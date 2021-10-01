Chạm tuổi 42 nhưng body của 'Phú Sát Hoàng hậu' Tần Lam đúng là không đùa được, vòng 2 phẳng lì nhìn là mê!

Tần Lam viết trên trang cá nhân: "Nữ diễn viên chỉ có thể dựa vào tập thể dục, mới có thể đem thức ăn đã tiêu hóa biến thành không khí. Họ cũng đang chiến đấu vì vai diễn".

Tối ngày 30/9 vừa qua, nữ diễn viên Tần Lam đăng tải loạt ảnh lên trang cá nhân khiến netizen không khỏi xuýt xoa. Đến thời điểm hiện tại, "Phú Sát Hoàng hậu" đã bước sang tuổi 42 nhưng thân hình thon gọn của cô đúng là chẳng thua kém bất kỳ mỹ nhân nào.

Để có được body "căng đét" như hiện tại, nữ diễn viên "Diên hi công lược" đã kết hợp với chế độ ăn uống khắt khe và chăm chỉ luyện tập hằng ngày. Bên cạnh đó, cô cũng từng tiết lộ bản thân đã chi mạnh để có được nhan sắc trẻ trung như hiện tại. Tần Lam từng chia sẻ, mỗi năm nữ diễn viên phải bỏ ra từ 100.000 NDT cho tới 900.000 NDT (từ 350 triệu đồng cho tới hơn 3 tỷ đồng) để làm đẹp.

Tần Lam từng 'gây sốt' với cơ bụng số 11.

Những hình ảnh của Tần Lam đăng tải trong cuộc sống thường ngày lẫn các sự kiện luôn nhận được "cơn mưa" lời khen của khán giả. Được biết, hiện tại nữ diễn viên đang còn ở "chế độ độc thân" khiến cho netizen luôn tò mò về chuyện tình cảm của cô. Trước đó, Tần Lam từng được biết đã có thời gian hẹn hò cùng nam diễn viên nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh và đạo diễn Lục Xuyên.