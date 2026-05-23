Điều bất ngờ sau khi Lee Young Ae hỏi về độ nổi tiếng của Trương Lăng Hách

Dù chỉ là câu hỏi mang tính tò mò, phát ngôn của Lee Young Ae nhanh chóng gây chú ý trên các diễn đàn giải trí . Nhiều cư dân mạng cho rằng, đây là khoảnh khắc thú vị khi một biểu tượng làn sóng Hallyu thế hệ đầu tìm hiểu về ngôi sao trẻ đang lên của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong lúc trao đổi về các nghệ sĩ trẻ Trung Quốc, nữ diễn viên bất ngờ hỏi: “ Trương Lăng Hách nổi tiếng lắm đúng không?”. Người hâm mộ sau đó đáp lại rằng, nam diễn viên hiện sở hữu lượng fan đông đảo tại Trung Quốc. Theo bài đăng lan truyền trên mạng xã hội, cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 5 phút và riêng chủ đề liên quan đến Trương Lăng Hách đã chiếm gần một phút.

Sự việc càng trở nên lan tỏa hơn khi tối cùng ngày, Lee Young Ae và Trương Lăng Hách bất ngờ được xếp ngồi cạnh nhau tại show diễn Gucci ở New York. Hai nghệ sĩ không chỉ bắt tay, trò chuyện mà còn vui vẻ chụp ảnh cùng nhau.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Trương Lăng Hách xuất hiện với bộ vest da tông tối lịch lãm, còn Lee Young Ae chọn trang phục đồng màu với phong cách thanh lịch quen thuộc. Khoảnh khắc đứng cạnh nhau của cả hai nhanh chóng tạo nên làn sóng bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc lẫn Hàn Quốc.

Nhiều khán giả hài hước bình luận, đây là “khung hình chị đẹp - em trai hào môn”, trong khi một số người nhận xét màn tương tác giữa hai thế hệ nghệ sĩ cho thấy sự giao thoa thú vị của làng giải trí châu Á hiện nay.

Lee Young Ae sinh năm 1971, là một trong những nữ diễn viên biểu tượng của Hàn Quốc. Cô nổi tiếng khắp châu Á sau thành công của bộ phim truyền hình Nàng Dae Jang Geum vào đầu những năm 2000. Trong khi đó, Trương Lăng Hách thuộc thế hệ diễn viên trẻ nổi bật của Trung Quốc, được chú ý qua nhiều phim cổ trang và sở hữu lượng người hâm mộ lớn trong nhóm khán giả trẻ.

Một số ý kiến cho rằng, việc Lee Young Ae chưa thực sự nắm rõ độ phủ sóng của Trương Lăng Hách ở thị trường quốc tế là điều dễ hiểu, bởi sức ảnh hưởng của nam diễn viên hiện vẫn chủ yếu tập trung ở mảng phim trực tuyến, thời trang và cộng đồng fan trẻ tại châu Á.

Tuy nhiên, nhiều khán giả cũng nhận định, sự xuất hiện của Trương Lăng Hách tại show Gucci lần này cho thấy vị thế ngày càng tăng của anh trong lĩnh vực thời trang quốc tế. Theo các bài đăng lan truyền, nam diễn viên là nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất tham dự show diễn lần này của thương hiệu