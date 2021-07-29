Hú hồn với gương mặt của Hoa hậu chuyển giới Quốc Tế từng thoát y phẫu thuật thẩm mỹ, fan xì xầm nói gì?

Sao quốc tế 29/07/2021 14:09

Khi nhìn thấy những hình ảnh đi phẫu thuật thẩm mỹ của Hoa hậu chuyển giới Mỹ ai nấy đều thất kinh và không hề nhận ra mỹ nhân năm nào.

Hoa hậu đến từ Mỹ - Jazell Barbie Royale đã giành vương miện Miss International Queen năm 2019 và nhận vương miện từ đàn chị Hương Giang đến từ Việt Nam. Năm đó khi cô đăng quang đều dấy lên tranh cãi rằng chưa xứng đáng. Thậm chí sau cuộc thi còn lộ clip nhảy thoát y, trình diễn khiêu dâm khiến khán giả đòi lấy lại vương miện. 

Mới đây, nàng hậu chuyển giới lại làm chao đảo MXH khi lộ hình ảnh đi trùng tu nhan sắc. Đáng chú ý trong ảnh mặt cô sưng phồng khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh Diêm Vương trong phim Tây Du Ký hoặc Bà La Sát trong truyền thuyết vì đôi chân mày sắc lẹm. 

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Bài chia sẻ từ một diễn đàn hoa hậu cho thấy hình ảnh của Miss chuyển giới thẩm mỹ gây xôn xao MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều fan đã tỏ ra sốc tràn bờ vì hình ảnh này và vào comment rôm rả: "Trời ơi Jazell Barbie Royale đây ư? Nhận không ra luôn á", "Mong chị mau chóng bình phục để trở lại bình thường", "Mà sao lúc trước thấy cũng được mà ta, đi phẫu thuật chi nữa vậy, nhìn sợ quá"...

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết trước khi đăng quang Hoa hậu Chuyển giới Quốc Tế 2019 cô từng là một nhân vật giải trí, hoạt động như một nghệ sĩ "drag queen" (thường chỉ những người nam hóa trang thành nữ, chuyên biểu diễn lip-sync, khiêu vũ ở các quán bar, hộp đêm).

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Hú hồn với gương mặt của Hoa hậu chuyển giới Quốc Tế từng thoát y phẫu thuật thẩm mỹ, fan xì xầm nói gì? - Ảnh 5

Hình ảnh nhạy cảm cô nàng hậu bị tung lên sau đêm đăng quang - Ảnh: Internet

Loạt ảnh nhạy cảm đang lan truyền của Jazell Barbie Royale được cho là quá phản cảm. Bên cạnh đó, cũng có ý khiến khác cho rằng không nên đặt nặng vấn đề này, chỉ xem như công việc mưu sinh của người chuyển giới.

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Hú hồn với gương mặt của Hoa hậu chuyển giới Quốc Tế từng thoát y phẫu thuật thẩm mỹ, fan xì xầm nói gì? - Ảnh 7

Hú hồn với gương mặt của Hoa hậu chuyển giới Quốc Tế từng thoát y phẫu thuật thẩm mỹ, fan xì xầm nói gì? - Ảnh 8

Jazell Barbie Royale đã nhảy tưng tưng trên sân khấu khi đăng quang khiến Hương Giang vô cùng khó khăn lúc trao vương miện - Ảnh: Internet

Hiện tại những hình ảnh đi phẫu thuật thẩm mỹ của nàng hậu chuyển giới đến từ xứ sở cờ hoa vẫn gây sốc cho cư dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 

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Từ khóa:   hoa hậu thoát y chuyển giới

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