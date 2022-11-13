Dù đạt thành tích tốt khi lên sóng, phim mới của Dương Mịch vẫn lép vế so với phim của đàn em kém tiếng

Dù đạt mức rating cao nhưng mới đây, bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch trong các bảng xếp hạng về phim ảnh, vai diễn chỉ số của phim và dàn diễn viên đều khá thấp so với các đàn em kém tiếng.
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Sau thời gian dài vắng bóng, Dương Mịch cũng trở lại với Cảm Ơn Bác Sĩ. Khi mới lên sóng, tác phẩm được khán giả đón nhận và đã thu về một số thành tích khả quan. Phim thuộc thể loại tâm lý, phim xoay quanh cuộc sống thầm lặng cứu người của các bác sĩ cũng như câu chuyện tình yêu của họ xảy ra trong khoa cấp cứu.
Đây là lần đầu tiên Dương Mịch thử thách với vai trò là một bác sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là bác sĩ cấp cứu, hằng ngày phải đối mặt với đủ loại bệnh nhân. Cô phải sử dụng chuyên môn của mình để cứu người và cảm nhận hết câu chuyện cảm động này đến câu chuyện khác từ các bệnh nhân. Có thể nói, vai diễn Tiêu Nghiên là một nhân vật tinh tế, chuyên nghiệp, giàu cảm xúc và đây cũng là một thử thách lớn đối với Dương Mịch.
Tuy nhiên, dù đạt mức rating cao nhưng mới đây, bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch trong các bảng xếp hạng về phim ảnh, vai diễn chỉ số của phim và dàn diễn viên đều khá thấp. Cư dân mạng còn đem so sánh nhiệt độ của các bộ phim đang lên sóng thời điểm này, chỉ số nhiệt khá thấp đối với một dự án có đỉnh lưu lượng như Dương Mịch thua cả hai dự án chiếu mạng là Khanh Khanh Nhật Thường (Điền Hi Vi – Bạch Kính Đình và Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em (Trần phi Vũ - Trương Tịnh Nghi). Không những thế chỉ số nhân vật của Dương Mịch cũng chịu lép vế trước Trần Phi Vũ và Tống Thiến.
Nhiều fan hâm mộ khá hoang mang trước kết quả này và bày tỏ sự lo lắng cho phim của thần tượng mình. Tuy nhiên, một số khán giả khác trấn an đây chỉ là kết quả tạm thời vì phim vẫn còn phát sóng, phải đợi đến kết quả cuối cùng mới có thể đánh giá chính xác được.