3 mỹ nhân hot nhất phim Hoa Ngữ lên sóng dịp cuối năm: Dương Mịch flop thảm, lép vế trước đàn em Trương Tịnh Nghi, Điền Hi Vi

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa là bộ phim hot nhất được chiếu vào dịp cuối năm. Chỉ mới vừa lên sóng, bộ phim đã khuấy đảo cộng đồng mọt phim. Đặc biệt màn diễn xuất ăn ý, tràn chemistry của Trần Phi Vũ – Trương Tịnh Nghi đã khiến không ít khán giả phấn khích và lượng fan hâm mộ của họ ngày một tăng cao. Phim gây ấn tượng bởi nguyên tác nổi tiếng, visual diễn viên chính đẹp không chỗ chê song điểm trừ lớn nhất lại xuất phát từ trình diễn xuất còn non nớt của Trương Tịnh Nghi.

Tuy nhiên, bỏ qua những lỗi nhỏ phía trên, vẻ ngoài xinh đẹp, trong sáng nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ của Trương Tịnh Nghi được nhiều fan nguyên tác lẫn biên kịch phim đánh giá như Chu Vận xé sách bước ra.

Cụ thể, khán giả tỏ ra khó chịu khi nhận thấy khẩu hình miệng và lời thoại của Trương Tịnh Nghi khi vào vai Chu Vận có phần không khớp với nhau. Tuy nhiên, người hâm mộ của Trương Tịnh Nghi lý giải, việc nữ diễn viên đổi lời thoại, khiến khẩu hình không khớp là do lời thoại gốc chứa những từ ngữ nhạy cảm, khó thông qua kiểm duyệt. Đây là sự cố ngoài ý muốn, Trương Tịnh Nghi đã hoàn thành rất tốt vai trò của mình trong bộ phim này.

Điền Hi Vi - Khanh Khanh Nhật Thường

Khanh Khanh Nhật Thường - Ảnh: Internet

Sau khi lên sóng những tập đầu tiên, Khanh Khanh Nhật Thường do Điền Hi Vi và Bạch Kính Đình đóng chính đã nhận được nhiều lời khen ngợi bởi sở hữu kịch bản hài hước, lôi cuốn với nhiều tình tiết mới lạ, các vai diễn từ chính đến phụ đều được xây dựng chỉn chu và mang cá tính riêng biệt, mỗi nhân vật đều có sức hút riêng của mình. Chính vì thế bộ phim đã nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng độ hot những phim đang chiếu trên nền tảng khi chỉ mới lên sóng.

Điền Hi Vi vào vai Lý Vi - Ảnh: Internet

Trong thành công của phim, không thể không nhắc tới màn thể hiện được đánh giá cao của nữ chính Điền Hi Vi khi vào vai Lý Vi. Cô nàng được ngợi khen có lối diễn hài hước tự nhiên, khả năng đọc thoại hay cùng điểm mạnh là vẻ đẹp ngọt ngào, ngoại hình dễ thương.

Được biết, trước đó, Điền Hi Vi bị chê có đôi mắt to quá mức nên hay có những màn trợn mắt khiến người xem cảm thấy khó chịu. Diễn xuất của cô nàng không đơ cứng, nhưng cách lựa chọn nhân vật của cô bị đánh giá một màu. Tuy nhiên, trong Khanh Khanh Nhật Thường, cô nàng đã biết tiết chế, bớt trợn mắt hơn, diễn xuất có phần tiến bộ, thu hút không kém cạnh các đàn anh đàn chị.

Dương Mịch - Định Luật Tình Yêu 80/20

Định Luật Tình Yêu 80/20 - Ảnh: Internet

Sau thời gian hoãn chiếu, bộ phim chính Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch và Hứa Khải chính thức lên sóng. Trái với kì vọng của khán giả, khi lên sóng, Dương Mịch bị chê về kỹ năng diễn xuất lẫn ngoại hình ngày càng sa sút khi hóa thân vào nhân vật Tần Thi.

Cụ thể, Dương Mịch được biết đến là tiểu hoa dẫn đầu lứa 85, được mệnh danh là nữ hoàng rating. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Dương Mịch trong bộ phim này lại suy giảm đáng kể, dấu hiệu lão hóa lộ ra trong bất cứ khung hình nào. Trong phim, lẽ ra Dương Mịch phải tạo dựng hình ảnh một luật sư ưu tú thì cô lại có lời thoại cứng đơ, biểu cảm không chuyên nghiệp, giả trân. Cô chỉ đọc thoại, không thể hiện được sự chuyển biến cảm xúc của nhân vật.

Dương Mịch vào vai Tần Thi - Ảnh: Internet

Không những thế, khi diễn những cảnh tình cảm với nam chính Hứa Khải, cô nàng bị chê diễn xuất đơ cứng, không tạo được chemistry, thậm chí còn bị chê nhan sắc như hai mẹ con hơn là một cặp đôi tình yêu chị - em khi đứng chung khung hình.

Điểm cộng lớn nhất là Dương Mịch đã chịu đầu tư số lượng khủng cho trang phục của nhân vật và còn có cả stylist riêng đi theo. Tuy nhiên vẫn không thể cứu vãn được cho vai diễn này của nàng tiểu hoa. Nhiều khán giả cho rằng Định Luật Tình Yêu 80/20 chính là cú trượt lớn trong sự nghiệp phim ảnh của Dương Mịch.