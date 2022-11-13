Dù đạt thành tích tốt khi lên sóng, phim mới của Dương Mịch vẫn lép vế so với phim của đàn em kém tiếng

Sau thời gian dài vắng bóng, Dương Mịch cũng trở lại với Cảm Ơn Bác Sĩ. Khi mới lên sóng, tác phẩm được khán giả đón nhận và đã thu về một số thành tích khả quan. Phim thuộc thể loại tâm lý, phim xoay quanh cuộc sống thầm lặng cứu người của các bác sĩ cũng như câu chuyện tình yêu của họ xảy ra trong khoa cấp cứu.

Cảm Ơn Bác Sĩ của Dương Mịch được khán giả đón nhận và đã thu về một số thành tích khả quan khi lên sóng - Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên Dương Mịch thử thách với vai trò là một bác sĩ chuyên nghiệp, đặc biệt là bác sĩ cấp cứu, hằng ngày phải đối mặt với đủ loại bệnh nhân. Cô phải sử dụng chuyên môn của mình để cứu người và cảm nhận hết câu chuyện cảm động này đến câu chuyện khác từ các bệnh nhân. Có thể nói, vai diễn Tiêu Nghiên là một nhân vật tinh tế, chuyên nghiệp, giàu cảm xúc và đây cũng là một thử thách lớn đối với Dương Mịch.