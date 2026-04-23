Chung Hán Lương vẫn 'gây ba khi đóng tổng tài ở tuổi 51

Nhiều năm trôi qua, Chung Hán Lương vẫn giữ phong độ với dạng vai tổng tài trong Mật Ngữ Kỷ. Điều đáng nói là anh vẫn giữ được sức hút đặc trưng của mình, thậm chí còn mang đến cảm giác chín muồi hơn. Khí chất trầm ổn, ánh nhìn có chiều sâu khiến vai diễn lần này không đơn thuần là sự lặp lại của quá khứ, mà là một phiên bản nâng cấp.

Hơn hai mươi năm trước, Chung Hán Lương ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua vai Hà Dĩ Thâm trong phim Bên Nhau Trọn Đời, một hình tượng gần như đã trở thành chuẩn mực cho nam chính ngôn tình trên màn ảnh Hoa ngữ. Từ ánh mắt, giọng nói đến cách thể hiện cảm xúc, tất cả đều tạo nên một hình mẫu nam chính ngôn tình lý tưởng khó mà thay thế.

Trong “Mật Ngữ kỷ”, Chung Hán Lương vào vai Kỷ Phong - Tổng Giám đốc của khách sạn Phổ Vinh, người dẫn dắt khách sạn vượt qua khủng hoảng bằng cách trấn áp tham nhũng và tối ưu hóa hệ thống quản lý.

Đây là kiểu nhân vật bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp; vừa điềm tĩnh vừa có khí chất quyền lực. Ở tuổi 51, gương mặt Chung Hán Lương có những dấu hiệu lão hóa tự nhiên, nhưng dáng người vẫn đầy phong thái tự tin.

Kỷ Phong mang đến cảm giác “trải qua muôn vàn sóng gió vẫn dịu dàng”, hoàn toàn trùng khớp với hình mẫu tổng tài lý tưởng trong mắt khán giả nữ trưởng thành.

Đây không phải lần đầu Chung Hán Lương “đốn tim” người xem với vai tổng tài. Từ “Bên nhau trọn đời” đến “Đời này có em”, những vai tổng tài anh thể hiện khá đa dạng, từ lạnh lùng giàu có, đến kiểu thâm tình nhẫn nhịn, rồi dịu dàng tiết chế - tất cả đều đánh trúng gu của nhóm khán giả này.

Giới giải trí không thiếu diễn viên muốn đóng đủ loại vai, nhưng lại thiếu người có thể đào sâu một “đường đua” đến cực hạn.

Với Chung Hán Lương, hơn chục năm gắn bó với thị trường khán giả nữ trưởng thành giúp anh hiểu rõ nhu cầu cốt lõi của họ; duy trì diễn xuất ổn định, cộng thêm sự nhất quán cao giữa tính cách và hình tượng, lại gần như không có scandal… những điều này giúp anh giữ vững vị thế sau nhiều năm.

Bên cạnh đó, nhóm khán giả trưởng thành là những người hâm mộ trung thành hơn nhiều khán giả trẻ. Họ không dễ “đổi gu” chỉ vì người mới nổi, mà coi trọng chất lượng diễn xuất và thiện cảm tích lũy lâu dài.