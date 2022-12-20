Sau tin đồn hẹn hò với 'tình trẻ' Ngụy Đại Huân, Tần Lam tung loạt ảnh đầy thần thái trong một chuyến du lịch, hé lộ một điểm gây chú ý?

Mới đây, Tần Lam đã chia sẻ hình ảnh về chuyến du lịch Macau của mình lên mạng xã hội sau tin đồn hẹn hò với 'tình trẻ' Ngụy Đại Huân.

Những ngày qua, thông tin Tần Lam và Ngụy Đại Huân bí mật hẹn hò đã gây xôn xao dư luận và leo lên top tìm kiếm của mạng xã hội. Điều đáng nói, Ngụy Đại Huân lại kém Tần Lam tận 10 tuổi. Theo như nguồn tin, cặp đôi đã nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò được vài tháng nay. Trước đó, cặp đôi cùng nhau đến Tam Á để hẹn hò. Ngoài ra, Ngụy Đại Huân và Tần Lam cũng từng hợp tác chung trong bộ phim Bác Sĩ Đường. Về phía cả hai vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này, bên cạnh đó cũng chưa có những bằng chứng xác thực. Tin đồn Tần Lam và Ngụy Đại Huân bí mật hẹn hò đã gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet Mới đây, Tần Lam đã chia sẻ hình ảnh về chuyến du lịch Macau của mình lên mạng xã hội, thể hiện trạng thái tinh thần cực kỳ tốt, phớt lờ mọi tin đồn về mối quan hệ với Ngụy Đại Huân. Trong ảnh, Tần Lam mặc đồ đen, toát lên khí chất bao ngầu mà không kém phần dễ thương. Ở những bức ảnh cận mặt, có thể thấy gương mặt Tần Lam rạng rỡ, toát ra niềm hạnh phúc. Nhiều cư dân mạng tin rằng đây chính là trạng thái tuyệt vời của một cô gái đang hạnh phúc trong tình yêu.

Tần Lam đã chia sẻ hình ảnh về chuyến du lịch Macau của mình lên mạng xã hội - Ảnh: Internet Được biết, sau thành công của bộ phim Diên Hi Công Lược đã đưa tên tuổi của Tần Lam lên tầm cao mới. Ngay sau đó, cô nhận nhiều lời khen ngợi về cả diễn xuất lẫn nhan sắc trong các bộ phim đình đám. Về mối quan hệ yêu đương, Tần Lam là người theo chủ nghĩa độc thân. Cô khá kín tiếng trong chuyện tình cảm và chưa từng công khai yêu đương ai. Người đẹp từng được đồn đoán có 2 mối tình với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh và đạo diễn Lục Xuyên nhưng đều không đến bến bờ hạnh phúc.

Ngụy Đại Huân được biết đến là "tình tin đồn" một thời của Dương Mịch sau khi cô chính thức ly hôn với Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet Về phần, Ngụy Đại Huân hoạt động trong showbiz với vai trò nghệ sĩ trực thuộc JYP Entertainment , từng gây chú ý với nhiều vai diễn khác nhau. Sau khi cùng Lý Thấm tham gia show thực tế "Chúng ta yêu nhau đi" vào năm 2016, anh được cư dân mạng quan tâm nhiều hơn. Khi kết thúc hợp đồng với JYP, anh tự mở công ty riêng. Anh chàng còn được biết đến là "tình tin đồn" một thời của Dương Mịch sau khi cô chính thức ly hôn với Lưu Khải Uy. Tuy cả hai khi đó không lên tiếng, nhưng hàng loạt hình ảnh đồ đôi của họ đã được cư dân mạng vạch trần. Tần Lam và Dương Mịch từng là bạn tốt nhưng với tin đồn hiện tại, Tần Lam lại được cho là đang hẹn hò tình cũ của bạn thân khiến nhiều người hoang mang - Ảnh: Internet Trong khi đó, Tần Lam và Dương Mịch từng là bạn tốt, thậm chí có thời gian chơi chung trong hội chị em Teddy. Dù sau đó đã tách ra, nhưng 2 nữ diễn viên vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, quan tâm nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, còn dắt tay nhau lên thảm đỏ. Nhưng giờ đây, Tần Lam lại được cho là đang hẹn hò tình cũ của bạn thân khiến nhiều người hoang mang.

Những bất lợi của Tần Lam khi yêu 'tình cũ tin đồn' của Dương Mịch, tệ nhất là đánh mất mối quan hệ với hội 'Chị em Teddy' Theo một trang báo nổi tiếng xứ Trung cho rằng nếu mối quan hệ này là thật, Tần Lam sẽ có những rủi ro nhất định còn Ngụy Đại Huân lại không chịu nhiều tổn thất.

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