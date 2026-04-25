Chung Hán Lương vượt mặt Trương Lăng Hách với vai diễn tổng tài

Sao quốc tế 25/04/2026 15:02

Theo bảng xếp hạng nhiệt độ phim truyền hình trên nền tảng iQIYI, Mật Ngữ Kỷ do Chung Hán Lương đóng chính đã vươn lên vị trí số một, trong khi Trục Ngọc của Trương Lăng Hách lùi xuống hạng hai.

Theo bảng xếp hạng nhiệt độ phim truyền hình trên nền tảng iQIYI, Mật Ngữ Kỷ do Chung Hán Lương đóng chính đã vươn lên vị trí số một, trong khi Trục Ngọc của Trương Lăng Hách lùi xuống hạng hai. Diễn biến này cho thấy sự thay đổi đáng chú ý về mức độ quan tâm của khán giả trong giai đoạn cuối tháng 4/2026.

Mật Ngữ Kỷ thuộc thể loại ngôn tình trung niên, phát sóng từ giữa tháng 4/2026 trên iQIYI và Tencent Video. Bộ phim xoay quanh Hứa Mật Ngữ (Chu Châu), một người phụ nữ tưởng chừng có hôn nhân viên mãn nhưng bất ngờ đổ vỡ đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Sau biến cố, cô bắt đầu lại từ công việc lao công, từng bước khẳng định năng lực và tìm lại giá trị bản thân. Trên hành trình đó, cô gặp Kỷ Phong, doanh nhân thành đạt do Chung Hán Lương thủ vai, mở ra mối quan hệ tình cảm phát triển chậm rãi nhưng bền vững.

Chung Hán Lương vượt mặt Trương Lăng Hách với vai diễn tổng tài - Ảnh 1

Vai diễn Kỷ Phong đánh dấu sự trở lại của Chung Hán Lương với hình tượng tổng tài, song được thể hiện theo hướng chín chắn và nội tâm hơn. Diễn xuất tiết chế, đặc biệt ở ánh mắt và biểu cảm, cùng tương tác tự nhiên với Chu Châu giúp nhân vật tạo được thiện cảm. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần giúp bộ phim gia tăng độ thảo luận và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Trục Ngọc là dự án cổ trang chuyển thể, ra mắt từ ngày 6/3/2026, từng ghi nhận sức hút lớn trên các nền tảng trực tuyến. Nội dung phim xoay quanh mối quan hệ giữa Phàn Trường Ngọc (Điền Hi Vi), một cô gái làm nghề mổ lợn, và Tạ Chinh (Trương Lăng Hách), vị hầu gia mang thân thế phức tạp. Từ cuộc hôn nhân mang tính sắp đặt, hai nhân vật dần nảy sinh tình cảm và cùng nhau đối mặt với biến cố, chiến trận.

Chung Hán Lương vượt mặt Trương Lăng Hách với vai diễn tổng tài - Ảnh 2

Nhân vật Tạ Chinh được xây dựng theo hướng ngoài lạnh trong nóng, vừa mang khí chất quyền quý vừa chất chứa nhiều bi kịch cá nhân. Trương Lăng Hách nhận nhiều lời khen nhờ tạo hình cổ trang nổi bật và khả năng thể hiện chiều sâu cảm xúc trong các phân đoạn tình cảm.

Dù vẫn duy trì sức hút, việc Trục Ngọc tạm thời tụt hạng cho thấy sự cạnh tranh rõ rệt giữa các dòng phim. Trong bối cảnh thị trường phim trực tuyến ngày càng đa dạng, việc Mật Ngữ Kỷ vươn lên dẫn đầu phần nào phản ánh xu hướng khán giả đang quan tâm nhiều hơn tới những câu chuyện mang tính hiện thực, đặc biệt là hành trình tái thiết cuộc sống của nhân vật nữ trưởng thành.

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