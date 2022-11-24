Lâm Canh Tân từng 'đỏ mặt tía tai' khi diễn cảnh 'khóa môi' với Triệu Lệ Dĩnh, liệu có 'phim giả tình thật'?

Diễn xuất ăn ý trên phim ảnh nên không ít lần cả hai được đồn đoán là phim giả tình thật với nhau. Chính vì thế, mới đây, cộng đồng mạng đã phát hiện Lâm Canh Tân đã ‘say nắng’ trước bạn diễn thân thiết Triệu Lệ Dĩnh.
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Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân là cặp đôi ăn ý trên màn ảnh Hoa Ngữ. Từng hợp tác ăn ý, chemisstry bùng nổ trong Sở Kiều Truyện đã chiếm trọn cảm tình của công chúng và còn khiến bộ phim trở thành bom tấn của làng phim ảnh xứ Trung. Không những thế, vừa qua, cặp đôi còn tái hợp trong dự án Dữ Phượng Hành khiến các fan hâm mộ không khỏi phấn khích trước sự trở lại này.
Diễn xuất ăn ý trên phim ảnh nên không ít lần cả hai được đồn đoán là phim giả tình thật với nhau. Chính vì thế, mới đây, cộng đồng mạng đã phát hiện Lâm Canh Tân đã ‘say nắng’ trước bạn diễn thân thiết Triệu Lệ Dĩnh. Cụ thể, người này cho rằng, khi diễn cảnh hôn với Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân tỏ ra ngại ngùng, thậm chí đỏ mặt trong khi diễn cảnh hôn với bạn diễn khác thì anh lại diễn xuất chuyên nghiệp không để cảm xúc nhân vật lấn át cảm xúc thật. Ngoài những khoảnh khắc cực kỳ ăn ý, tình cảm như thật của Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường Dữ Phượng Hành thì thời điểm quay Sở Kiều Truyện, Lâm Canh Tân cũng tỏ vẻ ngại ngùng khi diễn cảnh hôn với Triệu Lẹ Dĩnh. Cụ thể, có một phân cảnh nhân vật Vũ Văn Nguyệt (Lâm Canh Tân) kéo tay Sở Kiều (Triệu Lệ Dĩnh) để nàng không bỏ đi và có màn ‘khóa môi’.
Đáng chú ý là Lâm Canh Tân ngượng ngùng đến 'đỏ mặt tía tai', còn Triệu Lệ Dĩnh khá sượng. Chính vì thế, sau khi xem lại cảnh này, Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy chưa hài lòng nên muốn diễn lại nhưng khi quay qua tìm bạn diễn Lâm Canh Tân thì được nhân viên đoàn phim tiết lộ anh chàng đã chạy ra xe riêng vì anh rất dễ ngượng ngùng khi diễn cảnh tình cảm.
Trên thực tế, Lâm Canh Tân là người rất dễ bộc lộc cảm xúc. Thời điểm khi Dữ Phượng Hành làm lễ đóng máy, anh chàng đã xúc động bật khóc nức nở khiến Triệu Lệ Dĩnh phải vỗ về an ủi nhưng cũng không quên kêu gọi mọi người chọc quê anh chàng. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cho rằng dù diễn xuất khá tình tứ trên phim khi rũ bỏ tạo hình nhân vật, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chỉ dừng ở mức là bạn bè thân thiết với nhau. Vì quá hiểu nhau nên khi diễn cảnh tình cảm với bạn thân thì anh chàng dễ ngại ngùng cũng là điều dễ hiểu.