Bị chê 'lứa tuổi' không còn hợp đóng ngôn tình, Dương Mịch bất ngờ 'căn dặn' khán giả một điều khiến ai cũng bật chế độ 'hóng'

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Dương Mịch bất ngờ 'căn dặn' khán giả một điều khiến ai cũng bật chế độ 'hóng'.

Những ngày vừa qua, dự án Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính chính thức lên sóng. Trái với kì vọng của khán giả, bộ phim nhận nhiều lời chê bai, đặc biệt là diễn xuất và tạo hình của nữ chính Dương Mịch. Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch và Hứa Khải nhận nhiều lời chê khi lên sóng - Ảnh: Internet Nhiều khán giả cho rằng, Dương Mịch và Hứa Khải đứng cạnh nhau mà có cảm giác như mẹ - con. Không những vậy, diễn xuất của Dương Mịch quá khoa trương, cứ cố gồng lên cho ra hình ảnh nữ luật sư tài giỏi chứ không thuyết phục được khán giả. Tạo hình nữ luật sư của Dương Mịch cũng không được đánh giá cao. Cô thay vài chục bộ quần áo nhưng bị khán giả chê diêm dúa, không phù hợp hình tượng nữ luật sư. Lối trang điểm đậm, màu môi bầm cũng góp phần cộng thêm tuổi, khiến cô càng chênh lệch với bạn diễn kém tuổi.

Dương Mịch ngồi cạnh Hứa Khải trông như hai mẹ con - Ảnh: Internet Nhiều khán giả cho rằng với những diễn viên khác cùng thời như Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi... họ đã có những thay đổi nhất định. Trong đó, Triệu Lệ Dĩnh còn chuyển hướng sang đóng phim chính kịch và ít nhiều tạo được sự ấn tượng nhất định với khán giả. Còn riêng Dương Mịch vẫn dậm chân tại chỗ và quẩn quanh ở các phim thần tượng nhạt nhẽo mặc dù đã có tuổi. Lứa tuổi Dương Mịch không còn phù hợp đóng phim thần tượng nữa - Ảnh: Internet Tuy nhiên, mới đây, trong một buổi phỏng vấn, Dương Mịch cho rằng bản thân có dã tâm lớn với diễn xuất. Cô tiết lộ bản thân sẽ đóng các bộ phim có đề tài mới mà khán giả chưa từng theo dõi trước đây. Không những vậy, nàng tiểu hoa còn căn dặn các “mọt phim” hãy đón chờ dự án mới của mình bởi có rất nhiều đề tài cô muốn được thử sức nhưng chưa có cơ hội.

Dương Mịch cho rằng bản thân có dã tâm lớn với diễn xuất - Ảnh: Internet Nhiều khán giả cho rằng mặc dù diễn xuất bị chê là thất thường nhưng không thể phủ nhận niềm đam mê đóng phim của Dương Mịch khiến nhiều người phải khâm phục. Chính vì thế, các khán giả tiếp tục hóng chờ màn lột xác của cô nàng trong những dự án mới để không làm công chúng thất vọng.

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