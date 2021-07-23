Hotgirl ăn mặc vô cùng táo bạo trong ảnh quảng cáo mới khoe 3 vòng cực kỳ ấn tượng và bốc lửa.
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Được khán giả biết đến với nhan sắc quyến rũ, số đo 3 vòng cực chuẩn, hotgirl Instagram Karrueche Tran đã có màn tái xuất chấn động trong bộ ảnh mới của một nhãn hàng thời trang nức tiếng.
Một số ảnh khác của Karrueche Tran - Mỹ nhân nổi tiếng đình đám gốc Việt
Ảnh: Tổng hợp