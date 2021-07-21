Sau khi khoe việc nội trợ, Hari Won đã bị Trấn Thành "chửi quá trời", ngoài ra nhiều cư dân mạng còn vào comment vô cùng kém duyên.
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Hari Won được đánh giá là MC dễ thương, duyên dáng và có chỗ đứng trong lòng khán giả. Ngoài ra cô còn có tài lẻ ca hát và sở hữu một số sản phẩm gây tiếng vang trong giới âm nhạc. Khi nên duyên cùng Trấn Thành, cô càng gây chú ý vì mối tình ngọt ngào, được chồng cưng chiều hết mực.
Mới đây, bà nội trợ Hari Won đã khoe ảnh nấu trứng lên trang cá nhân, cụ thể cô viết: "Luộc trứng xong .... Mình đã lấy vỏ ra... Nhưng mình cảm nhận được nhân nó lỏng thiệt là lỏng.... Nên dù đã lấy vỏ ra trứng nhưng luộc tiếp... Haiz... Con đường nấu ăn nó khổ quá mọi người ơi... Ps: sau khi up status này 47p. Chồng mình chửi mình vì sau khi luộc trứng không tắt bếp............ Thì lo ăn ..... nên nó...... vậy........". Ngoài ra, bên dưới bài đăng nàng MC đình đám còn chia sẻ thêm: "Huhu chồng mình phát hiện bếp vẫn còn chưa tắt huhu bị chửi quá trời huhu. Bắt mình phải comment thêm thông tin này huhu".
Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều khán giả đã vào dành cho cô lời an ủi và động viên, tuy nhiên cũng có vài thành phần kém duyên bỗng lôi cả Tiến Đạt và quá khứ của Hari Won vào bên dưới bình luận. Một số bình luận của fan dành cho cô: "Có bảng công thức luộc trứng đó chị. Hãy tham khảo cho lần sau", "Không biết nấu ăn nhưng kiếm tiền giỏi là được rồi. Nhiều người vừa không biết kiếm tiền vừa không biết nấu ăn cơ", "Mẹo luộc trứng là bao giờ nước sôi chị lấy đũa gắp được trứng không bị tuột là chín rồi đó chị"...
Bên cạnh những ý kiến chỉ trích sự kém duyên của một số cư dân mạng khi lôi chuyện Tiến Đạt vào bài đăng của Hari Won, một số khác lại cho rằng việc pha luộc trứng hỏng của nữ MC ở độ tuổi này là khá phi lý. Bài đăng của bà xã Trấn Thành đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận.