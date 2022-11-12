Một chi tiết cho thấy phim của Dương Mịch có thể 'thắng trận' trước màn 'song kiếm hợp bích' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân

Sao quốc tế 12/11/2022 11:37

Một trang mạng xã hội xứ Trung đã đưa ra một chi tiết cho thấy Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch lại vượt qua được ‘kỳ phùng địch thủ’ Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh.

Triệu Lệ DĩnhDương Mịch là hai cái tên đình đám của làng giải trí Hoa Ngữ. Hai bộ phim vừa đóng máy là Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Bởi có sự tương đồng về thời gian lẫn thể loại khó tránh khán giả sẽ đặt hai tác phẩm và hai nàng hoa đán lên bàn cân để so sánh.

Một chi tiết cho thấy phim của Dương Mịch có thể 'thắng trận' trước màn 'song kiếm hợp bích' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh 1
Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả - Ảnh: Internet

Mới đây, một trang mạng xã hội xứ Trung đã đưa ra bảng xếp hạng số lượt tìm kiếm của một số phim sắp lên sóng. Điều bất ngờ là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương của Dương Mịch lại vượt qua được ‘kỳ phùng địch thủ’ Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh.

Một chi tiết cho thấy phim của Dương Mịch có thể 'thắng trận' trước màn 'song kiếm hợp bích' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh 2
Phim của Dương Mịch vượt qua được ‘kỳ phùng địch thủ’ Triệu Lệ Dĩnh trong bảng xếp hạng lượt tìm kiếm phim sắp chiếu - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả ngạc nhiên vì Dữ Phượng Hành từ lúc công bố đến khi đóng máy luôn được nhiều khán giả đánh giá cao về tạo hình nhân vật lẫn cốt truyện. Không những thế dự án đánh dấu sự tái hợp của Lâm Canh Tân - Triệu Lệ Dĩnh sau bom tấn Sở Kiều Truyện. Chính vì thế, kết quả này khiến nhiều fan hâm mộ không khỏi thất vọng.

Một chi tiết cho thấy phim của Dương Mịch có thể 'thắng trận' trước màn 'song kiếm hợp bích' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh 3
Kết quả này khiến nhiều fan thất vọng vì dự án đánh dấu sự tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau bom tấn Sở Kiều Truyện, đáng lý phải được quan tâm hơn phim của Dương Mịch- Ảnh: Internet

Được biết, ở dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương lần này, tạo hình của Dương Mịch cũng được khen nức nở vì dáng vẻ ma nị, cuốn hút. Trang phục màu đỏ tươi có những đường cắt xẻ gợi cảm càng làm Dương Mịch trở nên xinh đẹp hơn. Đây không phải lần đầu tiên Dương Mịch đóng vai hồ ly, mấy năm trước, Dương Mịch từng hóa thân thành Bạch Thiển ở "Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa" và gây bão khắp Châu Á.

Một chi tiết cho thấy phim của Dương Mịch có thể 'thắng trận' trước màn 'song kiếm hợp bích' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân - Ảnh 4
Ở dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương lần này, tạo hình của Dương Mịch cũng được khen nức nở vì dáng vẻ ma nị, cuốn hút - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng đây chỉ là kết quả mở đầu vì vẫn còn chặng đường dài phía trước. Phải đợi hai bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương và Dữ Phượng Hành chính thức lên sóng và đợi kết quả cuối cùng thì mới đánh giá được chính xác.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Dương Mịch Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Dữ Phượng Hành sao hoa ngữ

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