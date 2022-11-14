Mới đây, lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 được tổ chức tại Hạ Môn, Chu Nhất Long là người lên ngôi Ảnh Đế năm nay với vai diễn Mạc Tam Muội trong Đại sự đời người. Chiến thắng của nam diễn viên gây bất ngờ. Trong cuộc cạnh tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc, anh phải đối đầu với 3 "ông hoàng phòng vé" là Ngô Kinh, Thẩm Đằng, Từ Tranh và sao trẻ tài năng Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ đều là ứng viên sở hữu tác phẩm chất lượng, có doanh thu phòng vé cao và màn thể hiện tốt.

Chu Nhất Long nhận giải Ảnh Đế trong lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 - Ảnh: Internet

Được biết, Chu Nhất Long từng hợp tác Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim đình đám Minh Lan Truyện. Bộ phim này từng se duyên cho cặp nam nữ chính Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Đảm nhận vai nam phụ, trong phim nhân vật của Chu Nhất Long rất yêu nhân vật Triệu Lệ Dĩnh nhưng vì gia đình ngăn cấm, anh không thể lấy cô làm vợ. Thời điểm đó, nhiều khán giả tiếc nuối cho chuyện tình của họ và ‘đẩy thuyền’ tái hợp cho dự án mới. Tuy nhiên, hiện tại, cả hai đều có định hướng phim ảnh khác nhau nên khả năng tái hợp không cao.