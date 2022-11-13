Rộ tin Chương Nhược Nam đang lén lút hẹn hò với 'tình cũ kém tuổi' của Dương Mịch khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao

Một trang mạng xã hội xứ Trung đăng tải thông tin một tiểu hoa 95 đang hẹn hò với một sao nam nổi tiếng. Không những thế, sao nam này từng có tin đồn tình cảm với một sao nữ hạng A. Ngay lập tức, cư dân mạng liền gọi tên Chương Nhược Nam và 'tình cũ kém tuổi' của Dương Mịch.

Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đăng tải thông tin một tiểu hoa 95 đang hẹn hò với một sao nam nổi tiếng. Không những thế, sao nam này từng có tin đồn tình cảm với một sao nữ hạng A. Ngay lập tức, cư dân mạng liền gọi tên Chương Nhược Nam và Ngụy Đại Huân. Chương Nhược Nam vướng tin đồn hẹn hò với Ngụy Đại Huân - Ảnh: Internet Nhiều thông tin cho biết, Ngụy Đại Huân và Dương Mịch từng nảy sinh tình cảm sau khi cùng tham gia chương trình truyền hình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất vào năm 2019. Chuyện tình chị - em của cả hai được nhiều cư dân mạng ủng hộ, bởi thời điểm đó Dương Mịch đã hoàn thành thủ tục ly hôn Lưu Khải Uy.

Ngụy Đại Huân và Dương Mịch từng nảy sinh tình cảm sau khi cùng tham gia chương trình truyền hình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất vào năm 2019 - Ảnh: Internet Được biết, Ngụy Đại Huân là một fan của Dương Mịch từ năm 17 tuổi và không ngại công khai tình cảm của mình dành cho cô sau khi vào giới giải trí. Anh thường xuyên để lại những bình luận ủng hộ, yêu mến cô trên mạng xã hội. Người dùng mạng tinh ý thậm chí còn nhận ra cả hai từng chơi game trực tuyến cho đến tận 2h sáng vào ngày lễ tình nhân của Trung Quốc. Mọi chuyện càng trở nên rõ ràng khi hai ngôi sao từ chối trả lời lúc được phóng viên liên hệ xác minh chuyện tình cảm của họ. Ngụy Đại Huân không ngại công khai tình cảm của mình dành cho Dương Mịch sau khi vào giới giải trí - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau hơn 1 năm hẹn hò bí mật, có nguồn tin cả hai đã đường ai nấy đi. Được biết, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí thời trang, Dương Mịch cho biết bản thân đang tìm kiếm và chờ đợi tình yêu mới. Đây được cho là lời ẩn ý xác nhận cô và Ngụy Đại Huân đã chia tay.

Sau hơn 1 năm hẹn hò bí mật, có nguồn tin cả hai đã đường ai nấy đi - Ảnh: Internet Giữa lùm xùm Dương Mịch chia tay Ngụy Đại Huân, tại thời điểm đó, nhiều netizen đặt dấu chấm hỏi không biết lý do vì sao nàng tiểu hoa lại chấp nhận "buông bỏ" vị thiếu gia đắt giá của Cbiz này. Nhiều lời đồn đoán cho rằng vì gia đình Ngụy Đại Huân liên tục giục cưới. Thế nhưng, Dương Mịch lại muốn một cuộc sống độc thân không ràng buộc như hiện tại, chính vì vậy cô không có bất cứ kế hoạch "về chung 1 nhà" nào với Ngụy Đại Huân trong tương lai. Nhiều lời đồn đoán cho rằng lý do khiến cả hai chia tay vì gia đình Ngụy Đại Huân liên tục giục cưới Dương Mịch - Ảnh: Internet Hiện tại, tin đồn Chương Nhược Nam và Ngụy Đại Hân hẹn hò vẫn chưa có sự xác nhận chính thức từ phía cặp đôi.

Dù đạt thành tích tốt khi lên sóng, phim mới của Dương Mịch vẫn lép vế so với phim của đàn em kém tiếng Dù đạt mức rating cao nhưng mới đây, bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch trong các bảng xếp hạng về phim ảnh, vai diễn chỉ số của phim và dàn diễn viên đều khá thấp so với các đàn em kém tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-chuong-nhuoc-nam-dang-len-lut-hen-ho-voi-tinh-cu-kem-tuoi-cua-duong-mich-khien-cong-dong-mang-ban-tan-xon-xao-524220.html