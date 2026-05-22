Phim cổ trang mới của Trương Lăng Hách đã chính thức đóng máy

Sao quốc tế 22/05/2026 23:52

Sau thời gian ghi hình, dự án cổ trang Quy Loan do Trương Lăng Hách và Lâm Duẫn đóng chính đã chính thức đóng máy. Đoàn phim đồng thời tung loạt ảnh đóng máy, still cut đầu tiên của toàn bộ dàn diễn viên cùng những khoảnh khắc hậu trường đặc biệt, nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

 

Việc hoàn tất quá trình quay phim khiến Quy Loan trở thành một trong những dự án cổ trang được khán giả Hoa ngữ quan tâm trong thời gian gần đây, nhất là khi bộ phim đánh dấu màn tái xuất của Trương Lăng Hách với dòng phim quyền mưu - tình cảm. Trong loạt hình vừa công bố, nam diễn viên gây chú ý với tạo hình mang vẻ lạnh lùng, trưởng thành, trong khi Lâm Duẫn xuất hiện đầy khí chất trong vai vương nữ lưu lạc.

Quy Loan được cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Đoàn Tử Lai Tập, lấy bối cảnh loạn thế thời Thiều Cảnh. Nội dung xoay quanh Tiêu Lệ do Trương Lăng Hách thủ vai - thủ lĩnh khu chợ Đông Ung Châu, tình cờ cứu Ôn Du (Lâm Duẫn đóng), một vương nữ vong quốc đang trên đường sang Nam Trần cầu viện.

Từ cuộc gặp gỡ định mệnh, cả hai dần nảy sinh tình cảm giữa những biến động quyền lực và chiến tranh. Đồng hành cùng Ôn Du trên hành trình phục quốc, Tiêu Lệ cũng từng bước trưởng thành từ một kẻ lăn lộn nơi phố chợ trở thành Ngụy Vương nắm giữ nửa giang sơn. Tuy nhiên, khi đứng trước đỉnh cao quyền lực, mối quan hệ của họ cũng trở nên phức tạp bởi tham vọng, trách nhiệm và những lựa chọn khó tránh khỏi trong thời loạn.

Bên cạnh cặp đôi chính, bộ phim còn quy tụ dàn diễn viên đông đảo như Hoàng Nghệ, Cổ Tử Thành, Huỳnh Tổ Hâm, Kim Côn, Trương Hiểu Thần, Nhiêu Gia Địch, Châu Lục Lạp, Tả Tiểu Thanh, Đỗ Thuần, Vương Bái Lộc, Trương Tuấn Ninh, Châu Đại Vi, Phàn Trị Hân,.... Sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc được kỳ vọng sẽ giúp tác phẩm tăng thêm sức hút ở mảng diễn xuất và tuyến nhân vật quyền mưu.

Dự án do Tencent sản xuất, sau khi đóng máy, Quy Loan sẽ bước vào giai đoạn hậu kỳ trước khi lên sóng trên nền tảng Tencent Video. Với đề tài quyền mưu pha màu sắc bi tráng, cùng lợi thế sở hữu nguyên tác có lượng độc giả ổn định và dàn diễn viên nổi tiếng, Quy Loan do Trương Lăng Hách đóng chính hiện được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ trở thành một trong những phim cổ trang đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ trong thời gian tới.

Bộ phim tài liệu Lăng Thám Tương Lai của Trương Lăng Hách đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả khi những lời tâm sự của nam diễn viên Trục Ngọc lan truyền trên các trang mạng xã hội.

