Hari Won khoe ảnh bếp núc bị Trấn Thành 'chửi quá trời', 'thánh luận' kém duyên còn lôi cả tình cũ Tiến Đạt vào 'tám'

Hậu trường 21/07/2021 13:58

Sau khi khoe việc nội trợ, Hari Won đã bị Trấn Thành "chửi quá trời", ngoài ra nhiều cư dân mạng còn vào comment vô cùng kém duyên.

Hari Won được đánh giá là MC dễ thương, duyên dáng và có chỗ đứng trong lòng khán giả. Ngoài ra cô còn có tài lẻ ca hát và sở hữu một số sản phẩm gây tiếng vang trong giới âm nhạc. Khi nên duyên cùng Trấn Thành, cô càng gây chú ý vì mối tình ngọt ngào, được chồng cưng chiều hết mực.

tran thanh 1
Nàng MC đình đám showbiz Việt với tài năng ca hát được khán giả cực kỳ yêu mến - Ảnh: Internet

Mới đây, bà nội trợ Hari Won đã khoe ảnh nấu trứng lên trang cá nhân, cụ thể cô viết: "Luộc trứng xong .... Mình đã lấy vỏ ra... Nhưng mình cảm nhận được nhân nó lỏng thiệt là lỏng.... Nên dù đã lấy vỏ ra trứng nhưng luộc tiếp... Haiz... Con đường nấu ăn nó khổ quá mọi người ơi... Ps: sau khi up status này 47p. Chồng mình chửi mình vì sau khi luộc trứng không tắt bếp............ Thì lo ăn ..... nên nó...... vậy........". Ngoài ra, bên dưới bài đăng nàng MC đình đám còn chia sẻ thêm: "Huhu chồng mình phát hiện bếp vẫn còn chưa tắt huhu bị chửi quá trời huhu. Bắt mình phải comment thêm thông tin này huhu".

tran thanh 2
Bài chia sẻ luộc trứng của cô gây xôn xao cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều khán giả đã vào dành cho cô lời an ủi và động viên, tuy nhiên cũng có vài thành phần kém duyên bỗng lôi cả Tiến Đạt và quá khứ của Hari Won vào bên dưới bình luận. Một số bình luận của fan dành cho cô: "Có bảng công thức luộc trứng đó chị. Hãy tham khảo cho lần sau", "Không biết nấu ăn nhưng kiếm tiền giỏi là được rồi. Nhiều người vừa không biết kiếm tiền vừa không biết nấu ăn cơ", "Mẹo luộc trứng là bao giờ nước sôi chị lấy đũa gắp được trứng không bị tuột là chín rồi đó chị"...

tran thanh 3
Cô còn bình luận thêm rằng bị chồng 'chửi quá trời' - Ảnh: Chụp màn hình
tran thanh 4
Nhiều khán giả vô góp ý cho cô việc nội trợ  - Ảnh: Chụp màn hình
tran thanh 5
Nhiều khán giả còn lôi cả Tiến Đạt vào dù không hề liên quan - Ảnh: Chụp màn hình
tran thanh 6
Cư dân mạng với những bình luận khác - Ảnh: Chụp màn hình
tran thanh 7
Nữ MC hiện tại đang có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên gia đình và sự nghiệp được nhiều đàn em kính nể - Ảnh: Intenret

Bên cạnh những ý kiến chỉ trích sự kém duyên của một số cư dân mạng khi lôi chuyện Tiến Đạt vào bài đăng của Hari Won, một số khác lại cho rằng việc pha luộc trứng hỏng của nữ MC ở độ tuổi này là khá phi lý. Bài đăng của bà xã Trấn Thành đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của dư luận. 

Showbiz ‘bê bết’, trắng tay mùa dịch, Trấn Thành bất ngờ cột tóc livestream chia sẻ 'bán gì xài đó không hề nói dối'

Showbiz ‘bê bết’, trắng tay mùa dịch, Trấn Thành bất ngờ cột tóc livestream chia sẻ 'bán gì xài đó không hề nói dối'

Mùa dịch, các nghệ sĩ đều tranh thủ kiếm thêm bằng nghề tay trái hoặc livestream PR sản phẩm. Mới đây Trấn Thành đã lên sóng cột tóc chia sẻ sản phẩm giảm cân hết sức đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   trấn thành hari won hari won Trấn Thành mới nhất

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 38 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 8 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 8 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 8 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36