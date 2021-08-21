Minh tinh Triệu Lệ Dĩnh bị đồn 'có dã tâm lớn', lấy chồng Thượng Hải nhưng vì đã 'ủ' sẵn mục đích riêng?

Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã đường ai nấy đi, tuy nhiên tin đồn về đời tư cả hai luôn được công chúng chú ý. Mới đây, trang BJH có bài viết cho biết, khán giả xứ Trung đang dồn dập đồn thổi năm xưa nữ minh tinh cưới tài tử họ Phùng là vì hộ khẩu Thượng Hải sang chảnh, đồng thời muốn cho con một môi trường trưởng thành tốt hơn trong tương lai.

Cặp đôi từng khiến bao người hâm mộ vì chuyện tình - Ảnh: Internet

Thông tin này khiến Triệu Lệ Dĩnh đã lên tiếng phát biểu về chân tướng về cuộc hôn nhân với tài tử điển trai đình đám CBiz. Theo trang BJH cho hay, gia đình nam tài tử cảm thấy Triệu Lệ Dĩnh là con người có dã tâm lớn, không thể ở nhà giúp chồng dạy con. Vì lẽ đó, những người thân trong gia đình Phùng Thiệu Phong đã lên kế hoạch cho nam thần cưới vợ lần 2 sao bao lùm xùm không đáng có. Song song đó, Triệu Lệ Dĩnh không có địa vị trong gia đình. Vì nàng "Sam Sam" không chịu nổi uất ức, cô đã quyết định ly hôn.