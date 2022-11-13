Rộ tin Chương Nhược Nam đang lén lút hẹn hò với 'tình cũ kém tuổi' của Dương Mịch khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao

Sao quốc tế 13/11/2022 19:10

Một trang mạng xã hội xứ Trung đăng tải thông tin một tiểu hoa 95 đang hẹn hò với một sao nam nổi tiếng. Không những thế, sao nam này từng có tin đồn tình cảm với một sao nữ hạng A. Ngay lập tức, cư dân mạng liền gọi tên Chương Nhược Nam và 'tình cũ kém tuổi' của Dương Mịch.

Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đăng tải thông tin một tiểu hoa 95 đang hẹn hò với một sao nam nổi tiếng. Không những thế, sao nam này từng có tin đồn tình cảm với một sao nữ hạng A. Ngay lập tức, cư dân mạng liền gọi tên Chương Nhược NamNgụy Đại Huân.

Rộ tin Chương Nhược Nam đang lén lút hẹn hò với 'tình cũ kém tuổi' của Dương Mịch khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao - Ảnh 1
Chương Nhược Nam vướng tin đồn hẹn hò với Ngụy Đại Huân - Ảnh: Internet

Nhiều thông tin cho biết, Ngụy Đại Huân và Dương Mịch từng nảy sinh tình cảm sau khi cùng tham gia chương trình truyền hình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất vào năm 2019. Chuyện tình chị - em của cả hai được nhiều cư dân mạng ủng hộ, bởi thời điểm đó Dương Mịch đã hoàn thành thủ tục ly hôn Lưu Khải Uy.

Rộ tin Chương Nhược Nam đang lén lút hẹn hò với 'tình cũ kém tuổi' của Dương Mịch khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao - Ảnh 2
Ngụy Đại Huân và Dương Mịch từng nảy sinh tình cảm sau khi cùng tham gia chương trình truyền hình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất vào năm 2019 - Ảnh: Internet

Được biết, Ngụy Đại Huân là một fan của Dương Mịch từ năm 17 tuổi và không ngại công khai tình cảm của mình dành cho cô sau khi vào giới giải trí. Anh thường xuyên để lại những bình luận ủng hộ, yêu mến cô trên mạng xã hội. Người dùng mạng tinh ý thậm chí còn nhận ra cả hai từng chơi game trực tuyến cho đến tận 2h sáng vào ngày lễ tình nhân của Trung Quốc. Mọi chuyện càng trở nên rõ ràng khi hai ngôi sao từ chối trả lời lúc được phóng viên liên hệ xác minh chuyện tình cảm của họ.

Rộ tin Chương Nhược Nam đang lén lút hẹn hò với 'tình cũ kém tuổi' của Dương Mịch khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao - Ảnh 3
Ngụy Đại Huân không ngại công khai tình cảm của mình dành cho Dương Mịch sau khi vào giới giải trí - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm hẹn hò bí mật, có nguồn tin cả hai đã đường ai nấy đi. Được biết, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí thời trang, Dương Mịch cho biết bản thân đang tìm kiếm và chờ đợi tình yêu mới. Đây được cho là lời ẩn ý xác nhận cô và Ngụy Đại Huân đã chia tay.

Rộ tin Chương Nhược Nam đang lén lút hẹn hò với 'tình cũ kém tuổi' của Dương Mịch khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao - Ảnh 4
Sau hơn 1 năm hẹn hò bí mật, có nguồn tin cả hai đã đường ai nấy đi - Ảnh: Internet

Giữa lùm xùm Dương Mịch chia tay Ngụy Đại Huân, tại thời điểm đó, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi không biết lý do vì sao nàng tiểu hoa lại chấp nhận "buông bỏ" vị thiếu gia đắt giá của Cbiz này. Nhiều lời đồn đoán cho rằng vì gia đình Ngụy Đại Huân liên tục giục cưới. Thế nhưng, Dương Mịch lại muốn một cuộc sống độc thân không ràng buộc như hiện tại, chính vì vậy cô không có bất cứ kế hoạch "về chung 1 nhà" nào với Ngụy Đại Huân trong tương lai.

Rộ tin Chương Nhược Nam đang lén lút hẹn hò với 'tình cũ kém tuổi' của Dương Mịch khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao - Ảnh 5
Nhiều lời đồn đoán cho rằng lý do khiến cả hai chia tay vì gia đình Ngụy Đại Huân liên tục giục cưới Dương Mịch - Ảnh: Internet

Hiện tại, tin đồn Chương Nhược Nam và Ngụy Đại Hân hẹn hò vẫn chưa có sự xác nhận chính thức từ phía cặp đôi.

Dù đạt thành tích tốt khi lên sóng, phim mới của Dương Mịch vẫn lép vế so với phim của đàn em kém tiếng

Dù đạt thành tích tốt khi lên sóng, phim mới của Dương Mịch vẫn lép vế so với phim của đàn em kém tiếng

Dù đạt mức rating cao nhưng mới đây, bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch trong các bảng xếp hạng về phim ảnh, vai diễn chỉ số của phim và dàn diễn viên đều khá thấp so với các đàn em kém tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch Chương Nhược Nam Ngụy Đại Huân sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Dù đạt thành tích tốt khi lên sóng, phim mới của Dương Mịch vẫn lép vế so với phim của đàn em kém tiếng

Dù đạt thành tích tốt khi lên sóng, phim mới của Dương Mịch vẫn lép vế so với phim của đàn em kém tiếng

Một chi tiết cho thấy phim của Dương Mịch có thể 'thắng trận' trước màn 'song kiếm hợp bích' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân

Một chi tiết cho thấy phim của Dương Mịch có thể 'thắng trận' trước màn 'song kiếm hợp bích' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân

Tình bạn tan vỡ đã lâu nhưng khoảnh khắc Dương Mịch và Đường Yên ngó lơ nhau trong sự kiện bất ngờ gây bão cộng đồng mạng

Tình bạn tan vỡ đã lâu nhưng khoảnh khắc Dương Mịch và Đường Yên ngó lơ nhau trong sự kiện bất ngờ gây bão cộng đồng mạng

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Chỉ một cảnh lau vết máu trên môi của Dương Mịch đã gây bão khen chê của cộng đồng mạng

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Chỉ một cảnh lau vết máu trên môi của Dương Mịch đã gây bão khen chê của cộng đồng mạng

So kè tạo hình cổ trang của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh trong hai dự án sắp lên sóng, ai thắng thế hơn?

So kè tạo hình cổ trang của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh trong hai dự án sắp lên sóng, ai thắng thế hơn?

Fan Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tố cáo Dương Mịch dùng 'chiêu trò' khiến phim của thần tượng mình bị loại khỏi lịch chiếu đài?

Fan Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tố cáo Dương Mịch dùng 'chiêu trò' khiến phim của thần tượng mình bị loại khỏi lịch chiếu đài?

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 19 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 19 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 19 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI