Trước khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong nổi tiếng đào hoa với loạt 'người tình' là ngôi sao nổi tiếng Cbiz

Sao quốc tế 13/11/2022 15:56

Phùng Thiệu Phong là nam diễn viên dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn nhiều nhất làng giải trí. Trước khi đến với Triệu Lệ Dĩnh, anh từng có thời gian hẹn hò Nghê Ni, qua lại ‘mập mờ’ với Lâm Duẫn và có tin đồn ‘phim giả tình thật’ với Dương Mịch.

Phùng Thiệu Phong là nam diễn viên dính tin đồn hẹn hò với bạn diễn nhiều nhất làng giải trí. Trước khi đến với Triệu Lệ Dĩnh, anh từng có thời gian hẹn hò Nghê Ni, qua lại ‘mập mờ’ với Lâm Duẫn và có tin đồn ‘phim giả tình thật’ với Dương Mịch.

Cụ thể, Phùng Thiệu Phong từng ở bên An Dĩ Hiên sau khi cả hai đóng chung trong nhiều dự án phim. Cả hai còn hẹn hò riêng nhưng không có bạn bè theo cùng. Tuy nhiên, người đẹp xứ Đài lại phủ nhận chuyện qua lại mà cho biết cô chỉ coi đối phương là bạn diễn.

Trước khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong nổi tiếng đào hoa với loạt 'người tình' là ngôi sao nổi tiếng Cbiz - Ảnh 1
Phùng Thiệu Phong và An Dĩ Hiên - Ảnh: Internet

Kế đến là Dương Mịch, cả hai đã trở thành một cặp đẹp đôi trong phim Cung Tỏa Tâm Ngọc đã tạo nên cơn sốt phim khắp châu Á. Không những thế, cả hai lại thường xuyên cùng nhau xuất hiện trên trong các sự kiện, chương trình. Khi ấy, cả hai còn độc thân nên khán giả ra sức đẩy thuyền. Nhưng đến cuối cùng, Dương Mịch lại lựa chọn Lưu Khả Uy thay vì Phùng Thiệu Phong.

Trước khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong nổi tiếng đào hoa với loạt 'người tình' là ngôi sao nổi tiếng Cbiz - Ảnh 2
Phùng Thiệu Phong và Dương Mịch - Ảnh: Internet

Nếu như An Dĩ Hiên và Dương Mịch chỉ là tình tin đồn thì Phùng Thiệu Phong lại từng hẹn hò với nữ diễn viên Nghê Ni. Cặp đôi trải qua 3 năm hẹn hò hạnh phúc song vẫn không đến được với nhau. Nghê Ni từng chia sẻ về lý do cô chia tay với Thiệu Phong vì bản thân thiếu cảm giác an toàn khi ở bên tình cũ: "Lý do chính mà chúng tôi chia tay là vì sự khác biệt về tính cách. Anh ấy nhút nhát và kiềm chế hơn và thường cần tôi giúp anh ấy xử lý cảm xúc của mình. Điều đó khiến tôi cảm thấy bất an".

Trước khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong nổi tiếng đào hoa với loạt 'người tình' là ngôi sao nổi tiếng Cbiz - Ảnh 3
Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni - Ảnh: Internet

Đến với Triệu Lệ Dĩnh là bến đỗ, cả hai nảy sinh tình cảm và kết hôn khi đóng chung phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc (2017) và Minh Lan Truyện (2018). Khi đến với nhau, nhiều người gọi mối tình giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh là "chuyện tình Lọ Lem". Vì Triệu Lệ Dĩnh xuất thân là một cô gái ở vùng nông thôn nghèo, gia cảnh bần hàn, tốt nghiệp trường bổ túc. Còn Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình tài phiệt giàu có. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Phùng Thiệu Phong với Triệu Lệ Dĩnh cũng chỉ kéo dài được 3 năm trước rồi ly hôn.

Trước khi kết hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong nổi tiếng đào hoa với loạt 'người tình' là ngôi sao nổi tiếng Cbiz - Ảnh 4
Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Hiện tại, Phùng Thiệu Phong chưa có tình mới, anh chỉ tập trung chăm sóc con trai chung với Triệu Lệ Dĩnh và bận rộn công việc phim ảnh. Gần đây, nam diễn viên có lần hiếm hoi đi chơi cùng phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, nữ tính và trẻ trung. Cuộc gặp mặt vào lúc nửa đêm của anh với cô gái trẻ gây bàn tán. Tuy nhiên, tin đồn này chưa có sự xác thật từ phía nam diễn viên,

Hé lộ một nhân vật là thần tượng trong lòng Triệu Lệ Dĩnh bao nhiêu năm nay?

Hé lộ một nhân vật là thần tượng trong lòng Triệu Lệ Dĩnh bao nhiêu năm nay?

Sở hữu lưu lượng fan đông đảo, là thần tượng khiến nhiều khán giả u mê, thế nhưng, ít ai biết Triệu Lệ Dĩnh cũng có idol cho riêng mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong Dương Mịch Nghê Ni sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hé lộ một nhân vật là thần tượng trong lòng Triệu Lệ Dĩnh bao nhiêu năm nay?

Hé lộ một nhân vật là thần tượng trong lòng Triệu Lệ Dĩnh bao nhiêu năm nay?

Một chi tiết cho thấy phim của Dương Mịch có thể 'thắng trận' trước màn 'song kiếm hợp bích' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân

Một chi tiết cho thấy phim của Dương Mịch có thể 'thắng trận' trước màn 'song kiếm hợp bích' của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân

Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng?

Vừa đổi tên mới, Dã Man Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh nhá hàng loạt poster của các nhân vật, bật tín hiệu phim sắp lên sóng?

Chuyển hình mạnh mẽ từ hình tượng ngốc bạch đến nữ cường, minh chứng cho danh xưng 'nữ hoàng rating' của Triệu Lệ Dĩnh

Chuyển hình mạnh mẽ từ hình tượng ngốc bạch đến nữ cường, minh chứng cho danh xưng 'nữ hoàng rating' của Triệu Lệ Dĩnh

Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này?

Rộ tin Nhậm Gia Luân và 'mỹ nhân thế thân' Triệu Lệ Dĩnh nên duyên trong dự án Vũ Canh Kỷ, netizen đồng loạt chê vì điều này?

So kè tạo hình cổ trang của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh trong hai dự án sắp lên sóng, ai thắng thế hơn?

So kè tạo hình cổ trang của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh trong hai dự án sắp lên sóng, ai thắng thế hơn?

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 22 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 1 giờ 22 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 2 giờ 22 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI