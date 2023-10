Bikini 'mỏng lét' khoét táo bạo 'ngang dọc' của Kylie Jenner bị chê hở, kém chất lượng, lời khen 'hiếm' nghe cũng 'đau tim'

Có khách hàng cũng khen thiết kế dễ thương, tuy nhiên cô chỉ mặc nó để chụp selfie chứ không đi bơi vì quá hở. Một tài khoản TikToker quay cận cảnh mặt trong trang phục, cho thấy đường may kém trau chuốt. Những lời chê trên MXH đang khiến mọi người đổ dồn sự chú ý về các mẫu bikini của Kylie Jenner.

Một tài khoản TikTok tên "Kindred" sau khi đầu tư 250 USD để mua một bộ bikini, một monokini và hai chiếc khăn quấn đã chia sẻ: "Chất liệu mỏng như giấy, không có lớp lót nên gần như phô bày mọi thứ. Đường may cũng khủng khiếp. Khăn quấn thì nặng nề, giống miếng vải lớn hình chữ nhật. Tôi thích kiểu dáng của chúng nhưng chất lượng chỉ đạt 2/10 điểm. Tôi có thể mua đồ bơi tốt hơn ở Target".

Trước đó, khi các chị em đang oanh tạc tại Met Gala 2021, Kylie Jenner cũng âm thầm gây sốt với gu thời trang thai nghén đỉnh cao. 3 năm sau khi Stormi ra đời, Kylie Jenner hiện đang mang thai em bé thứ 2 với bạn trai Travis Scott.

Mẫu trang phục gây sốt của cô trước đó

Rõ ràng, việc mang bầu không hề ảnh hưởng đến gu thẩm mỹ của Kylie, thậm chí người ta còn thấy cô nàng nóng bỏng hơn so với trước đây. Không hổ danh là 1 trong những It Girl sành điệu nhất nước Mỹ, Kylie Jenner chứng minh thời trang mẹ bầu quả thực vẫn có thể thu hút người đối diện ở bất cứ đâu.

Nhan sắc đỉnh cao của mỹ nhân tỷ phú

Kylie Kristen Jenner là một nhân vật truyền hình thực tế, người mẫu ảnh, doanh nhân, tỷ phú người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians năm 2007 trên kênh E! và là người sáng lập kiêm chủ thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics. Cô có lượng fan cực đông trên MXH kèm body vô cùng nóng bỏng và gợi cảm.

