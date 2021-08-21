Minh tinh Triệu Lệ Dĩnh bị đồn 'có dã tâm lớn', lấy chồng Thượng Hải nhưng vì đã 'ủ' sẵn mục đích riêng?

Mới đây, sau khi ly hôn, có tin rằng Triệu Lệ Dĩnh lấy chồng vì hộ khẩu Thượng Hải sang chảnh khiến khán giả choáng nặng.
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Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã đường ai nấy đi, tuy nhiên tin đồn về đời tư cả hai luôn được công chúng chú ý. Mới đây, trang BJH có bài viết cho biết, khán giả xứ Trung đang dồn dập đồn thổi năm xưa nữ minh tinh cưới tài tử họ Phùng là vì hộ khẩu Thượng Hải sang chảnh, đồng thời muốn cho con một môi trường trưởng thành tốt hơn trong tương lai.
Thông tin này khiến Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng phát biểu về chân tướng về cuộc hôn nhân với tài tử điển trai đình đám CBiz. Theo trang BJH cho hay, gia đình nam tài tử cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh là con người có dã tâm lớn, không thể ở nhà giúp chồng dạy con. Vì lẽ đó, những người thân trong gia đình Phùng Thiệu Phong đã lên kế hoạch cho nam thần cưới vợ lần 2 sao bao lùm xùm không đáng có. Song song đó, Triệu Lệ Dĩnh không có địa vị trong gia đình. Vì nàng "Sam Sam" không chịu nổi uất ức, cô đã quyết định ly hôn.
Theo Sina, Triệu Lệ Dĩnh hiện hài lòng cuộc sống độc thân kể từ sau ly hôn Phùng Thiệu Phong. Cô bận rộn với lịch trình công việc và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Nửa năm qua, nữ diễn viên liên tiếp nắm giữ vị trí hàng đầu trong nhóm Nghệ sĩ nữ có sức hút về thương hiệu tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Ngoài quay quảng cáo, đóng phim, cô hiện là khách mời của nhiều show hot trong nước.
Trước đó, ngày 23/4, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thông báo cả hai đã ly hôn. Cặp đôi chia tay trong hòa bình và hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết. Công ty quản lý cho hay: "Họ quen nhau, đến với nhau vì công việc nhưng cũng xa cách vì công việc. Dù không còn chung một nhà, cả hai sẽ cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành".
Trong 3 năm hôn nhân, cặp đôi đình đám này vướng không ít những tin đồn đổ vỡ, ngoại tình. Chuyện tình cảm của cả hai luôn là đề tài nóng đối với truyền thông và công chúng Trung Quốc.
Hiện tại thông tin này vẫn khiến khán giả hâm mộ cả hai xôn xao và nhận nhiều bình luận rôm rả trên MXH.