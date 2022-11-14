Từng hợp tác trong Minh Lan Truyện và được khán giả đẩy thuyền không thành, Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại đang loay hoay chuyển hình với nhiều dự án thì ‘tình cũ màn ảnh’ đã nhận giải thưởng danh giá.
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Mới đây, lễ trao giải Kim Kê lần thứ 35 được tổ chức tại Hạ Môn, Chu Nhất Long là người lên ngôi Ảnh Đế năm nay với vai diễn Mạc Tam Muội trong Đại sự đời người. Chiến thắng của nam diễn viên gây bất ngờ. Trong cuộc cạnh tranh giải Nam diễn viên chính xuất sắc, anh phải đối đầu với 3 "ông hoàng phòng vé" là Ngô Kinh, Thẩm Đằng, Từ Tranh và sao trẻ tài năng Dịch Dương Thiên Tỉ. Họ đều là ứng viên sở hữu tác phẩm chất lượng, có doanh thu phòng vé cao và màn thể hiện tốt.
Được biết, Chu Nhất Long từng hợp tác Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim đình đám Minh Lan Truyện. Bộ phim này từng se duyên cho cặp nam nữ chính Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Đảm nhận vai nam phụ, trong phim nhân vật của Chu Nhất Long rất yêu nhân vật Triệu Lệ Dĩnh nhưng vì gia đình ngăn cấm, anh không thể lấy cô làm vợ. Thời điểm đó, nhiều khán giả tiếc nuối cho chuyện tình của họ và ‘đẩy thuyền’ tái hợp cho dự án mới. Tuy nhiên, hiện tại, cả hai đều có định hướng phim ảnh khác nhau nên khả năng tái hợp không cao.
Chính vì thế, mới đây, một blogger cho rằng trong khi Triệu Lệ Dĩnh đang loay hoay chuyển hình với nhiều dự án thì ‘tình cũ màn ảnh’ Chu Nhất Long đã nhận giải thưởng danh giá.
Cụ thể, trong năm nay Triệu Lệ Dĩnh chuyển hình liên tục trong 3 dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Dã Man Sinh Trưởng và Dữ Phượng Hành. Với hai dự án Dã Man Sinh Trưởng và Dữ Phượng Hành được cho là áp lực lớn của Triệu Lệ Dĩnh khi lên sóng để chứng minh cho Triệu Lệ Dĩnh có chuyển hình thành công hay không.