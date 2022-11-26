Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu hoa lứa 85 có nguy cơ bị giảm catse vì lý do này?

Sao quốc tế 26/11/2022 11:45

Trên mạng xã hội xứ Trung có một blogger chia sẻ thời gian gần đây dàn tiểu hoa lứa 85 đang đứng trước nguy cơ bị các nhà đầu tư giảm thù lao vì lý do này.

Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Angelababy, Đường Yên, Lưu Thi Thi là những mỹ nhân tiêu biểu của tiểu hoa lứa 85. Những mỹ nhân này từng được đánh giá có gương mặt xinh đẹp và nổi tiếng bởi các dòng phim ngôn tình. Tuy nhiên, ở lứa tuổi U30, có vẻ như những mỹ nhân này gần như không còn phù hợp đóng chính với dòng phim này.

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu hoa lứa 85 có nguy cơ bị giảm catse vì lý do này? - Ảnh 1

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu hoa lứa 85 có nguy cơ bị giảm catse vì lý do này? - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch - Angelababy - Đường Yên - Lưu Thi Thi - Ảnh: Internet

Được biết, trên mạng xã hội xứ Trung có một blogger chia sẻ thời gian gần đây dàn tiểu hoa lứa 85 đang đứng trước nguy cơ bị các nhà đầu tư giảm thù lao khi đóng chính trong các phim thể loại ngôn tình. Thời gian gần đây, đa phần những tác phẩm thuộc thể loại ngôn tình do các mỹ nhân này đóng chính đều không mang lại hiệu suất như mong đợi. Có thể nói, dàn tiểu hoa lứa 85 đã sắp hết thời đóng ngôn tình do nhan sắc, tuổi tác đều không còn phù hợp.

Gần đây, bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 lên sóng đã mang về thất bại lớn cho Dương Mịch. Được biết, ngay khi lên sóng, trên douban đã có nhiều người chấm phim một hoặc hai điểm. Nhiều khán giả cho rằng tạo hình nữ luật sư của Dương Mịch bị chê diêm dúa, không phù hợp hình tượng nữ luật sư. Lối trang điểm đậm, màu môi bầm cũng góp phần cộng thêm tuổi, khiến cô càng chênh lệch với bạn diễn kém tuổi. Thậm chí, cô nàng còn cố đóng các cảnh ‘cưa sừng làm nghé’.

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu hoa lứa 85 có nguy cơ bị giảm catse vì lý do này? - Ảnh 3
Dương Mịch bị chê dừ hơn nam chính trong Định Luật Tình Yêu 80/20 - Ảnh: Internet

Về phần Angelababy, cô luôn bị đánh giá diễn xuất tệ, chỉ biết trợn mắt nhiều năm qua chỉ nổi nhờ nhan sắc còn phim truyền hình không có thành tích. Gần đây, dự án Mộ Sắc Tâm Ước cô nàng đóng chính với Nhậm Gia Luân, dù chỉ mới hé lộ những hình ảnh đầu tiên nhưng đã bị chê thậm tệ. Nhiều khán giả chê poster của hai nhân vật bị chê cười giả trân, thậm chí, cả 2 không có cảm giác couple, không có phản ứng hóa học nhưng một cặp đôi. Không những vậy, Angelababy còn bị xếp phiên vị đứng sau Nhậm Gia Luân dù anh chàng kém nổi hơn cô.

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu hoa lứa 85 có nguy cơ bị giảm catse vì lý do này? - Ảnh 4
 Angelababy bị xếp phiên vị đứng sau Nhậm Gia Luân dù anh chàng kém nổi hơn cô - Ảnh: Internet

Nếu Dương Mịch và Angelababy ‘chung thủy’ với dòng phim ngôn tình và có nguy cơ cao lép vế trước dàn sao trẻ mới thì Triệu Lệ Dĩnh lại có bước đi khôn ngoan hơn khi một chân hai thuyền. Trong năm nay, Triệu Lệ Dĩnh vừa đóng máy xong bộ phim ngôn tình, tiên hiệp Dữ Phượng Hành và cũng đang dần chuyển hình với 2 dự án chính kịch được lên sóng là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đã lên sóng nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả. Nếu Gió Thổi Bán Hạ lên sóng sắp tới đây cũng thành công có lẽ sẽ là bước đà mới trong sự nghiệp của nàng tiểu hoa. Dù bộ phim ngôn tình, tiên hiệp Dữ Phượng Hành có flop đi nữa cũng không là vấn đề quan ngại với Triệu Lệ Dĩnh.

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu hoa lứa 85 có nguy cơ bị giảm catse vì lý do này? - Ảnh 5
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia - Gió Thổi Bán Hạ - Dữ Phượng Hành - Ảnh: Internet

Về phần Đường Yên và Lưu Thi Thi sau thời gian vắng bóng phim ảnh cũng đang trở lại trường quay. Nhiều khán giả cho rằng, hai mỹ nhân này có điểm chung là không quá quan trọng sự nghiệp nên dù phim mới có flop hay những mỹ nhân này có bị giảm thù lao hay không thì không là vấn đề lớn của hai cô nàng.

Dương Mịch - Triệu Lệ Dĩnh và dàn tiểu hoa lứa 85 có nguy cơ bị giảm catse vì lý do này? - Ảnh 6
 Lưu Thi Thi và Đường Yên - Ảnh: Internet

Có thể thấy, ‘tre già măng mọc’, đã qua thời ‘hoàng kim’ của những mỹ nhân lứa 85 với thể loại phim ngôn tình vì tuổi tác và nhan sắc. Nếu như những mỹ nhân kể trên không có sự chuyển hình đột phá ở những thể loại phim mới thì có nguy cơ sẽ bị thế hệ tiểu hoa trẻ lấn át và mất dần vị thế trong showbiz.

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Từ khóa:   Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh Angelababy Đường Yên Lưu Thi Thi sao hoa ngữ

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