chiều.

 

Lời chia sẻ như sau: 

Chào mọi người. Tôi năm nay 32 tuổi. Hiện tại, tôi đang làm Giám đốc kinh doanh của một công ty thực phẩm. Về công việc, tôi là người may mắn khi được nhìn nhận đúng năng lực của mình. Chỉ là trong tình cảm, tôi luôn gặp khó khăn trắc trở, thành ra đến bây giờ vẫn chưa kết hôn. 

Tôi đã từng trải qua vài mối tình. Những người yêu cũ của tôi đều tài giỏi trong lĩnh vực của họ. Có cô mới 28 đã làm Giám đốc một quỹ đầu tư, có cô thì đi du học từ nước ngoài về, tương lai tươi sáng.

Tôi không biết mọi người như thế nào, bản thân tôi thì thấy yêu phụ nữ thông minh rất mệt mỏi. Mỗi lần nảy sinh mâu thuẫn, tôi luôn phải là người giảng hòa. Nếu không, tôi cần tìm được những luận cứ để phản biện.

Đẹp trai, con nhà gia giáo, lương tháng 100 triệu nhưng đưa bạn gái về ra mắt lại 'chia đôi cuộc tình' vì lý do khó đỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thú thật, tôi chỉ muốn yêu đơn giản thay vì tranh luận với nhau suốt ngày. Gia đình tôi có hơi phức tạp một chút. Bố mẹ tôi đều là những người sống theo nếp truyền thống. Đối với con dâu, ông bà không yêu cầu phải kiếm tiền giỏi, chỉ cần ngoan ngoãn và chịu khó là được. 

Tôi luôn hy vọng sau này khi kết hôn, vợ của mình sẽ ở nhà nội trợ, chăm lo và quán xuyến việc gia đình. Bố mẹ tôi đều đã già, ông bà cũng cần có người chăm sóc khi sức khỏe kém hơn. Nhà chỉ có mình tôi là con trai, căn nhà bây giờ sau này cũng sẽ do tôi sở hữu. Chưa kể mỗi tháng, thu nhập của tôi trên dưới trăm triệu, mình tôi đi làm cũng đủ nuôi vợ và mấy đứa con. 

Sau nhiều cuộc tình thất bại, tôi bắt đầu giảm tiêu chuẩn của mình xuống, đó là quen những cô gái không có trình độ cao, hoặc bằng cấp trung bình. Thế nhưng đến giai đoạn về nhà ra mắt và nghe những nguyện vọng của tôi, họ đều chủ động chia tay. Tôi thật không hiểu phụ nữ thời bây giờ. Thà rằng tôi không kiếm được tiền, đằng này tôi có thu nhập cao, lại không bắt vợ phải ra ngoài lăn lộn kiếm tiền. Các bạn có thể góp ý cho tôi được không? 

Hiện chia sẻ của anh chàng vẫn nhận được nhiều bình luận của cư dân mạng.

Bị em dâu mỉa mai không biết đẻ, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy.

Bị em dâu mỉa mai không biết đẻ, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy.

Cô em dâu được đàng suốt ngày kiếm cớ mỉa mai, sai tôi làm này làm kia mà không biết ngượng miệng. Có lần em dâu còn sai tôi đấm lưng cho, tôi thấy hơi quá và chẳng phải bổn phận của mình nên không làm.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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