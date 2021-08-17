Tài tử TVB bị đình chỉ hoạt động sau màn 'thượng cẳng chân hạ cẳng tay' với bạn gái

Mới đây, Phan Tử Phong đã bị bắt giam vì dính líu đến vụ ẩu đả nghiêm trọng.

Tài tử TVB Phan Tử Phong đã bị bắt giam vì dính líu đến vụ đánh nhau nghiêm trọng. Nhà đài xứ Hương Cảng cũng thông báo dừng hoạt động của nam diễn viên.

Trên HK01, Giám đốc nhân sự TVB là Lạc Di Linh cho hay đài TVB quyết định đình chỉ hoạt động của nam diễn viên Phan Tử Phong. Ngoài ra anh cũng bị loại khỏi vị trí MC của chương trình radio Scoop và dự án phim Ẩn hình chiến đội. Anh bị cắt bỏ và chỉnh sửa toàn bộ cảnh quay trong Ẩn hình chiến đội và TVB đang gấp rút tìm người phù hợp thế chỗ Phan Tử Phong.

Tài tử TVB sở hữu vẻ ngoài điển trai và nam tính - Ảnh: HK01

Cũng theo HK01, tài tử TVB đã bị cảnh sát bắt giam sau khi "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với bạn gái. Được biết, thông tin vụ án chưa được cơ quan chức năng công bố. Lãnh đạo nhà đài cũng từ chối chia sẻ về vụ việc lẫn tình trạng của nam diễn viên. Song song đó, nguồn tin trong giới tiết lộ với On Phan Tử Phong phạm tội hình sự.

Một nam đồng nghiệp của tài tử này cho hay nam diễn viên là người hiền lành, hòa đồng. Thế nhưng lúc nóng giận hoặc bị xúc phạm, anh rất đáng sợ, không khống chế được hành vi. Nhân vật này cho hay: "Tôi không tiện nói quá nhiều, chỉ tiết lộ với mọi người như vậy".

Phan Tử Phong 39 tuổi là diễn viên thực lực và có tiếng của đài TVB. Nam diễn viên từng hẹn hò với người đẹp Mạch Minh Thi và có nhiều fan hâm mộ khi xuất hiện trên màn ảnh nhà đài.

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