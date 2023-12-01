Chung Hán Lương 'gây bão' nhờ nhan sắc 'bất biến' sau 25 năm, phim trường bị vây kín bởi fan

Mới đây, nam tài tử 43 tuổi đã tái xuất ghi hình cho phần 6, khiến fan vô cùng phấn khích. Xuất hiện trên phim trường Bằng Chứng Thép 6, Huỳnh Tông Trạch trở thành tâm điểm khi sở hữu lượng fan hùng hậu vây kín cả địa điểm. Không ít khán giả khó giấu được sự hào hứng muốn gặp thần tượng, liên tục hô hào "Bosco" (tên tiếng Anh của Huỳnh Tông Trạch) khiến quá trình ghi hình ít nhiều bị ảnh hưởng.

Huỳnh Tông Trạch đang được yêu thích trở lại thông qua các dự án pháp y, hành động mới. Việc anh trở thành "đầu tàu" mới của loạt phim Bằng Chứng Thép thay cho Âu Dương Chấn Hoa khiến khán giả yêu thích TVB lâu năm phải chú ý.

Ngoài ra, nhan sắc và tạo hình của Huỳnh Tông Trạch lần này cũng được khán giả quan tâm, cho thấy trạng thái trẻ trung, phong trần không thua gì thời mới vào nghề hơn 2 thập kỷ trước.

Theo HK01, Huỳnh Tông Trạch khá "kín đáo" trên set quay, khiến người hâm mộ khó lòng chụp được khoảnh khắc hậu trường. Sau khi quay phim xong, Huỳnh Tông Trạch xuất hiện công khai 10 giây, di chuyển từ hậu trường ra xe riêng và khiến địa điểm "vỡ trận" vì sự hào hứng của fan. Trợ lý đành phải lấy dù để che kín cho nam diễn viên, vừa bảo vệ vừa tránh bị "rò rỉ" tạo hình ra ngoài.

Trước đó, Chung Hán Lương từng vướng vào một số tranh cãi về nhan sắc trên màn ảnh. Trong Khung Thành Diệc Thanh Hoan, tạo hình cổ trang của anh bị chê già, giống như bố của bạn diễn Viên Băng Nghiên. Một số khán giả cho rằng nam diễn viên đã quá tuổi đóng ngôn tình, dù là cổ trang hay hiện đại. Thế nhưng, hình ảnh trong Bằng Chứng Thép gần đây đã cho thấy Chung Hán Lương vẫn có thể hóa thân thành nhiều kiểu vai bất chấp tuổi tác.