Tử vi 2 ngày cuối tuần (23, 24/5/2026), 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu

2 ngày cuối tuần (23, 24/5/2026), tuổi Dậu sẽ dễ mắc phải cạm bẫy của những kẻ tiểu nhân và chủ nhật này bạn dễ phải trả giá cho những sai lầm của mình khi tin lầm người, trao tiền bạc sai chỗ cũng giống như giao trứng cho ác.

Bản mệnh cần phải hiểu rõ việc mình đang làm, chớ nên mù quáng chỉ nghe đối phương nói gì là làm theo như thế, bạn bị lừa gạt cũng chẳng có gì là lạ. Nếu có quyết định lớn về tài chính thì hãy tham khảo ý kiến của người có nhiều kinh nghiệm. Trong ngày Kim khí lên đến đỉnh điểm, sức khỏe của con giáp này có thể vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Có thể bạn đang suy nghĩ, lo lắng quá nhiều mà không thể nào ăn ngon ngủ yên, cơ thể cũng vì thế mà suy nhược.

2 ngày cuối tuần (23, 24/5/2026), vận trình của tuổi Tý không được suôn sẻ. Con giáp này có nhiều tham vọng và muốn thực hiện chúng, nhưng lại bị nhiều yếu tố khách quan ngáng trở.

Ảnh minh họa: Internet

Quyết tâm phá bỏ những rào cản phía trước, tuy nhiên tuổi Tý không được mọi người đồng tình mà còn bị phản đối, phá hoại. Công việc càng làm càng không thấy điểm sáng, tương lai mờ mịt khiến bản mệnh chỉ muốn bỏ dở nửa chừng.

Bù lại ngày mới Thủy sinh Mộc cho thấy các mối quan hệ của tuổi Tý đang duy trì ở mức tốt đẹp. Những cặp đôi đang yêu đang rất hạnh phúc và bản mệnh cũng rất được lòng gia đình của đối phương.

Con giáp tuổi Thân

2 ngày cuối tuần (23, 24/5/2026), người tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện Tương Xung. Bạn chớ nên quá bi quan hoặc chán nản nếu nhận thấy kết quả công việc không được như mong muốn dù đã cố gắng rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp hoặc sở thích cá nhân. Đừng để sự lạnh nhạt của bạn khiến tình cảm lứa đôi dần rạn nứt.



Nếu có ý định đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi.

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