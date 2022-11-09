Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này?

Sao quốc tế 09/11/2022 14:09

Mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin, Nhậm Gia Luân sẽ hợp tác với 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh trong dự án Vũ Canh Kỷ khiến cộng đồng mạng đồng loạt chê.

Những ngày gần đây, cái tên Nhậm Gia Luân được công chúng nhiều lần nhắc đến vì bộ Mộ Sắc Tâm Ước do anh chàng và Angelababy đóng chính bị tranh cãi về vấn đề phiên vị. Được biết, Nhậm Gia Luân có độ nổi tiếng không bằng vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh nhưng lại được ưu ái xếp tên trước. Không những thế còn có tin đồn nam thần Chung Hán Lương phải đóng vai phụ làm nền cho đàn em Nhậm Gia Luân trong dự án này.

Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này? - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân và Angelababy trong Mộ Sắc Tâm Ước - Ảnh: Internet

Tranh cãi trên chưa nguội thì mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin, Nhậm Gia Luân sẽ hợp tác với Lý Nhất Đồng trong dự án Vũ Canh Kỷ. Dự án này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, từng ra mắt phiên bản anime, gây ấn tượng với khán giả nhờ kỹ xảo đồ họa 3D đẹp mắt, sống động. Được biết, tin đồn này bắt nguồn từ việc Lý Nhất Đồng đã vô tình để lộ kịch bản phim khi quay Vlog.

Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này? - Ảnh 2
Vũ Canh Kỷ phiên bản anime 3D - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, màn kết hợp này gây tranh cãi vì cả Nhậm Gia Luân và Lý Nhất Đồng đều có diễn xuất non nớt, khả năng gánh phim kém, trong khi dự án Vũ Canh Kỷ khá khó nhằn. Nếu tin đồn này là sự thật thì khả năng flop phim sẽ rất cao.

Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này? - Ảnh 3
Rộ tin Nhậm Gia Luân và Lý Nhất Đồng đóng chính trong Vũ Canh Kỷ bản truyền hình - Ảnh: Internet

Được biết, Lý Nhất Đồng được biết đến là diễn viên đóng thế của Triệu Lệ Dĩnh. Những bộ phim trước đây có nữ diễn viên tham gia đều bị flop thảm dù được đóng cặp cùng với những mỹ nam có tiếng. Nhiều khán giả cho rằng có thể do Lý Nhất Đồng có lối diễn khá an toàn, ít đột phá cùng ngoại hình không mang nét duyên nổi bật nên cứ mãi chẳng thể góp mặt trong danh sách "tiểu Hoa" Cbiz.

Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này? - Ảnh 4
Những phim của Lý Nhất Đồng tham gia trước đây đều flop thảm dù đóng cặp với nam chính nổi tiếng - Ảnh: Internet

Còn về phần Nhậm Gia Luân cũng có lối diễn an toàn không kém Lý Nhất Đồng khi mãi đóng khung với dòng phim thần tượng. Nam diễn viên từng thành công với Châu Sinh Như Cố nhờ nữ chính Bạch Lộc gánh team. Nhưng đến Ngự Giao Ký đóng chính cùng Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị flop thảm, thậm chí, anh chàng còn bị bị chê tạo hình giả trân khi bị dân tình phát hiện sử dụng cơ bắp giả.

Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này? - Ảnh 5
Nhậm Gia Luân từng bị chê tạo hình giả trân trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả đang hóng chờ thông tin chính thức từ đoàn phim Vũ Canh Kỷ cũng như sự xác nhận của hai diễn viên Nhậm Gia Luân và Lý Nhất Đồng.

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Có thông tin Chung Hán Lương chấp nhận đóng vai phụ cho Nhậm Gia Luân trong Mộ Sắc Tâm Ước gây tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng.

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Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Lý Nhất Đồng Vũ Canh Kỷ sao hoa ngữ cbiz

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