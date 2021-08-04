"Thánh nữ" Maria Ozawa tuột giá thê thảm từ 1 tỷ còn... 42 triệu, lộ thân thế bạn trai cực 'khủng' và cuộc sống hậu giải nghệ

Mới đây, cô đã đăng video lên Youtube và bật mí về quá trình làm diễn viên người lớn của mình vô cùng xúc động: "Khi tôi debut, mẹ tôi đã gọi cho tôi và bắt tôi về nhà ngay. Bà ném quyển tạp chí vào mặt tôi và nói rằng tôi làm gia đình xấu hổ. Mẹ tôi đã quyết định từ mặt tôi vì tôi bỏ nhà ra đi và chụp ảnh khỏa thân. Bà đã nộp đơn xin cắt đứt quan hệ lên tòa thị chính và loại bỏ một số bảo hiểm phụ thuộc của tôi", nữ diễn viên trải lòng chia sẻ câu chuyện ít ai biết về sự phản đối của bố mẹ khi cô bỏ học đi đóng phim 18+".

Nữ thần phim người lớn Maria Ozawa từng khiến cánh đàn ông mê mệt đã có cuộc sống khi nghỉ hưu vô cùng hạnh phúc bên bạn trai đại gia của mình. Cô cũng đã chia sẻ về tình hình hiện tại và còn có cả kênh YouTube riêng với 177 nghìn người đăng ký.

Cô tâm sự thêm rằng trong 8 năm cô không gặp ba mẹ và họ cũng chẳng cần nhận tiền từ việc cô đi đóng phim. Họ cấm cô về nhà và cho rằng việc Maria Ozawa trở thành sao khiêu dâm là cú sốc cho cả gia đình.

Sao phim người lớn tâm sự thêm về cách chữa lành vết thương cho gia đình: "1, 2 năm sau khi tôi ra nước ngoài, anh trai nói với tôi rằng hãy gọi cho bố mẹ. Tôi rất sợ và căng thẳng. Sau khi chào mẹ, tôi nói với bà rằng tôi đang nỗ lực hết sức và đang làm chủ của 2 quán bar ở Philippines. Khi được bà khen ngợi, tôi đã vui mừng đến suýt khóc".

Thời gian cô bắt đầu lại cuộc đời mới ở Philippines, Maria Ozawa đã hẹn hò với diễn viên gia thế khủng kiêm đầu bếp, chủ quán bar thể thao khá có tiếng tại Philippines - Jose Sarasola. Cô cũng chia sẻ về thu nhập hiện tại đã giảm từ khoảng 6 triệu yên (hơn 1,26 tỷ đồng) xuống còn khoảng 200 nghìn yên (khoảng 42 triệu đồng) từ khi thôi đóng phim người lớn.

Thánh nữ JAV và bạn trai cực kỳ đẹp đôi - Ảnh: Internet

Hiện tại, cô làm chủ 1 quán bar ở Kabukicho, Tokyo và đã được bố mẹ chấp nhận và động viên sau khi quay trở lại quê hương. Dù rời xa ngành công nghiệp phim người lớn nhưng cựu diễn viên JAV cho biết hiện tại cô được sống thoải mái, được bạn trai và những người xung quanh tôn trọng, yêu quý.

Nguồn: YouTube