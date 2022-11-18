Dương Mịch bất ngờ có một hành động ảnh hưởng đến danh tiếng của cô lẫn bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20?

Sao quốc tế 18/11/2022 14:09

Bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/10 của Dương Mịch – Hứa Khải đóng chính đã chính thức lên sóng nhưng nhận nhiều lời chê bai về tạo hình nữ chính. Mới đây, Dương Mịch đã có hành động ảnh hưởng đến bộ phim lẫn danh tiếng của cô.

Sau thời gian hoãn chiếu, ngày 15/11 vừa qua bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/10 của Dương MịchHứa Khải đóng chính đã chính thức lên sóng. Tuy nhiên, trái với mong đợi của khán giả, ở những tập đầu tiên, nàng tiểu hoa bị chê thảm vì trong không khác gì hai mẹ con với nam chính.

Dương Mịch bất ngờ có một hành động ảnh hưởng đến danh tiếng của cô lẫn bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20? - Ảnh 1
Dương Mịch bị chê thảm vì trong không khác gì hai mẹ con với nam chính Hứa Khải - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong những cảnh quay cận, Dương Mịch lộ rõ nhược điểm da kém săn chắc, có dấu hiệu lão hóa ở tuổi 34. Mí mắt trung sâu và phần rãnh cười lộ rõ càng khiến nữ diễn viên mất điểm nhan sắc. Nhiều ý kiến cho rằng từ trước đến nay, Dương Mịch luôn tự quảng cáo có nhan sắc "đánh bại thời gian" dù đã bước qua tuổi 30. Tuy nhiên khi lên phim lại khiến người xem thất vọng toàn tập. Dù đóng cặp với trai trẻ Hứa Khải và tình yêu chị em nhưng lại không khác gì ‘mẹ - con’. Chính vì thế, những cảnh quay tình cảm cũng vì thế mà không tạo sự hứng thú cho người xem.

Dương Mịch bất ngờ có một hành động ảnh hưởng đến danh tiếng của cô lẫn bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20? - Ảnh 2
 Trong những cảnh quay cận, Dương Mịch lộ rõ nhược điểm da kém săn chắc, có dấu hiệu lão hóa - Ảnh: Internet

Chuyện không có gì để nói nếu như chủ đề "Xin hãy cho phép nữ trung niên tồn tại trong phim truyền hình trong nước" bất ngờ leo lên top hot search. Bài viết này còn nhấn mạnh vai diễn Tần Thi của Dương Mịch trong phim ở độ tuổi U30 nên lứa tuổi của Dương Mịch là phù hợp.

Dương Mịch bất ngờ có một hành động ảnh hưởng đến danh tiếng của cô lẫn bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20? - Ảnh 3
 Chủ đề "Xin hãy cho phép nữ trung niên tồn tại trong phim truyền hình trong nước" bất ngờ leo lên top hot search - Ảnh: Internet

Thậm chí, người này còn cho rằng Dương Mịch trông vẫn thon thả, gợi cảm, so với đồng nghiệp cùng tuổi khác thì cô xuất sắc hơn nhiều. Bao nhiêu năm làm việc ở giới giải trí, Dương Mịch luôn chú ý đến chuyện ăn uống, chưa từng để bản thân tăng cân lần nào. Fan cũng cho rằng đừng áp đặt hình ảnh "thiếu nữ ngôn tình" vào Dương Mịch mãi vì dù là ai đi nữa thì cũng có lúc già đi.

Dương Mịch bất ngờ có một hành động ảnh hưởng đến danh tiếng của cô lẫn bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20? - Ảnh 4
người này còn cho rằng Dương Mịch trông vẫn thon thả, gợi cảm, so với đồng nghiệp cùng tuổi khác thì cô xuất sắc hơn nhiều - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều khán giả phát hiện Dương Mịch đang cố tình đi bài để tạo nhiệt cho phim. Bằng chứng là hot search này nói về tới nữ diễn viên trung niên vào nhưng phần liên kết lại giới thiệu là "Hình tượng vai Tần Thi trong phim Định Luật Tình Yêu 80/20, xin hãy cho phép nữ trung niên tồn tại trong phim truyền hình trong nước".

Dương Mịch bất ngờ có một hành động ảnh hưởng đến danh tiếng của cô lẫn bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20? - Ảnh 5
Nhiều khán giả phát hiện Dương Mịch đang cố tình đi bài để tạo nhiệt cho phim - Ảnh: Internet

Định Luật Tình Yêu 80/20 có nội dung kể về nữ luật sư Tần Thi (Dương Mịch) bị cha ép hôn ngay tại thời điểm sự nghiệp đang phát triển. Vì để thuận lợi được cho việc thăng chức, Tần Thi đồng ý kết hôn với một người đàn ông mà cô không hề quen biết. Chàng trai này chính là Dương Hoa (Hứa Khải) - thiếu gia tập đoàn giàu có cũng bị gia đình ép hôn. Vì rơi vào tình thế bất đắc dĩ nên 2 người mới diễn vở kịch là vợ chồng hợp pháp, rồi chuyển về nhà sống chung. Tuy nhiên, đúng thời điểm này thì bạn trai cũ của Tần Thi lại bất ngờ gia nhập công ty.

Dương Mịch bất ngờ có một hành động ảnh hưởng đến danh tiếng của cô lẫn bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20? - Ảnh 6
Định Luật Tình Yêu 80/20 có chủ đề tình yêu chị - em do Dương Mịch và Hứa Khải đóng chính - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả vẫn còn bàn tán xôn xao về chủ để trên và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các fan hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tình hình của bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 của Dương Mịch trong thời gian sắp tới vì điều này rất có thể ảnh hưởng đến nhiệt phim cũng như danh tiếng của nữ diễn viên.

 

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