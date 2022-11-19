Sự nghiệp của dàn 'gà cưng' được Vu Chính nâng đỡ: Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc thành công rực rỡ, một mỹ nhân ngày càng flop

Có thể nói rằng Dương Mịch chính là nàng "Chính nữ lang" thành công nhất trong sự nghiệp lăng xê nghệ sĩ của Vu Chính. Sau khi đảm nhận vai phụ Mạc Tuyết Diên trong Mỹ Nhân Tâm Kế, nữ diễn viên sinh năm 1986 được Vu Chính nâng lên đóng chính trong bộ phim xuyên không Cung Tỏa Tâm Ngọc. Nhờ tác phẩm này, cô từ vụt sáng trở thành sao hạng A và nhận về nhiều tác phẩm nổi tiếng.

Trong suốt 10 năm, Dương Mịch vẫn giữ vững độ hot với lưu lượng lớn. Không những thế, cô nàng góp mặt trong nhiều dự án phim ảnh với tần suất làm việc cao. Ngoài ra, nữ diễn viên còn là cổ đông của 10 công ty, nổi bật nhất chính là công ty truyền thông Gia Hành Thiên Hạ cùng với khối tài sản lớn ở tuổi 35. Dù có vài phim đại bạo nữa nhưng chưa có sự chuyển hình trong sự nghiệp, vẫn dậm chân tại chỗ với dòng phim ngôn tình.

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Sau khi được công chúng biết đến với vai Tình Nhi trong “Tân Hoàn Châu cách cách”. Tuy đây chỉ là một vai thứ chính nhưng Tình Nhi Cách Cách của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành vai diễn đánh dấu một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của cô.

Chính nhờ vai diễn này mà Triệu Lệ Dĩnh đã lọt vào “mắt xanh” của nhà biên kịch lắm tài nhiều tật Vu Chính. Nhờ có sự nâng đỡ của Vu Chính, Triệu Lệ Dĩnh thành công nhận vai nữ chính trong bộ phim cổ trang Lục Trinh Truyền Kỳ.

Con đường sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu suôn sẻ hơn, cô nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều đạo diễn quan tâm đến. Nàng tiểu hoa tạo tiếng vang lớn với hàng loạt bộ phim ăn khách và thành tích khủng. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình và tham gia một số dự án chính kịch. Dù chỉ mới chập chững bước đi đầu tiên nhưng vẫn tạo được nhiệt quan tâm ổn định.

Ngô Cẩn Ngôn

Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh: Internet

Nhờ sự nâng đỡ nhiệt tình của “biên kịch vàng” Vu Chính, tên tuổi Ngô Cẩn Ngôn nổi lên như một hiện tượng mới của Châu Á sau bộ phim Diên Hi Công Lược. Sự ưu ái của Vu Chính đã giúp Ngô Cẩn Ngôn lấy được nhiều tài nguyên tốt, hợp tác cùng một loạt diễn viên nổi tiếng.

Những tưởng người đẹp sẽ biết tận dụng thời cơ mà tiếp tục phát triển sự nghiệp. Thế nhưng Ngô Cẩn Ngôn lại khiến dân tình hoang mang vì loạt scandal về thái độ ngôi sao lẫn khả năng diễn xuất “mười phim như một”. Thời gian trước, Ngô Cẩn Ngôn tham gia show Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng vì muốn trở mình nhưng cuối cùng lại không thành.

Bạch Lộc

Bạch Lộc - Ảnh: Internet

Trước khi lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất, Bạch Lộc vốn có ước mơ trở thành thần tượng ở Hàn Quốc. Nhưng sau thất bại tại cuộc thi tuyển thực tập sinh ở Hàn Quốc, Bạch Lộc chuyển hướng làm hot girl mạng và vô tình lọt vào mắt xanh của Vu Chính, được anh tích cực nâng đỡ thành ngôi sao nổi tiếng.

Qua nhiều năm được Vu Chính cho đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim nhưng Bạch Lộc vẫn cứ mãi chìm, phim cũng không gây tiếng vang nhiều. Tuy nhiên, Vu Chính vẫn đủ sức “độ” gà cưng, thành công của Châu Sinh Như Cố năm ngoái đã giúp Bạch Lộc bước sang một trang mới trong sự nghiệp.

Có diễn xuất khá ổn nên Bạch Lộc trở thành gương mặt mới được săn đón trong showbiz Hoa Ngữ. Vu Chính cũng giúp cô ấy lấy được nhiều bộ phim cổ trang kinh phí lớn, dự kiến sẽ “làm mưa làm gió” trên màn ảnh nhỏ sắp tới.