Rộ tin Triệu Lệ Dĩnh sắp hợp tác với Châu Tấn và Tôn Lệ trong dự án khủng, là cơ hội hay thách thức?

Một trang mạng xã hội đưa tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ hợp tác với đàn chị Châu Tấn, Tôn Lệ trong dự án Thiên Công Chi Thành khiến nhiều fan hâm mộ vừa mừng vừa lo cho nàng tiểu hoa.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những tiểu hoa nổi bật của làng phim ảnh Hoa Ngữ. Sở hữu nhan sắc cùng năng lực diễn xuất, tính đến nay cô nàng đã có trong tay loạt tác phẩm thành công. Gần đây, dự án Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh hợp tác cùng đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã tạo tiếng vang lớn, đánh dấu bước đầu chuyển hình của nàng tiểu hoa. Triệu Lệ Dĩnh từng hợp tác với đạo diễn Trịnh Hiểu Long trong Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Ảnh: Internet Được biết, đạo diễn Trịnh Hiểu Long là vị đạo diễn ‘mát tay’ có tiếng của thể loại phim truyền hình nên nhiều sao nữ luôn ao ước được hợp tác cùng. Thời điểm Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lên sóng, khi được hỏi lý do Trịnh Hiểu Long lại chọn Triệu Lệ Dĩnh trở thành nữ chính của bộ phim, ông đã trả lời rằng: "Bản nhân tôi thấy lý do rất đơn giản: Là vì tôi cảm thấy cô ấy rất giống nhân vật trong bộ phim của tôi".

đạo diễn Trịnh Hiểu Long - Ảnh: Internet Trước đó, Trịnh Hiểu Long cũng từng hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh khi cô mới 18 tuổi, nữ diễn viên đóng vai con gái thứ ba của Trương Quốc Lập là Đồng Đa Đa trong bộ phim Đám Cưới Vàng. Đến 14 năm sau, cả hai tại tiếp tục có cơ hội làm nên một tác phẩm nhưng khác với quá khứ thì nay Triệu Lệ Dĩnh lại trở thành nữ chính. Trịnh Hiểu Long cũng từng hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh khi cô mới 18 tuổi - Ảnh: Internet Mới đây, trên mạng xã hội rộ lên thông tin, dự án phim Thiên Công Chi Thành do đạo diễn Trịnh Hiểu Long cầm trịch sắp sửa khai máy. Theo đó, Châu Tấn, Tôn Lệ, Lưu Đào và Triệu Lệ Dĩnh sẽ được lựa chọn tham gia phim này.

Châu Tấn, Tôn Lệ, Lưu Đào và Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet Được biết, Châu Tấn, Tôn Lệ, Lưu Đào là những cái tên không còn xa lạ với khán giả bởi địa vị tên tuổi trong giới giải trí cùng với năng lực diễn xuất xếp vào hàng Hoa Đán. Hai tác phẩm nổi bật mà Châu Tấn và Tôn Lệ từng hợp tác với đạo diễn Trịnh Hiểu Long là Cao Lương Đỏ và Chân Hoàn Truyện. Cao Lương Đỏ và Chân Hoàn Truyện - Ảnh: Internet Chính vì thế khi thông tin dàn cast được đưa ra, nhiều fan hâm mộ vừa mừng vừa lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều khán giả lo sợ Triệu Lệ Dĩnh sẽ bị lép vế so với các đàn chị tên tuổi. Một số khác lại cho rằng đây là cơ hội để nàng tiểu hoa học hỏi đàn chị cũng như cơ hội xoay mình và nâng cao năng lực diễn xuất tốt hơn. Nhiều fan hâm mộ vừa mừng vừa lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh nếu tin đồn này là sự thật - Ảnh: Internet Hiện tại, thông tin về dàn cast của dự án Thiên Công Chi Thành chỉ là đồn đoán. Các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác nhận chính thức từ đoàn phim cũng như phía các diễn viên chính.

Từng được đẩy thuyền quyết liệt nhưng không thành, Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại tất bật chuyển hình, trong khi 'tình cũ màn ảnh' vừa nhận giải thưởng danh giá Từng hợp tác trong Minh Lan Truyện và được khán giả đẩy thuyền không thành, Triệu Lệ Dĩnh của hiện tại đang loay hoay chuyển hình với nhiều dự án thì ‘tình cũ màn ảnh’ đã nhận giải thưởng danh giá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-tin-trieu-le-dinh-sap-hop-tac-voi-chau-tan-va-ton-le-trong-du-an-khung-la-co-hoi-hay-thach-thuc-524970.html