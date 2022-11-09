Sau thời gian khá dài khởi quay, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính đã chính thức đóng máy. Ngay sau đó, đoàn phim đã tung video hậu trường về quá trình ghi hình của các diễn viên để chúc mừng sự kiện này, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet

Ngay khi ekip sản xuất mới công bố loạt ảnh tạo hình đầu tiên, Dương Mịch đã được khen nức nở vì dáng vẻ ma nị, cuốn hút. Trang phục màu đỏ tươi có những đường cắt xẻ gợi cảm càng làm Dương Mịch trở nên xinh đẹp hơn. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Dương Mịch đóng vai hồ ly, mấy năm trước, Dương Mịch từng hóa thân thành Bạch Thiển ở Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa và gây bão khắp Châu Á.