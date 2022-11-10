Tình bạn tan vỡ đã lâu nhưng khoảnh khắc Dương Mịch và Đường Yên ngó lơ nhau trong sự kiện bất ngờ gây bão cộng đồng mạng

Mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Mịch và Đường Yên cùng xuất hiện trong một sự kiện. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý là hai nàng tiểu hoa ngó lơ nhau, mỗi người đều ngồi một góc riêng.

Dương Mịch quen biết với Đường Yên cùng tham gia bộ phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 và nhanh chóng trở thành đôi bạn thân như hình với bóng. Tuy nhiên, đến hiện tại tình bạn của họ đã tan vỡ khiến không ít khán giả tiếc nuối trước mối quan hệ vốn dĩ đã từng đẹp đẽ này. Đường Yên và Dương Mịch từng là đôi bạn thân nổi tiếng Cbiz - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Dương Mịch và Đường Yên cùng xuất hiện trong một sự kiện. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý là hai nàng tiểu hoa đều ngồi một góc riêng. Nếu như vây quanh Dương Mịch là loạt sao trẻ như Dương Tử, Trần Vỹ Đình, Ngô Lỗi ngồi kế bên thì Đường Yên lại ngược lại. Cô chỉ ngồi lặng lẽ một góc không ai quan tâm. Được biết, gần đây, Đường Yên mới bắt đầu quay trở lại đóng phim nên vẫn còn khoảng cách với các đàn em. Sự tương phản lớn giữa hai mỹ nhân này khiến fan hâm mộ không khỏi xót xa trước sự cô đơn của Đường Yên.

Ngồi vây quanh Dương Mịch là loạt sao trẻ - Ảnh: Internet Đường Yên chỉ ngồi lặng lẽ một góc không ai quan tâm - Ảnh: Internet Trước đây, khi còn thân nhau, tình bạn của Dương Mịch và Đường Yên được giới truyền thông ca tụng và công chúng ngưỡng mộ vì gắn bó với nhau như hình với bóng. Trong đám cưới của Dương Mịch – Lưu Khải Uy vào năm 2014, Đường Yên là phù dâu duy nhất. Khi đó, Dương Mịch đã trao hoa cưới cho Đường Yên, hy vọng người bạn thân sẽ sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc. Đường Yên là phù dâu duy nhất trong đám cưới Dương Mịch - Ảnh: Internet Nhiều khán giả cho rằng một trong những nguyên nhân khiến tình bạn của họ vỡ tan xuất phát từ việc cùng đóng chung một vai diễn. Nếu như Đường Yên nhận đóng Bên Nhau Trọn Đời bản truyền hình trước thì Dương Mịch lại tham gia bản điện ảnh. Việc bị đem ra so sánh hai phiên bản và Đường Yên nhận được nhiều lời khen ngợi hơn Dương Mịch đã khiến cho cả hai hạn chế tương tác hơn trước.

Một trong những nguyên nhân khiến tình bạn của họ vỡ tan xuất phát từ việc cùng đóng chung một vai diễn - Ảnh: Internet Đến sinh nhật của Đường Yên năm 2016, Dương Mịch đã gửi lời chúc mừng cho “bạn thân” và hy vọng cô sớm thoát ế. Không ngờ, Đường Yên liền công khai hẹn hò với La Tấn. Chính vì thế, lời chúc của Dương Mịch bị dân mạng chê cười. Không những thế, trong đám cưới của Đường Yên – La Tấn vào năm 2018, Dương Mịch chỉ gửi lời chúc cho “bạn cũ”, sau đó thì cô chụp ảnh đi chơi với người bạn khác. Đám cưới Đường Yên nhưng Dương Mịch vắng mặt, chỉ nhắn gửi lời chúc rồi đăng ảnh đi chơi cùng người bạn khác - Ảnh: Internet Thậm chí, Dương Mịch và Đường Yên vẫn luôn cố gắng tránh mặt nhau trong các sự kiện. Ngoài ra, Đường Yên còn chơi thân với Lưu Diệc Phi – một sao nữ cũng “cạch mặt” Dương Mịch vì những tranh chấp trong công việc.

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