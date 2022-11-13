Trước khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong nổi tiếng đào hoa với loạt 'người tình' là ngôi sao nổi tiếng Cbiz

Phùng Thiệu Phong là nam diễn viên dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn nhiều nhất làng giải trí. Trước khi đến với Triệu Lệ Dĩnh, anh từng có thời gian hẹn hò Nghê Ni, qua lại ‘mập mờ’ với Lâm Duẫn và có tin đồn ‘phim giả tình thật’ với Dương Mịch.

Phùng Thiệu Phong là nam diễn viên dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn nhiều nhất làng giải trí. Trước khi đến với Triệu Lệ Dĩnh, anh từng có thời gian hẹn hò Nghê Ni, qua lại ‘mập mờ’ với Lâm Duẫn và có tin đồn ‘phim giả tình thật’ với Dương Mịch. Cụ thể, Phùng Thiệu Phong từng ở bên An Dĩ Hiên sau khi cả hai đóng chung trong nhiều dự án phim. Cả hai còn hẹn hò riêng nhưng không có bạn bè theo cùng. Tuy nhiên, người đẹp xứ Đài lại phủ nhận chuyện qua lại mà cho biết cô chỉ coi đối phương là bạn diễn.

Phùng Thiệu Phong và An Dĩ Hiên - Ảnh: Internet Kế đến là Dương Mịch, cả hai đã trở thành một cặp đẹp đôi trong phim Cung Tỏa Tâm Ngọc đã tạo nên cơn sốt phim khắp châu Á. Không những thế, cả hai lại thường xuyên cùng nhau xuất hiện trên trong các sự kiện, chương trình. Khi ấy, cả hai còn độc thân nên khán giả ra sức đẩy thuyền. Nhưng đến cuối cùng, Dương Mịch lại lựa chọn Lưu Khả Uy thay vì Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch - Ảnh: Internet Nếu như An Dĩ Hiên và Dương Mịch chỉ là tình tin đồn thì Phùng Thiệu Phong lại từng hẹn hò với nữ diễn viên Nghê Ni. Cặp đôi trải qua 3 năm hẹn hò hạnh phúc song vẫn không đến được với nhau. Nghê Ni từng chia sẻ về lý do cô chia tay với Thiệu Phong vì bản thân thiếu cảm giác an toàn khi ở bên tình cũ: "Lý do chính mà chúng tôi chia tay là vì sự khác biệt về tính cách. Anh ấy nhút nhát và kiềm chế hơn và thường cần tôi giúp anh ấy xử lý cảm xúc của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy bất an".

Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni - Ảnh: Internet Đến với Triệu Lệ Dĩnh là bến đỗ, cả hai nảy sinh tình cảm và kết hôn khi đóng chung phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc (2017) và Minh Lan Truyện (2018). Khi đến với nhau, nhiều người gọi mối tình giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh là "chuyện tình Lọ Lem". Vì Triệu Lệ Dĩnh xuất thân là một cô gái ở vùng nông thôn nghèo, gia cảnh bần hàn, tốt nghiệp trường bổ túc. Còn Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình tài phiệt giàu có. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong với Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ kéo dài được 3 năm trước rồi ly hôn. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Hiện tại, Phùng Thiệu Phong chưa có tình mới, anh chỉ tập trung chăm sóc con trai chung với Triệu Lệ Dĩnh và bận rộn công việc phim ảnh. Gần đây, nam diễn viên có lần hiếm hoi đi chơi cùng phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, nữ tính và trẻ trung. Cuộc gặp mặt vào lúc nửa đêm của anh với cô gái trẻ gây bàn tán. Tuy nhiên, tin đồn này chưa có sự xác thật từ phía nam diễn viên,

Hé lộ một nhân vật là thần tượng trong lòng Triệu Lệ Dĩnh bao nhiêu năm nay? Sở hữu lưu lượng fan đông đảo, là thần tượng khiến nhiều khán giả u mê, thế nhưng, ít ai biết Triệu Lệ Dĩnh cũng có idol cho riêng mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-khi-ket-hon-voi-trieu-le-dinh-phung-thieu-phong-noi-tieng-dao-hoa-voi-loat-nguoi-tinh-la-ngoi-sao-noi-tieng-cbiz-524208.html