Trương Lăng Hách gây lo lắng khi ngã gục, không thể tự đứng dậy trên phim trường

Sao quốc tế 28/04/2026 17:15

Tình trạng chấn thương của Trương Lăng Hách trong quá trình quay phim 'Quy loan' khiến người hâm mộ lo lắng.

Mới đây, Trương Lăng Hách gục ngã trong quá trình quay phim Quy Loan. Nam diễn viên có dấu hiệu hạ đường huyết, không thể tự đứng dậy. Anh phải nhờ bạn diễn Lâm Duẫn và một nhân viên hậu trường đỡ mới có thể chật vật đứng lên.

Không những vậy, trước đó Trương Lăng Hách còn cần nhân viên dìu khi bước xuống xe. Khán giả thấy rõ bước chân của nam diễn viên rất khó khăn, cho thấy Trương Lăng Hách đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

Ngày 28/4, văn phòng đại diện cho Trương Lăng Hách đã phải ra thông báo về tình trạng của nam diễn viên. Trong đó giải thích do quá trình quay cảnh hành động, do cảm xúc căng thẳng và tiêu hao thể lực lớn, cộng thêm việc bổ sung đường tạm thời không đủ, Trương Lăng Hách xuất hiện triệu chứng hạ đường huyết nhẹ. Ngoài ra, nam diễn viên đau chân dữ dội, sau khi đi khám được chẩn đoán là căng cơ bong gân, đã được bác sĩ tiến hành điều trị và chăm sóc.

Tình trạng kiệt sức của Trương Lăng Hách do đoàn phim Quy Loan đang chạy đua với thời gian, nhằm đóng máy sớm. Trương Lăng Hách cũng giải thích anh biết cơ thể mệt mỏi nhưng không thể dừng làm việc vì phía sau còn có nhiều nhân viên, nếu nam chính tạm dừng công việc sẽ dẫn đến quy trình bị đình trệ, tổn thất hàng triệu NDT mỗi ngày. Trương Lăng Hách cũng chia sẻ bộ phim sắp đóng máy, sau đó anh sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt.

Những năm gần đây, Trương Lăng Hách nổi lên nhanh chóng nhờ nhiều bộ phim truyền hình cổ trang. Sở hữu ngoại hình cao ráo cùng đường nét gương mặt tinh tế, Trương Lăng Hách được mệnh danh là một trong những “nam thần cổ trang” thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ.

Đặc biệt, tác phẩm mới lên sóng đầu năm nay - “Trục ngọc” - mặc dù gây tranh cãi về tạo hình, nhưng cũng đã giúp nam diễn viên sinh năm 1997 thu hút lượng lớn người hâm mộ.

Đáng chú ý, trước đây Trương Lăng Hách từng chia sẻ hành trình giảm cân của mình. Thời đại học, cân nặng của anh từng vượt mốc 100kg, sau đó nhờ luyện tập kỷ luật, anh đã giảm khoảng 20kg chỉ trong 4 tháng, cho thấy ý chí rất mạnh mẽ.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 27/4, Trương Lăng Hách có những chia sẻ chân thành về sự thay đổi của bản thân sau khi trở thành diễn viên.

Anh nói, trước đây mình là một sinh viên khoa học với khả năng tư duy logic tốt nhưng thiếu chiều sâu cảm xúc.

Tuy nhiên, sau 2 năm hoạt động nghệ thuật, thông qua việc diễn xuất, quá trình phân tích nhân vật, lắng nghe ý kiến từ bên ngoài, đặc biệt là cảm nhận được tình cảm yêu mến của khán giả, nam diễn viên thú nhận “trái tim dần được họ làm cho tan chảy”, từ đó anh đã có “một trái tim nhân hậu hơn và cảm nhận sâu sắc hơn về các vai diễn”.

Chung Hán Lương vượt mặt Trương Lăng Hách với vai diễn tổng tài

Theo bảng xếp hạng nhiệt độ phim truyền hình trên nền tảng iQIYI, Mật Ngữ Kỷ do Chung Hán Lương đóng chính đã vươn lên vị trí số một, trong khi Trục Ngọc của Trương Lăng Hách lùi xuống hạng hai.

Chung Hán Lương vượt mặt Trương Lăng Hách với vai diễn tổng tài

