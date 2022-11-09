Phân cảnh Dương Mịch lau vết máu ở môi trong loạt khoảnh khắc hậu trường phim đã gây bão khen chê của cộng đồng mạng.
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Sau thời gian khá dài khởi quay, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính đã chính thức đóng máy. Ngay sau đó, đoàn phim đã tung video hậu trường về quá trình ghi hình của các diễn viên để chúc mừng sự kiện này, thu hút sự quan tâm của khán giả.
Ngay khi ekip sản xuất mới công bố loạt ảnh tạo hình đầu tiên, Dương Mịch đã được khen nức nở vì dáng vẻ ma nị, cuốn hút. Trang phục màu đỏ tươi có những đường cắt xẻ gợi cảm càng làm Dương Mịch trở nên xinh đẹp hơn. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Dương Mịch đóng vai hồ ly, mấy năm trước, Dương Mịch từng hóa thân thành Bạch Thiển ở Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và gây bão khắp Châu Á.
Có một phân cảnh Dương Mịch lau vết máu ở môi đã được khán giả nhận xét là tái hiện chân thực theo nguyên tác. Cụ thể, khuôn môi mỏng của Dương Mịch khiến người xem có cảm giác như cô nàng vừa bước ra từ trong một bộ anime. Tuy nhiên, một số khán giả khác cho rằng vết máu trên môi của Dương Mịch lại bị chê là giả trân, thậm chí, họ còn chê khâu hóa trang của đoàn phim này thiếu chuyên nghiệp. Một số khán giả trung lập thì cho rằng không thể vì một cảnh quay mà đánh giá như vậy, phải đợi phim chính thức lên sóng mới nhận xét được tổng quát.
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương kể về chuyện tình yêu muôn vàn cách trở giữa người và yêu. Series bao gồm ba phần gồm Nguyệt Hồng, Trúc Nghiệp và Vương Quyền. Dương Mịch và Cung Tuấn sẽ đóng chính phần đầu tiên Nguyệt Hồng. Nội dung kể về cuộc hành trình giữa tiểu hồ ly Đồ Sơn Hồng Hồng (Dương Mịch) và tiểu đạo sĩ Đông Phương Nguyệt Sơ (Cung Tuấn). Họ cùng nhau trải qua muôn vàn sóng gió, vượt qua núi đao biển lửa, se duyên cho người khác nhưng lại không ngờ, chính họ cũng được ông tơ bà nguyệt định sẵn mối duyên tơ hồng.