'Phú Sát' Tần Lam tái hợp với 'Càn Long' Nhiếp Viễn và 'Anh Lạc' Cẩn Ngôn trong phim mới, tạo hình trên phim gây nhiều tranh cãi vì quá 'ô d

Sao quốc tế 24/05/2022 09:57

Một trong những bộ phim gây chú ý nhất lên sóng vào giữa tháng 5 này là Truyền Gia. Được biết, biên kịch Vu chính đã ‘bứng’ dàn sao quen mặt Diên Hi Công Lược qua bộ phim này

Một trong những bộ phim gây chú ý nhất lên sóng vào giữa tháng 5 này là Truyền Gia. Được biết, biên kịch Vu chính đã ‘bứng’ dàn sao quen mặt Diên Hi Công Lược qua bộ phim này. Bộ phim hội tụ những gương mặt quen thuộc, trong đó đáng quan tâm nhất là màn tái hợp của cặp đôi Tần Lam - Nhiếp Viễn.

'Phú Sát' Tần Lam tái hợp với 'Càn Long' Nhiếp Viễn và 'Anh Lạc' Cẩn Ngôn trong phim mới, tạo hình trên phim gây nhiều tranh cãi vì quá 'ô d - Ảnh 1
Truyền Gia - Ảnh: Internet

 

Truyền Gia kể về Dịch gia ở Thượng Hải nổi tiếng với ngành kinh doanh bách hóa vào cuối những năm 1920. Chủ nhân của Dịch gia là Dịch Hưng Hoa muốn tìm người thừa kế nên đã gọi cả 3 con gái của mình về để thử tài quản lý của các cô. Ba người con gái cùng cha khác mẹ là Dịch Chung Linh (Tần Lam thủ vai), Dịch Chung Ngọc (Ngô Cẩn Ngôn) và con gái út Dịch Chung Tú (Trương Nam thủ vai) luôn có sự tranh cãi, bất đồng quan điểm khiến Dịch Hưng Hoa khá đau đầu. Cho đến khi quân Nhật chiếm đóng Thượng Hải, cửa hàng của Dịch gia rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Một bên là sự nghiệp của cả gia tộc, một bên là sứ mệnh kháng chiến chống giặc ngoại xâm, 3 người con gái của Dịch gia đã cùng sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn để thực hiện nguyện vọng của người cha quá cố.

Năm 2018, Tần Lam trong vai Phú Sát Dung Âm, là hoàng hậu của Càn Long (Nhiếp Viễn) từng khiến bao người phải mê mẩn. Tái xuất cùng nhau trong Truyền Gia, Tần Lam và Nhiếp Viễn vẫn là vợ chồng, nhưng lại có nhiều đổi khác.

'Phú Sát' Tần Lam tái hợp với 'Càn Long' Nhiếp Viễn và 'Anh Lạc' Cẩn Ngôn trong phim mới, tạo hình trên phim gây nhiều tranh cãi vì quá 'ô d - Ảnh 2
'Phú Sát Hoàng Hậu' Tần Lam - Ảnh: Internet

 

Đảm nhận vai chị cả Dịch gia - Dịch Chung Linh, Tần Lam vẫn sở hữu nét đẹp đằm thắm, nhẹ nhàng và khí chất đầy cao quý như Phú Sát Dung Âm năm nào. Ngay từ đầu phim, vai diễn của Tần Lam đã là phu nhân của Duy An (Nhiếp Viễn), được chồng cưng tận trời vì yêu cô ngay từ lần gặp đầu tiên. Tuy nhiên, tính tình của Duy An lại khá tàn bạo và dường như chỉ dịu dàng với một mình Dịch Chung Linh.

'Phú Sát' Tần Lam tái hợp với 'Càn Long' Nhiếp Viễn và 'Anh Lạc' Cẩn Ngôn trong phim mới, tạo hình trên phim gây nhiều tranh cãi vì quá 'ô d - Ảnh 3
Tần Lam và Nhiếp Viễn tái hợp thành vai vợ chồng trong Truyền Gia - Ảnh: Internet

 

Những tưởng là lần tái hợp này của Tần Lam và Nhiếp Viễn sẽ đầy hạnh phúc nhưng có lẽ là không phải. Trong trailer vừa công bố thì thấy khả năng cao sau này cặp đôi ngược nhau không kém, thậm chí khả năng là kết không đẹp.

'Phú Sát' Tần Lam tái hợp với 'Càn Long' Nhiếp Viễn và 'Anh Lạc' Cẩn Ngôn trong phim mới, tạo hình trên phim gây nhiều tranh cãi vì quá 'ô d - Ảnh 4
Tần Lam và Nhiếp Viễn - Ảnh: Internet

 

Không chỉ có màn tái hợp của Nhiếp Viễn và Tần Lam, Truyền Gia còn có sự góp mặt của người quen cũ Ngô Cẩn Ngôn. Đảm nhận vai nữ chính Dịch Chung Ngọc, Ngô Cẩn Ngôn vẫn sở hữu tính cách ngang ngược bá đạo như hồi còn là Ngụy Anh Lạc ở Diên Hi Công Lược. Tất nhiên sẽ vẫn có một vài điểm khác biệt trong nhân vật Dịch Chung Ngọc, khi cô nàng là một tiểu thư của gia đình kinh doanh có tiếng, lại thêm sự thông minh, nhanh nhẹn, có thể giúp bản thân vượt mọi hiểm nguy.

'Phú Sát' Tần Lam tái hợp với 'Càn Long' Nhiếp Viễn và 'Anh Lạc' Cẩn Ngôn trong phim mới, tạo hình trên phim gây nhiều tranh cãi vì quá 'ô d - Ảnh 5
Ngô Cẩn Ngôn vào vai em gái Tần Lam - Ảnh: Internet

 

Mặc dù mới chỉ lên sóng khoảng 5 tập đầu tiên, Truyền Gia đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Bộ phim có nhiều điểm đáng xem từ kịch bản, nội dung cho đến dàn nhân vật quen thuộc gây chú ý. Hi vọng với những thế mạnh này, Truyền Gia sẽ lại là một bộ phim thành công, giúp cho Nhiếp Viễn, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn thêm một lần tỏa sáng.

 

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Từ khóa:   tần lam nhiếp viễn Ngô Cẩn Ngô sao hoa ngữ cbiz

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