Hari Won được đánh giá là MC dễ thương, duyên dáng và có chỗ đứng trong lòng khán giả. Ngoài ra cô còn có tài lẻ ca hát và sở hữu một số sản phẩm gây tiếng vang trong giới âm nhạc. Khi nên duyên cùng Trấn Thành, cô càng gây chú ý vì mối tình ngọt ngào, được chồng cưng chiều hết mực.

Nàng MC đình đám showbiz Việt với tài năng ca hát được khán giả cực kỳ yêu mến - Ảnh: Internet

Mới đây, bà nội trợ Hari Won đã khoe ảnh nấu trứng lên trang cá nhân, cụ thể cô viết: "Luộc trứng xong .... Mình đã lấy vỏ ra... Nhưng mình cảm nhận được nhân nó lỏng thiệt là lỏng.... Nên dù đã lấy vỏ ra trứng nhưng luộc tiếp... Haiz... Con đường nấu ăn nó khổ quá mọi người ơi... Ps: sau khi up status này 47p. Chồng mình chửi mình vì sau khi luộc trứng không tắt bếp............ Thì lo ăn ..... nên nó...... vậy........". Ngoài ra, bên dưới bài đăng nàng MC đình đám còn chia sẻ thêm: "Huhu chồng mình phát hiện bếp vẫn còn chưa tắt huhu bị chửi quá trời huhu. Bắt mình phải comment thêm thông tin này huhu".