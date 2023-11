Trước khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong nổi tiếng đào hoa với loạt 'người tình' là ngôi sao nổi tiếng Cbiz

Phùng Thiệu Phong và An Dĩ Hiên - Ảnh: Internet

Kế đến là Dương Mịch, cả hai đã trở thành một cặp đẹp đôi trong phim Cung Tỏa Tâm Ngọc đã tạo nên cơn sốt phim khắp châu Á. Không những thế, cả hai lại thường xuyên cùng nhau xuất hiện trên trong các sự kiện, chương trình. Khi ấy, cả hai còn độc thân nên khán giả ra sức đẩy thuyền. Nhưng đến cuối cùng, Dương Mịch lại lựa chọn Lưu Khả Uy thay vì Phùng Thiệu Phong.

Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Nếu như An Dĩ Hiên và Dương Mịch chỉ là tình tin đồn thì Phùng Thiệu Phong lại từng hẹn hò với nữ diễn viên Nghê Ni. Cặp đôi trải qua 3 năm hẹn hò hạnh phúc song vẫn không đến được với nhau. Nghê Ni từng chia sẻ về lý do cô chia tay với Thiệu Phong vì bản thân thiếu cảm giác an toàn khi ở bên tình cũ: "Lý do chính mà chúng tôi chia tay là vì sự khác biệt về tính cách. Anh ấy nhút nhát và kiềm chế hơn và thường cần tôi giúp anh ấy xử lý cảm xúc của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy bất an".