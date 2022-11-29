Lộ ảnh Dương Mịch thử váy cưới khiến khán giả đồn đoán cô nàng 'tái hôn' sau hôn nhân tan vỡ với Lưu Khải Uy?

Thời gian gần đây, Dương Mịch có hai dự án được lên sóng Cám Ơn Bác Sĩ và Định Luật Tình Yêu 80/20, nhận được nhiều phản ứng tích cực lẫn tiêu cực của khán giả. Bên cạnh những dự án mới được lên sóng, chuyện đời tư của nàng tiểu hoa đã tốn không ít giấy mực của truyền thông.

Chuyện đời tư của Dương Mịch luôn được công chúng quan tâm - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung bất ngờ lan truyền hình ảnh Dương Mịch đi thử váy cưới nên không ít khán giả cho rằng nàng tiểu hoa chuẩn bị tái hôn sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Lưu Khải Uy.Trong ảnh, Dương Mịch khiến khán giả ngạc nhiên với vẻ tinh khôi, nhan sắc thăng hạng nhờ trang điểm nhẹ nhàng và trong bộ váy cô dâu màu trắng.