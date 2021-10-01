Chạm tuổi 42 nhưng body của 'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam đúng là không đùa được, vòng 2 phẳng lì nhìn là mê!

Sao quốc tế 01/10/2021 15:27

Bí quyết giữ dáng của nữ diễn viên 'Diên hi công lược' chính là chăm chỉ luyện tập, nhất là chế độ ăn khắt khe.

Tối ngày 30/9 vừa qua, nữ diễn viên Tần Lam đăng tải loạt ảnh lên trang cá nhân khiến netizen không khỏi xuýt xoa. Đến thời điểm hiện tại, "Phú Sát Hoàng hậu" đã bước sang tuổi 42 nhưng thân hình thon gọn của cô đúng là chẳng thua kém bất kỳ mỹ nhân nào.

Chạm tuổi 42 nhưng body của 'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam đúng là không đùa được, vòng 2 phẳng lì nhìn là mê! - Ảnh 1
Chạm tuổi 42 nhưng body của 'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam đúng là không đùa được, vòng 2 phẳng lì nhìn là mê! - Ảnh 2
Ảnh chăm chỉ tập luyện của Tần Lam. 

Tần Lam viết trên trang cá nhân: "Nữ diễn viên chỉ có thể dựa vào tập thể dục, mới có thể đem thức ăn đã tiêu hóa biến thành không khí. Họ cũng đang chiến đấu vì vai diễn".

Chạm tuổi 42 nhưng body của 'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam đúng là không đùa được, vòng 2 phẳng lì nhìn là mê! - Ảnh 3
Chạm tuổi 42 nhưng body của 'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam đúng là không đùa được, vòng 2 phẳng lì nhìn là mê! - Ảnh 4

Để có được body "căng đét" như hiện tại, nữ diễn viên "Diên hi công lược" đã kết hợp với chế độ ăn uống khắt khe và chăm chỉ luyện tập hằng ngày. Bên cạnh đó, cô cũng từng tiết lộ bản thân đã chi mạnh để có được nhan sắc trẻ trung như hiện tại. Tần Lam từng chia sẻ, mỗi năm nữ diễn viên phải bỏ ra từ 100.000 NDT cho tới 900.000 NDT (từ 350 triệu đồng cho tới hơn 3 tỷ đồng) để làm đẹp.

Chạm tuổi 42 nhưng body của 'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam đúng là không đùa được, vòng 2 phẳng lì nhìn là mê! - Ảnh 5
Chạm tuổi 42 nhưng body của 'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam đúng là không đùa được, vòng 2 phẳng lì nhìn là mê! - Ảnh 6
 Tần Lam từng 'gây sốt' với cơ bụng số 11.

Những hình ảnh của Tần Lam đăng tải trong cuộc sống thường ngày lẫn các sự kiện luôn nhận được "cơn mưa" lời khen của khán giả. Được biết, hiện tại nữ diễn viên đang còn ở "chế độ độc thân" khiến cho netizen luôn tò mò về chuyện tình cảm của cô. Trước đó, Tần Lam từng được biết đã có thời gian hẹn hò cùng nam diễn viên nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh và đạo diễn Lục Xuyên.

Chạm tuổi 42 nhưng body của 'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam đúng là không đùa được, vòng 2 phẳng lì nhìn là mê! - Ảnh 7 

Ảnh: Tổng hợp

Xôn xao một bức ảnh nữ diễn viên có làn da 'phát sáng', nghe xong bí quyết dưỡng da dân mạng phải 'hú hồn'

Xôn xao một bức ảnh nữ diễn viên có làn da 'phát sáng', nghe xong bí quyết dưỡng da dân mạng phải 'hú hồn'

Điều gì khiến dân mạng xứ Trung rầm rộ chia sẻ bức ảnh của nữ diễn viên này đến vậy?

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng hậu Tần Lam mỹ nhân Diên Hi Công Lược Phú Sát Hoàng Hậu

TIN LIÊN QUAN

Xôn xao một bức ảnh nữ diễn viên có làn da 'phát sáng', nghe xong bí quyết dưỡng da dân mạng phải 'hú hồn'

Xôn xao một bức ảnh nữ diễn viên có làn da 'phát sáng', nghe xong bí quyết dưỡng da dân mạng phải 'hú hồn'

Sao nữ TVB đăng ảnh tắm trần cùng con trai, netizen 'khui lại' quá khứ quan hệ trong toilet cùng người tình bị lên án dữ dội

Sao nữ TVB đăng ảnh tắm trần cùng con trai, netizen 'khui lại' quá khứ quan hệ trong toilet cùng người tình bị lên án dữ dội

Khó tin nhưng có thật: Nam Idol người Nhật 'gây sốc' khi chuyển nghề làm nữ diễn viên phim 18+

Khó tin nhưng có thật: Nam Idol người Nhật 'gây sốc' khi chuyển nghề làm nữ diễn viên phim 18+

Sao nam người Nhật sáng tác nhạc cho AKB48 bất ngờ mất tại nhà vì Covid-19

Sao nam người Nhật sáng tác nhạc cho AKB48 bất ngờ mất tại nhà vì Covid-19

Đối thủ 'cực mạnh' của Kim Duyên tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới công khai bạn gái 5 năm, 'choáng' vì thềm ngực hun hút của cặp đôi hot nhất giới LGBT

Đối thủ 'cực mạnh' của Kim Duyên tại Hoa hậu Hoàn vũ thế giới công khai bạn gái 5 năm, 'choáng' vì thềm ngực hun hút của cặp đôi hot nhất giới LGBT

Bikini 'mỏng lét' khoét táo bạo 'ngang dọc' của Kylie Jenner bị chê hở, kém chất lượng, lời khen 'hiếm' nghe cũng 'đau tim'

Bikini 'mỏng lét' khoét táo bạo 'ngang dọc' của Kylie Jenner bị chê hở, kém chất lượng, lời khen 'hiếm' nghe cũng 'đau tim'

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 42 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Triệu Lệ Dĩnh lần đầu lộ diện sau gần 2 tháng gặp vấn đề sức khỏe

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Siêu mẫu Lưu Văn đón tin vui giữa lúc bạn trai Tỉnh Bách Nhiên vướng ồn ào

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Mẹ ruột Lâm Tâm Như xuất hiện hiếm hoi, nhan sắc khiến dân mạng bất ngờ

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi

Đàm Tùng Vận gây tranh luận khi ở tuổi 36 vẫn đóng vai 21 tuổi