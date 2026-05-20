Về ra mắt nhà người yêu đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: 'Biến'

Tâm sự Eva 20/05/2026 21:00

Hải không phải mối tình đầu của em. Thế nhưng trước khi đến với anh, em đã đắn đo rất nhiều. Nói về gia cảnh thì cả hai quá khác biệt. Trong khi nhà em khó khăn, gia đình Hải lại rất khá giả. Thành ra em vẫn luôn né tránh anh.

Em chưa biết làm thế nào trong trường hợp này các chị ạ. Em sinh ra trong gia đình cơ bản, lại ở nông thôn nên có lẽ trong mắt nhiều người, em là người con gái thực dụng khi yêu trai thành phố. Từ trước đến giờ, em chưa bao giờ vòi vĩnh tiền của người yêu. Cũng không có ý định sẽ phụ thuộc vào họ.

Hải không phải mối tình đầu của em. Thế nhưng trước khi đến với anh, em đã đắn đo rất nhiều. Nói về gia cảnh thì cả hai quá khác biệt. Trong khi nhà em khó khăn, gia đình Hải lại rất khá giả. Thành ra em vẫn luôn né tránh anh.

Biết em sợ mang tiếng, Hải vẫn kiên trì theo đuổi. Cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của em. Có điều khi bắt đầu quen nhau, em đã nói rõ với người yêu, rằng đừng bao giờ chu cấp thứ gì cho mình. Bởi anh càng làm vậy, người khác càng có cớ để đánh giá mối quan hệ này.

Về ra mắt nhà người yêu đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: 'Biến' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Yêu nhau được 3 tháng thì Hải rủ em về nhà chơi. Lúc này bọn em vẫn chưa xác định kết hôn, nhưng anh nói bố mẹ rất muốn gặp mặt. Từ khi trưởng thành, anh chưa bao giờ dẫn cô gái nào về nhà. Chỉ có em là người duy nhất anh kể với bố mẹ, vì thế ông bà rất muốn sớm gặp em.

Nghe Hải kể, em nghĩ có lẽ anh đã nói rõ hoàn cảnh gia đình mình. Hôm qua, khi về nhà người yêu ra mắt, em ăn mặc chỉnh tề, mua một lẵng hoa quả đến để làm quà biếu. Người đón em là mẹ anh, thú thật dù đã có tuổi nhưng bác vẫn toát lên sự quý phái của một phu nhân. Điều đó khiến em cảm thấy áp lực.

Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Đang ngồi nói chuyện thì người yêu em có điện thoại. Anh vừa ra ngoài, mặt bác gái đã biến sắc. Bác ghé tai em nói nhỏ: "Biến". Em tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại, không ngờ bác nói thẳng, rằng em là đũa mốc mà chòi mâm son. Bác đã nói vậy, em đành tìm lý do rồi ra về. Sau hôm qua, em vẫn suy nghĩ rất nhiều. Người yêu em thì chưa biết gì. Theo các chị, em nên xử lý chuyện này thế nào ạ?

Thẳng thắn đòi ly hôn vì đã đem lòng yêu người khác, tôi chết đứng nghe gã chồng chấp nhận cho "cắm sừng"

Thẳng thắn đòi ly hôn vì đã đem lòng yêu người khác, tôi chết đứng nghe gã chồng chấp nhận cho "cắm sừng"

Anh không cơ tật xấu nào, không gái gú và đặc biệt rất nghiêm túc và lạnh lùng với những cô gái, kể cả những cô gái nóng bỏng nhất. Tôi rất lấy làm hãnh diện về chuyện này. Một người chồng hoàn hảo như vậy đào ở đâu ra trong thời đại hiện đại này chứ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Biết vợ ngoại tình với phi công trẻ, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh

Biết vợ ngoại tình với phi công trẻ, chồng 'tung chiêu' bắt ghen khiến cả đời vợ sống trong nỗi ám ảnh

Ngoại tình 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Qua đêm nay, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền tài rộng mở, sự nghiệp thăng tiến mạnh mẽ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn anh lôi ra chiếc hộp đựng vàng ròng rồi nói một bí mật khiến vợ trẻ 'phát ngất'

Thất tình lấy đại anh thợ xây, đêm tân hôn anh lôi ra chiếc hộp đựng vàng ròng rồi nói một bí mật khiến vợ trẻ 'phát ngất'

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run lên khi thấy thứ bên trong

Cánh tủ bếp không mở được, vợ cứ ngỡ bị kẹt để rồi tay chân run lên khi thấy thứ bên trong

Ngoại tình 2 giờ 8 phút trước
Về ra mắt nhà người yêu đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: "Biến"

Về ra mắt nhà người yêu đang rôm rả thì anh ra ngoài nghe điện thoại, gái trẻ tím mặt khi mẹ anh ghé tai thủ thỉ: "Biến"

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 21/5/2026, 3 con giáp đại lộc tiền vào như nước, của nả nhiều không đếm xuể, sung túc sang giàu

Sau ngày mai, thứ Năm 21/5/2026, 3 con giáp đại lộc tiền vào như nước, của nả nhiều không đếm xuể, sung túc sang giàu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đang ở đám tang mẹ, vừa thấy mặt vợ cũ, gã chồng bội bạc giới thiệu một câu khiến vợ mới tái mặt

Đang ở đám tang mẹ, vừa thấy mặt vợ cũ, gã chồng bội bạc giới thiệu một câu khiến vợ mới tái mặt

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Thấy chồng đang ngồi suy tư, vợ lẳng lặng lại gần thì phát hiện bí mật 'động trời' khiến tim đau nhói

Thấy chồng đang ngồi suy tư, vợ lẳng lặng lại gần thì phát hiện bí mật 'động trời' khiến tim đau nhói

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 21/5/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 21/5/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Mỗi tháng đưa 3 triệu tiền ăn bị vợ chê ít, đi làm về nhìn bát canh lõng bõng nước tôi 'hất tung' để rồi chết đứng khi biết uẩn khúc

Mỗi tháng đưa 3 triệu tiền ăn bị vợ chê ít, đi làm về nhìn bát canh lõng bõng nước tôi 'hất tung' để rồi chết đứng khi biết uẩn khúc

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cảnh báo: 3 loại nước rửa bát chứa chất độc hại ngầm, đừng rước mầm mống ung thư vào nhà

Cảnh báo: 3 loại nước rửa bát chứa chất độc hại ngầm, đừng rước mầm mống ung thư vào nhà

Tử vi thứ Năm 21/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

Tử vi thứ Năm 21/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn không ngừng

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thẳng thắn đòi ly hôn vì đã đem lòng yêu người khác, tôi chết đứng nghe gã chồng chấp nhận cho "cắm sừng"

Thẳng thắn đòi ly hôn vì đã đem lòng yêu người khác, tôi chết đứng nghe gã chồng chấp nhận cho "cắm sừng"

Khốn khổ vì cô em chồng suốt ngày "đâm bị thóc chọc bị gạo", tôi âm thầm ủ mưu "chặt đẹp" khiến cô nàng cạch đến già

Khốn khổ vì cô em chồng suốt ngày "đâm bị thóc chọc bị gạo", tôi âm thầm ủ mưu "chặt đẹp" khiến cô nàng cạch đến già

Bị mẹ người yêu ghét vì chửa trước, cô gái không ngờ tình thế đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một đêm mưa gió

Bị mẹ người yêu ghét vì chửa trước, cô gái không ngờ tình thế đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một đêm mưa gió

Thương tình ném cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi rụng rời chân tay khi anh ta ngẩng đầu lộ rõ dung mạo

Thương tình ném cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi rụng rời chân tay khi anh ta ngẩng đầu lộ rõ dung mạo

Ly hôn 3 năm bỗng quay lại đòi bằng được cuốn sách cũ trong nhà kho, tôi ngã ngửa khi biết bí mật chồng cũ giấu kín

Ly hôn 3 năm bỗng quay lại đòi bằng được cuốn sách cũ trong nhà kho, tôi ngã ngửa khi biết bí mật chồng cũ giấu kín

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay