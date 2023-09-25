Chung Hán Lương và Tần Lam dự định sẽ 'về chung một nhà' vào năm 2024?

Sao quốc tế 25/09/2023 12:02

Mới đây, mạng xã hội vô cùng phấn khích trước thông tin Chung Hán Lương và Tần Lam dự định sẽ 'về chung một nhà' vào năm 2024?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Diệc Vũ Chi Thành đã tung poster đôi của Chung Hán Lương và Tần Lam. Theo đó, có nguồn tin dự án sẽ lên sóng vào năm 2024 khiến dân tình háo hức mong chờ.

Chung Hán Lương và Tần Lam dự định sẽ 'về chung một nhà' vào năm 2024? - Ảnh 1

Nhiều khán giả khen ngợi cho nhan sắc, ngoại hình lẫn tuổi tác của Chung Hán Lương và Tần Lam vô cùng xứng đôi vừa lứa trong hình ảnh này. Không những thế, với diễn xuất đầy kinh nghiệm của cặp đôi hứa hẹn sẽ có dự án bùng nổ khi lên sóng.

Chung Hán Lương và Tần Lam dự định sẽ 'về chung một nhà' vào năm 2024? - Ảnh 2

Diệc Vũ Chi Thành được chuyển thể từ tiểu thuyết Ai Ở Bên Kia Bờ Thời Gian của tác giả Thanh Sam Lạc Thác. Nội dung kể về Đàm Tư Đình (Tần Lam) là một nghệ sĩ múa ba lê nổi tiếng hàng đầu quốc tế, đã gặt hái được nhiều thành công và trở về Trung Quốc để giảng dạy. Tâm nguyện lớn nhất của cô là đem kỹ năng múa ba lê truyền dạy ra ngoài để mọi người có thể hiểu rõ hơn về môn nghệ thuật này, đồng thời cũng có thể tìm kiếm được nhiều nhân tài, giúp đỡ cho họ có thể có cơ hội phát huy trên sân khấu thế giới.

Chung Hán Lương và Tần Lam dự định sẽ 'về chung một nhà' vào năm 2024? - Ảnh 3

Cũng trong thời gian này, Đàm Tư Đình ngoài ý muốn quen với Trịnh Dư Phàm, một cô gái cũng múa ba lê. Trải qua sự huấn luyện của Đàm Tư Đình, Trịnh Dư Phàm đã giành được giải vàng quốc tế. Đàm Tư Đình không ngại khó khăn tiếp tục cố gắng kiên trì thực hiện mong ước của mình.

Chung Hán Lương và Tần Lam dự định sẽ 'về chung một nhà' vào năm 2024? - Ảnh 4

Trong một lần cơ duyên, Đàm Tư Đình cùng chồng trước là Phùng Duệ (Chung Hán Lương) vô tình gặp lại. Trái tim nguyên bản đã bình lặng của hai người bỗng chốc tái khởi, dậy sóng. Phùng Duệ bị mộng ước của Đàm Tư Đình cùng sự nghiêm túc với nghệ thuật và tình cảm của cô dành cho mình làm cảm động. Cuối cùng, Phùng Duệ bỏ qua tất cả mọi ẩn khúc mà lần nữa cùng Đàm Tư Đình yêu đương. Người có tình cuối cùng vẫn thành đôi. Sự nghiệp múa ba lê của Đàm Tư Đình cũng được truyền lại thành công.

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