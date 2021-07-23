Được khán giả biết đến với nhan sắc quyến rũ, số đo 3 vòng cực chuẩn, hotgirl Instagram Karrueche Tran đã có màn tái xuất chấn động trong bộ ảnh mới của một nhãn hàng thời trang nức tiếng.

Cô từng có thời gian xuất hiện bên Chris Brown

Hotgirl Karrueche Tran cực kỳ bốc lửa và quyến rũ trong bộ ảnh quảng cáo hè 2021 của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng đình đám nước Mỹ. Mỹ nhân không chỉ là gương mặt quảng cáo của nhãn hiệu này mà từ đầu năm nay, cô đã đảm nhiệm vai trò thiết kế cho dòng sản phẩm thời trang đồ thể thao của thương hiệu.

Cô cao 1m6 và vô cùng đắt sô quảng cáo với trang cá nhân đạt hàng triệu lượt theo dõi

Cô từng bị dọa giết trong chuyện tình ái ồn ào với ca sĩ Chris Brown. Sau khi cả hai chia tai thông tin tràn lan trên các mặt báo lá cải

Cô từng chia sẻ hậu chia tay và nhận nhiều sự cảm thông: "Có rất nhiều phụ nữ ở nhiều độ tuổi khác nhau đến gặp tôi và nói: "Tôi đã xem cuộc phỏng vấn của bạn và tôi cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi đã có thể học hỏi từ nó. Cảm ơn bạn đã rất cởi mở vì tôi cũng ở trong hoàn cảnh tương tự". Tôi nghĩ rằng tôi sẽ truyền cảm hứng cho mọi người để dám nói ra sự thật".

Cô tự tin có thể truyền cảm hứng cho mọi người và mong mọi người đừng mắc sai lầm giống mình

Hotgirl từng chia sẻ: "Thật tuyệt khi có thể nói về điều đó bởi vì khi bạn giữ mọi chuyện cho mình quá lâu, một ngày nào đó bạn sẽ vỡ ra như bong bóng. Đó là cách tôi đã từng. Tôi thậm chí còn không nói chuyện này với bạn bè thân thiết của mình".

Cô cho rằng khi chia sẻ mọi chuyện thì chị em bạn gái ngoài kia sẽ biết tự đứng lên bảo vệ mình

Mỹ nhân từng chia sẻ lên MXH: "Giống như một bông hồng, phụ nữ là những người xinh đẹp với sức mạnh bảo vệ chúng ta như những chiếc gai trên thân cây"

Cô mong muốn hướng đến hình ảnh một phụ nữ sống tích cực và chân thành

Cô hài lòng với vóc dáng của mình và bộc bạch: "Cơ thể của tôi quá nhỏ bé và ngoài kia có nhiều cô gái rất bốc lửa. Tôi phải thực sự nhìn vào giá trị của mình và nhận ra rằng tôi ổn với ngoại hình và con người của mình. Không ai là hoàn hảo, và tất cả chúng ta đều có những bất an".