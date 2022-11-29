Lộ ảnh Dương Mịch thử váy cưới khiến khán giả đồn đoán cô nàng 'tái hôn' sau hôn nhân tan vỡ với Lưu Khải Uy?

Sao quốc tế 29/11/2022 14:40

Trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền hình ảnh Dương Mịch đi thử váy cưới nên không ít khán giả cho rằng nàng tiểu hoa chuẩn bị tái hôn sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Lưu Khải Uy

Thời gian gần đây, Dương Mịch có hai dự án được lên sóng Cám Ơn Bác Sĩ và Định Luật Tình Yêu 80/20, nhận được nhiều phản ứng tích cực lẫn tiêu cực của khán giả. Bên cạnh những dự án mới được lên sóng, chuyện đời tư của nàng tiểu hoa đã tốn không ít giấy mực của truyền thông.

Lộ ảnh Dương Mịch thử váy cưới khiến khán giả đồn đoán cô nàng 'tái hôn' sau hôn nhân tan vỡ với Lưu Khải Uy? - Ảnh 1
Chuyện đời tư của Dương Mịch luôn được công chúng quan tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền hình ảnh Dương Mịch đi thử váy cưới nên không ít khán giả cho rằng nàng tiểu hoa chuẩn bị tái hôn sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Lưu Khải Uy.Trong ảnh, Dương Mịch khiến khán giả ngạc nhiên với vẻ tinh khôi, nhan sắc thăng hạng nhờ trang điểm nhẹ nhàng và trong bộ váy cô dâu màu trắng.

Lộ ảnh Dương Mịch thử váy cưới khiến khán giả đồn đoán cô nàng 'tái hôn' sau hôn nhân tan vỡ với Lưu Khải Uy? - Ảnh 2
Dương Mịch tinh khôi trong bộ váy cưới - Ảnh: Internet
Lộ ảnh Dương Mịch thử váy cưới khiến khán giả đồn đoán cô nàng 'tái hôn' sau hôn nhân tan vỡ với Lưu Khải Uy? - Ảnh 3
Hôn lễ Dương Mịch và 'chồng cũ' Lưu Khải Uy - Ảnh: Internet

Không ít khán giả dành nhiều lời chúc mừng cho Dương Mịch vì cuối cùng đã tìm được hạnh phúc mới. Tuy nhiên chưa kịp mừng thì fan của cô nàng đã lên tiếng đính chính đây chỉ là một cảnh quay trong phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu. Có thể thấy qua bức ảnh này, tạo hình Dương Mịch có phần ‘thăng hạng’ hơn trong những phân cảnh đầu tiên lên phim.

Lộ ảnh Dương Mịch thử váy cưới khiến khán giả đồn đoán cô nàng 'tái hôn' sau hôn nhân tan vỡ với Lưu Khải Uy? - Ảnh 4
Dương Mịch bị chê già hơn nam chính Hứa Khải vì trang phục diêm dúa và trang điểm đậm - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, khi bộ phim mới vừa lên sóng đã nhận về không ít ‘gạch đá’ của khán giả vì có tạo hình như mẹ của nam chính Hứa Khải. Theo đó, cô thay vài chục bộ quần áo trong 10 tập nhưng bị khán giả chê diêm dúa, không phù hợp hình tượng nữ luật sư. Lối trang điểm đậm, màu môi bầm cũng góp phần cộng thêm tuổi, khiến cô càng chênh lệch với bạn diễn kém tuổi.

 

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Từ khóa:   Dương Mịch Lưu Khải Uy Hứa Khải Định Luật 80/20 Của Tình Yêu sao hoa ngữ

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